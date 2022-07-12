«Настоящее чудо»: кузбасский горняк около недели провел под завалам в шахте. Друг объяснил его спасение

— Я сам — шахтер, маркшейдер, сейчас живу и работаю в Казахстане. С Леонидом мы учились в школе, институте, все детство, юность, молодость были бок о бок. Он мне как брат, — рассказал Илья Черномырдин. — Изначально, когда всё случилось, в одной из групп, где мы общались с товарищами с юношеских времен, написали, что был горный удар и что он умер. И в интернете были публикации, что двое погибли в шахте и якобы оба тела подняли на поверхность. Но потом связался с родными Леонида, другими друзьями, и выяснилось, что окончательного подтверждения еще нет и поисково-спасательная операция еще не завершена. Позднее мне скинули схему вентиляции в шахте и примерно указали место, где работал Леонид. Стало понятно, что он находился в продуваемой выработке, куда мог поступать воздух (если бы он был в тупиковой, там совсем не было бы шансов, буквально один на миллиард), и оставалась вероятность спасения. Но даже при этом то, что он выжил, — это просто чудо. Настоящее чудо.