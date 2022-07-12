«Настоящее чудо»: кузбасский горняк около недели провел под завалам в шахте. Друг объяснил его спасение
Близкие горняка сначала получили сообщения о его смерти, но потом мужчина был обнаружен и доставлен в больницу
Утром, 12 июля, в Междуреченске под завалами на шахте «Распадская-Коксовая» был обнаружен живым горняк Леонид Моисеев. С 5 июля он считался погибшим — в тот день после землетрясения на шахте произошло обрушение. Таким образом, мужчина провел под завалами около недели.
Давний друг Моисеева Илья Черномырдин сегодня пообщался с корреспондентом NGS42.RU.
Как уточнил друг шахтера, в первые часы после обрушения на «Распадской-Коксовой» на разных интернет-ресурсах, а также в одном из чатов в мессенджере были опубликованы сведения о смерти Леонида Моисеева. Однако спустя время появилась информация об участке, где работал горняк, которая оставила надежду, что он мог выжить.
— Я сам — шахтер, маркшейдер, сейчас живу и работаю в Казахстане. С Леонидом мы учились в школе, институте, все детство, юность, молодость были бок о бок. Он мне как брат, — рассказал Илья Черномырдин. — Изначально, когда всё случилось, в одной из групп, где мы общались с товарищами с юношеских времен, написали, что был горный удар и что он умер. И в интернете были публикации, что двое погибли в шахте и якобы оба тела подняли на поверхность. Но потом связался с родными Леонида, другими друзьями, и выяснилось, что окончательного подтверждения еще нет и поисково-спасательная операция еще не завершена. Позднее мне скинули схему вентиляции в шахте и примерно указали место, где работал Леонид. Стало понятно, что он находился в продуваемой выработке, куда мог поступать воздух (если бы он был в тупиковой, там совсем не было бы шансов, буквально один на миллиард), и оставалась вероятность спасения. Но даже при этом то, что он выжил, — это просто чудо. Настоящее чудо.
О том, что Моисеева нашли живым, Илья Черномырдин узнал утром 12 июля. Радостную новость сообщили общие друзья и супруга шахтера, который на несколько дней оказался заблокирован под землей.
— Сказали, что он жив, в сознании, находится в больнице. Это был шок и радость, безусловно. С Леонидом пока пообщаться не удалось, но еще будет возможность. Думаю, самое главное, что помогло ему выжить, — его собственное желание, воля. Потому что в такой ситуации от этого все зависит. Если человек сдался, то исход очевиден. А если борется — совсем другое дело, — отметил Илья Черномырдин.
Напомним, 5 июля на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске произошло два землетрясения, которые спровоцировали обрушение породы. В этот момент под землей находились 190 человек, 188 эвакуировали. Два шахтера получили травмы средней степени тяжести, еще с двоими была утеряна связь. Позже горноспасатели обнаружили мертвым одного из горняков, его тело поднято на поверхность. Датчик другого работника нашли под завалами. Работы по его поиску продолжались шесть дней. После обнаружения шахтера подняли на поверхность и госпитализировали.