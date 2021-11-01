Что известно о трагедии в новосибирском лицее: фото с места, где три человека упали в кипяток

Появились фото из новосибирского лицея, где в яму с кипятком провалились люди
В Новосибирске выясняют причины аварии в лицее
— Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея
Также в компании уточнили, что подвал и трубы, проходящие под ним, относятся к зоне ответственности учебного заведения. Ответственность СГК как теплоснабжающей организации — трубопроводы до входа в здание. На момент публикации в лицее не отвечали на звонок корреспондента НГС.
В СГК уточнили, что в ближайшее время причины аварии известны не будут.
— Сейчас сложно назвать срок, необходимо проводить обследование места происшествия, — сообщили в компании.
Новосибирские следователи начали проверку инцидента.
— Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина. Сегодня НГС вел онлайн-репортаж о происшествии.
В прошлый раз крупный прорыв на теплосети произошел в Новосибирске 13 октября. Тогда в яму на улице Фрунзе провалились два автомобиля, их доставали около двух часов с помощью специальной техники. Момент происшествия попал на видео. Людей в салоне авто не было. НГС подготовил фоторепортаж о том, что происходило на месте провала. В тот же день, через несколько часов после происшествия, асфальт провалился в другом месте.