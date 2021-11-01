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Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
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Что известно о трагедии в новосибирском лицее: фото с места, где три человека упали в кипяток

Причины аварии на объекте еще устанавливаются

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Трое мужчин провалились в яму в 09:30

Трое мужчин провалились в яму в 09:30

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Появились фото из новосибирского лицея, где в яму с кипятком провалились люди

В Новосибирске выясняют причины аварии в лицее № 12, там утром в подвале в яму с кипятком провалились 3 человека. Фотограф НГС побывал на месте случившегося, где сделал снимки с ямой, она расположена в пристройке возле учебного учреждения.

— Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея № 12 на ул. Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются, — рассказали в СГК.

Также в компании уточнили, что подвал и трубы, проходящие под ним, относятся к зоне ответственности учебного заведения. Ответственность СГК как теплоснабжающей организации — трубопроводы до входа в здание. На момент публикации в лицее не отвечали на звонок корреспондента НГС.

В СГК уточнили, что в ближайшее время причины аварии известны не будут.

— Сейчас сложно назвать срок, необходимо проводить обследование места происшествия, — сообщили в компании.

Примерно в 11:45 пар был по всей улице. Его разогнали вентилятором

Примерно в 11:45 пар был по всей улице. Его разогнали вентилятором

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Трое мужчин получили сильные ожоги. Они находятся в областной больницы в тяжелом состоянии

Трое мужчин получили сильные ожоги. Они находятся в областной больницы в тяжелом состоянии

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Как сообщает корреспондент НГС Виктор Бобровников, яма размером — примерно с 1,5 на 1 метр

Как сообщает корреспондент НГС Виктор Бобровников, яма размером — примерно с 1,5 на 1 метр

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Как сообщили в СГК, отключений тепла и водоснабжения не будет

Как сообщили в СГК, отключений тепла и водоснабжения не будет

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В помещение подключили вентилятор, чтобы он разгонял пар, сообщил корреспондент НГС. К 12:00 пара на улице уже не было.

В помещение подключили вентилятор, чтобы он разгонял пар, сообщил корреспондент НГС. К 12:00 пара на улице уже не было.

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Новосибирские следователи начали проверку инцидента.

— Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина. Сегодня НГС вел онлайн-репортаж о происшествии.

В прошлый раз крупный прорыв на теплосети произошел в Новосибирске 13 октября. Тогда в яму на улице Фрунзе провалились два автомобиля, их доставали около двух часов с помощью специальной техники. Момент происшествия попал на видео. Людей в салоне авто не было. НГС подготовил фоторепортаж о том, что происходило на месте провала. В тот же день, через несколько часов после происшествия, асфальт провалился в другом месте.

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СГКпровалтепло
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