Что известно о трагедии в новосибирском лицее: фото с места, где три человека упали в кипяток

В Новосибирске выясняют причины аварии в лицее № 12 , там утром в подвале в яму с кипятком провалились 3 человека. Фотограф НГС побывал на месте случившегося, где сделал снимки с ямой, она расположена в пристройке возле учебного учреждения.



— Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея № 12 на ул. Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются, — рассказали в СГК.