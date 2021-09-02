Причиной пожара в складском помещении на Толмачевской, 2а в Новосибирске могла стать разгерметизация газовых баллонов. Об этом сообщает региональный СК. Пожар случился ночью 1 сентября, погиб один человек.



Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).