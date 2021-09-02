2 сентября четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 73.19
eur 86.39
Тема дняКруги в небе Новосибирска
Все новости
Все новости

Названа предварительная причина пожара на новосибирском складе, где погиб человек

По факту гибели 76-летнего сторожа возбудили уголовное дело

675
5Обсудить

Поделиться

На пожаре погиб 76-летний охранник

На пожаре погиб 76-летний охранник

Поделиться

Пожар на складе в Новосибирске мог случиться из-за разгерметизации газовых баллонов

Причиной пожара в складском помещении на Толмачевской, 2а в Новосибирске могла стать разгерметизация газовых баллонов. Об этом сообщает региональный СК. Пожар случился ночью 1 сентября, погиб один человек.

Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— По данным следствия, ночью 1 сентября произошел пожар в складском помещении на втором этаже в бытовой комнате для охраны дома № 2а по улице Толмачевской в Ленинском районе города Новосибирска. После локализации возгорания было обнаружено тело 76-летнего охранника. По предварительным данным, причина пожара — разгерметизация газовых баллонов, находившихся в помещении склада, — сообщили в СК.

Пожар начался в 02:30 ночи. На момент прибытия спасателей здание уже горело открытым огнем, была угроза распространения пламени на соседние постройки. Журналист НГС побывал на месте пожара утром.

По данным 2ГИС, в здании, где произошел пожар, располагался магазин строительных материалов «Строймат54». По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строймат54» зарегистрировано в мае 2018 года в Новосибирске. Учредителем и директором является Александр Пыкин. Основной вид деятельности ООО «Строймат54» — розничная торговля стройматериалами, а также оптовая торговля лесоматериалами. Выручка фирмы в 2020 году составила 96,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,1 миллиона.

Ночью 1 сентября в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева, 33 загорелся автомобиль BMW X5.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МЧССКпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...