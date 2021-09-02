Пожар на складе в Новосибирске мог случиться из-за разгерметизации газовых баллонов
Причиной пожара в складском помещении на Толмачевской, 2а в Новосибирске могла стать разгерметизация газовых баллонов. Об этом сообщает региональный СК. Пожар случился ночью 1 сентября, погиб один человек.
Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— По данным следствия, ночью 1 сентября произошел пожар в складском помещении на втором этаже в бытовой комнате для охраны дома
Пожар начался в
По данным 2ГИС, в здании, где произошел пожар, располагался магазин строительных материалов «Строймат54». По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строймат54» зарегистрировано в мае 2018 года в Новосибирске. Учредителем и директором является Александр Пыкин. Основной вид деятельности ООО «Строймат54» — розничная торговля стройматериалами, а также оптовая торговля лесоматериалами. Выручка фирмы в 2020 году составила 96,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,1 миллиона.
Ночью 1 сентября в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева, 33 загорелся автомобиль BMW X5.