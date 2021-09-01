Сегодня ночью, 1 сентября, около 02:30 в Новосибирске в Ленинском районе на улице Толмачевская, дом 2А загорелось здание. Сотрудники МЧС сообщили об одном погибшем.

— Я не спала и слышала хлопок, а потом резко всё загорелось, поэтому возможно, что был поджог. Вроде горела шиномонтажка и соседние склады, — сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».