В Новосибирске в ночном пожаре погиб человек
Сегодня ночью, 1 сентября, около 02:30 в Новосибирске в Ленинском районе на улице Толмачевская, дом 2А загорелось здание. Сотрудники МЧС сообщили об одном погибшем.
— Я не спала и слышала хлопок, а потом резко всё загорелось, поэтому возможно, что был поджог. Вроде горела шиномонтажка и соседние склады, — сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— В 02:35 произошел пожар на складах строительных материалов, в результате которого погиб 1 человек (данные устанавливаются). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, два складских помещения и складируемый пиломатериал на территории горели открытым огнем. Общая площадь пожара составила 600 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На момент прибытия сотрудников МЧС существовала угроза возгорания расположенной рядом газовой котельной, а также линии электропередачи. Спасатели привлекли на место сотрудников ДПС для перекрытия дороги.
Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются.
По данным 2ГИС, в здании, где произошел пожар, располагался строительный магазин «Строймат54».
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