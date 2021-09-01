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В Новосибирске ночью вспыхнул склад стройматериалов — сообщается об одном погибшем

Причина пожара и виновное лицо устанавливаются

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Общая площадь пожара составила 600 кв. м

Общая площадь пожара составила 600 кв. м

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В Новосибирске в ночном пожаре погиб человек

Сегодня ночью, 1 сентября, около 02:30 в Новосибирске в Ленинском районе на улице Толмачевская, дом 2А загорелось здание. Сотрудники МЧС сообщили об одном погибшем.

— Я не спала и слышала хлопок, а потом резко всё загорелось, поэтому возможно, что был поджог. Вроде горела шиномонтажка и соседние склады, — сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— В 02:35 произошел пожар на складах строительных материалов, в результате которого погиб 1 человек (данные устанавливаются). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, два складских помещения и складируемый пиломатериал на территории горели открытым огнем. Общая площадь пожара составила 600 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На момент прибытия сотрудников МЧС существовала угроза возгорания расположенной рядом газовой котельной, а также линии электропередачи. Спасатели привлекли на место сотрудников ДПС для перекрытия дороги.

На реагирование привлекались 31 человек и 9 единиц техники

На реагирование привлекались 31 человек и 9 единиц техники

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Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются.

По данным 2ГИС, в здании, где произошел пожар, располагался строительный магазин «Строймат54».

В Новосибирске загорелся балкон в доме на улице Виктора Уса, 9 в Кировском районе. Жителей дома в «Акатуйском» пришлось эвакуировать.

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пожарскладТолмачевское шоссе
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