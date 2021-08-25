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Очевидцы сняли на видео пожар в высотке — вспыхнула квартира на 13-м этаже

Жителей дома в «Акатуйском» пришлось эвакуировать

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Пламя было видно издалека

Пламя было видно издалека

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В Новосибирске загорелся балкон на 13-м этаже в «Акатуйском»

Этим утром, 25 августа, в Новосибирске загорелся балкон в доме на улице Виктора Уса, 9 в Кировском районе. Сообщение о пожаре поступило в 09:50.

— В 09:53 первые подразделения были на месте вызова. С балкона на 13-м этаже 17-этажного жилого дома идет дым, открытое горение. Проверили горящую квартиру на наличие людей, никого не обнаружили. Соседи эвакуировались, частично самостоятельно, из одной квартиры — троих человек с помощью спасательных устройств, их состояние удовлетворительное, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирску.

Выяснилось, что на балконе горели вещи на площади в 5 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 10:07. Сейчас специалисты занимаются дымоудалением из подъезда.

В июле из-за сильного ветра огонь перекинулся с горящей квартиры на соседский балкон. Жителей пришлось эвакуировать.

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ЗатулинкаКировский районМЧСпожарж/м «Акатуйский»
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