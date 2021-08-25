Очевидцы сняли на видео пожар в высотке — вспыхнула квартира на 13-м этаже

В Новосибирске загорелся балкон на 13-м этаже в «Акатуйском»
Этим утром, 25 августа, в Новосибирске загорелся балкон в доме на улице Виктора Уса, 9 в Кировском районе. Сообщение о пожаре поступило в 09:50.
— В 09:53 первые подразделения были на месте вызова. С балкона на
Выяснилось, что на балконе горели вещи на площади в 5 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 10:07. Сейчас специалисты занимаются дымоудалением из подъезда.
В июле из-за сильного ветра огонь перекинулся с горящей квартиры на соседский балкон. Жителей пришлось эвакуировать.