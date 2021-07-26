В Новосибирске шквалистый ветер перекинул огонь из горящей квартиры на соседний балкон

Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска на Русской, 21 загорелась квартира на верхнем этаже. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и перекинулся на соседний балкон. Жителей эвакуировали.



— В 16:20 пожарноспасательные подразделения реагировали на сообщение о задымлении в подъезде 9-этажного многоквартирного дома по ул. Русская в Советском районе Новосибирска. В ходе разведки было установлено, что горела квартира на 9-м этаже. Сотрудники МЧС России осуществляют эвакуацию жителей из соседних с горящей квартир. Пожарные одновременно ликвидируют возгорание со стороны подъезда, а также через окно при помощи автолестницы, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.