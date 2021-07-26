В Новосибирске шквалистый ветер перекинул огонь из горящей квартиры на соседний балкон

Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска на Русской, 21 загорелась квартира на верхнем этаже. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и перекинулся на соседний балкон. Жителей эвакуировали.
— В 16:20 пожарноспасательные подразделения реагировали на сообщение о задымлении в подъезде 9-этажного многоквартирного дома по ул. Русская в Советском районе Новосибирска. В ходе разведки было установлено, что горела квартира на 9-м этаже. Сотрудники МЧС России осуществляют эвакуацию жителей из соседних с горящей квартир. Пожарные одновременно ликвидируют возгорание со стороны подъезда, а также через окно при помощи автолестницы, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожарные локализовали огонь в течение часа при сильном ветре.
— Шквалистый ветер способствовал стремительному распространению огня. По оперативной информации, пламя с горящей квартиры перекинулось на балкон соседней квартиры. В настоящий момент сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать возгорание, в том числе при помощи высотной пожарноспасательной техники, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирску.
В пресс-службу МЧС информация о пострадавших не поступала. На месте работают службы.
— Внутри квартиры, судя по всему, всё сожгло дотла, но наружу огонь показывался только недолго в начале и в конце пожара. Задымление было очень сильное. Из подъезда, куда выходит горящая квартира, людей эвакуировали в противогазах и иных защитных масках. Пострадавших людей вроде бы нет. Только несколько домашних животных, — рассказала местная жительница Саша Таранцова.
Вечером 14 июля в частном секторе Новосибирска в районе улицы Ногина произошел пожар.