Над Железнодорожным районом Новосибирска поднялся высокий столб дыма

Сегодня вечером, 14 июля, в частном секторе Новосибирска в районе улицы Ногина произошел пожар.
— Пожар на Ногина. Похоже на частный дом, — сообщил читатель НГС.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО рассказали подробности о пожаре.
— В 17:07 местного времени поступило сообщение от очевидцев о возгорании трех частных домов по улице Оренбургской в Железнодорожном районе Новосибирска. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели надворные постройки, из-за сильного ветра во время действия экстренного предупреждения, о чём ранее сообщало Главное управление МЧС России по Новосибирской области, существовала угроза соседним жилым домам и магистральному газопроводу, — говорится в сообщении ведомства.
Пожар удалось локализовать за 30 минут. Предварительная площадь возгорания —
Также сегодня днем произошел пожар на Бугринском мосту. Там загорелся автомобиль, огонь охватил весь кузов. НГС рассказывал, что известно об этом происшествии.