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Над Железнодорожным районом Новосибирска поднялся высокий столб дыма

Происшествие попало на видео

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Столб дыма заметили вечером в Железнодорожном районе

Столб дыма заметили вечером в Железнодорожном районе

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Сегодня вечером, 14 июля, в частном секторе Новосибирска в районе улицы Ногина произошел пожар.

— Пожар на Ногина. Похоже на частный дом, — сообщил читатель НГС.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО рассказали подробности о пожаре.

— В 17:07 местного времени поступило сообщение от очевидцев о возгорании трех частных домов по улице Оренбургской в Железнодорожном районе Новосибирска. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели надворные постройки, из-за сильного ветра во время действия экстренного предупреждения, о чём ранее сообщало Главное управление МЧС России по Новосибирской области, существовала угроза соседним жилым домам и магистральному газопроводу, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар удалось локализовать за 30 минут. Предварительная площадь возгорания — 400 кв. м, его ликвидация продолжается.

Также сегодня днем произошел пожар на Бугринском мосту. Там загорелся автомобиль, огонь охватил весь кузов. НГС рассказывал, что известно об этом происшествии.

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ГУ МЧСЖелезнодорожный районвозгораниепожарчастный сектор
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