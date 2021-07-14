В Новосибирске пострадал водитель горящего грузовика — видео с пожаром на Бугринском мосту

Водитель грузовика пострадал во время пожара на Бугринском мосту
Днем 14 июля на Бугринском мосту в Новосибирске загорелся грузовик. Видео с горящим автомобилем в редакцию прислала читательница.
На ролике видно, что огнем охвачен весь кузов грузовой машины. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 15:43.
— Подразделения реагировали на сообщение о возгорании грузовика на Бугринском мосту в Новосибирске. В течение 6 минут с момента прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем поврежден кузов транспортного средства на площади
По предварительной информации, водитель машины получил ожоги рук, его передали врачам скорой помощи.
Вчера вечером сгорела машина на улице Виталия Потылицына, 5, пожар попал на видео.