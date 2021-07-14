14 июля среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 74.06
eur 87.78
Тема дняНГС разыгрывает 100 крутых призов!

Все новости

Все новости

В Новосибирске пострадал водитель горящего грузовика — видео с пожаром на Бугринском мосту

Мужчину передали бригаде скорой помощи

7 000
23Обсудить

Поделиться

Огонь полностью охватил заднюю часть грузовика

Огонь полностью охватил заднюю часть грузовика

Поделиться

Водитель грузовика пострадал во время пожара на Бугринском мосту

Днем 14 июля на Бугринском мосту в Новосибирске загорелся грузовик. Видео с горящим автомобилем в редакцию прислала читательница.

На ролике видно, что огнем охвачен весь кузов грузовой машины. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 15:43.

— Подразделения реагировали на сообщение о возгорании грузовика на Бугринском мосту в Новосибирске. В течение 6 минут с момента прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем поврежден кузов транспортного средства на площади 8 кв. м, — сообщили в МЧС.

По предварительной информации, водитель машины получил ожоги рук, его передали врачам скорой помощи.

Вчера вечером сгорела машина на улице Виталия Потылицына, 5, пожар попал на видео.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

МЧСогонь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...