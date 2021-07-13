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Поздно вечером на Виталия Потылицына сгорел автомобиль — пожар попал на видео

Огонь удалось потушить лишь с помощью огнетушителя

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По информации группы «АСТ-54», сгоревший автомобиль — Opel

По информации группы «АСТ-54», сгоревший автомобиль — Opel

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Поздно вечером в Новосибирске на улице Виталия Потылицына, 5 загорелась машина. Очевидец снял пожар на видео.

На пульт дежурного службы 112 первое сообщение о возгорании пришло в 23 часа 43 минуты. Также очевидцы сообщали, что никто не пострадал при пожаре.

На видеозаписи очевидца видно, как местные жители пытаются потушить огонь подручными средствами. Затем к месту подбегает мужчина с огнетушителем.

Рано утром в мае во дворе дома на улице Виталия Потылицына, 11/1 в Октябрьском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Пожар также попал на видео. На нем видно, что около десяти человек откатывали соседний автомобиль.

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пожарсгорел автомобиль
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