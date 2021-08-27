В окрестностях реки Ини пропал 16-летний подросток — на его поиски отправились спасатели

Спасатели занялись поисками пропавшего на реке Ине подростка
В Новосибирске пропал подросток. Предположительно, перед этим он купался в реке Ине в микрорайоне «Весенний». По информации паблика «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте», пропавшему 16 лет.
— Не факт, что он утонул. Спасатели МАСС работали на месте в целях оказания помощи полиции. Тело найдено не было, — рассказали корреспонденту НГС в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
В региональном Следственном комитете и полиции сообщили, что не располагают информацией об утонувшем подростке.
В конце июля в Ине утонул