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В окрестностях реки Ини пропал 16-летний подросток — на его поиски отправились спасатели

Пока не установлено, что произошло с исчезнувшим

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Очевидцы сообщили, что утонул подросток

Очевидцы сообщили, что утонул подросток

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Спасатели занялись поисками пропавшего на реке Ине подростка

В Новосибирске пропал подросток. Предположительно, перед этим он купался в реке Ине в микрорайоне «Весенний». По информации паблика «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте», пропавшему 16 лет.

— Не факт, что он утонул. Спасатели МАСС работали на месте в целях оказания помощи полиции. Тело найдено не было, — рассказали корреспонденту НГС в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

В региональном Следственном комитете и полиции сообщили, что не располагают информацией об утонувшем подростке.

В конце июля в Ине утонул 7-летний мальчик. Его искали несколько дней. Очевидцы рассказали, как это произошло.

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микрорайон «Весенний»утонул в рекерека Иня
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