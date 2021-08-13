В Минприроды рассказали о судьбе лося, которого сбили в Академгородке

В Минприроды ответили на подозрения очевидцев, что сбитый в Академгородке лось не мог умереть от полученных травм.

Авария с участием животного произошла 11 августа. Позже чиновники рассказали, что лось получил тяжелые травмы и скончался, но побывавшие на месте ДТП ветеринары усомнились в этом. По их версии, животное находилось в удовлетворительном состоянии и могло запросто выжить в дикой среде, если бы его отпустили. Но его куда-то увезли охотоведы.

НГС запросил в Минприроды документальные подтверждения о характере травм лося, а также уточнил, куда увезли животное и где оно скончалось.

