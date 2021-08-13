В Минприроды рассказали о судьбе лося, которого сбили в Академгородке

В Минприроды ответили на подозрения очевидцев, что сбитый в Академгородке лось не мог умереть от полученных травм.
Авария с участием животного произошла 11 августа. Позже чиновники рассказали, что лось получил тяжелые травмы и скончался, но побывавшие на месте ДТП ветеринары усомнились в этом. По их версии, животное находилось в удовлетворительном состоянии и могло запросто выжить в дикой среде, если бы его отпустили. Но его куда-то увезли охотоведы.
НГС запросил в Минприроды документальные подтверждения о характере травм лося, а также уточнил, куда увезли животное и где оно скончалось.
— В период с 01:00 до 02:00 на место приехал госинспектор отдела охраны животного мира. Также на место прибыл заведующий Криводановским ветеринарным пунктом. Они решили транспортировать животное в ветпункт для оказания необходимой помощи, так как его состояние не позволяло ему выжить в природе самостоятельно. По причине многочисленных травм лось скончался при транспортировке, — пояснили в пресс-службе Минприроды.
Позже ветврач выдал заключение: на теле лося были кровоподтеки, животное признаков жизни не подавало. А также обнаружены повреждения черепа, отсутствие одного глаза, перелом четырех ног в основании, по телу повреждения кожи, полученные от столкновения с автомобилем. Зафиксировано и много внутренних травм — вплоть до перелома позвонков и разрыва печени.
Как сообщает Минприроды, после этого ООО «Утилитсервис» составило акт об уничтожении тела животного.
Частный ветеринар Сергей Доничев, который оказывал помощь лосю до прибытия госинспектора, допустил, что животное могло скончаться от полученных травм.
— Я подъехал к 23:00, находился там 30–40 минут. Пошел дождь, было темно. Я успокоил животное, лось лежал, даже расслабился. И я уехал. Я только внешне осматривал животное. И допускаю, что могли быть травмированы внутренние органы: печень, почка или крупный кровеносный сосуд. В результате чего через какое-то время мог оторваться тромб и вызвать смерть. Или с разрывом печени могло быть внутреннее кровотечение, которое также могло привести к смерти, — объяснил НГС ветврач.
В конце мая в Академгородке люди увидели раненого лося, который бегал по улице. Позже в Минприроды сообщили, что животное скончалось.
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