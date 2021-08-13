«Животное пыталось встать и уйти»: очевидцы рассказали подробности ДТП, где сбили лося

Частный ветеринарный врач Сергей Доничев, который добрался до места происшествия до приезда сотрудников ГИБДД и охотоведов, объяснил, что у лося был один перелом и несколько ран, однако никаких критичных повреждений при осмотре он не заметил.

— Я подъехал, осмотрел животное. Было в удовлетворительном состоянии. Единственное, оно, конечно, в шоке было. Чувствительность хорошая, болевых реакций особо не выдавало. При осмотре были рассеченные ранки по коже незначительные, по-моему, в пяти местах и одна более продолжительная — в районе 8–9 сантиметров. Кровотечения практически уже не было. То, что сломан рог, не считается — они их всё равно теряют. Животное пыталось встать и уйти. Прохожие, которые собрались рядом, и проезжающие водители пытались удержать его. При осмотре не было ни перелома ребер, задние конечности полностью целые были, позвоночник целый. Единственная проблема — левая плечевая кость была сломана. Для лося это небольшая проблема. Либо надо было его погрузить и вывести в лес, либо в закрытый вольер, чтобы он жил и не видел людей, — рассказал специалист.