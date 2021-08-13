«Животное пыталось встать и уйти»: очевидцы рассказали подробности ДТП, где сбили лося

Очевидцы утверждают, что сбитый в Новосибирске лось не мог умереть в ДТП
Вечером в минувшую среду, 11 августа, в Академгородке иномарка сбила лося. После этого в Минприроды сообщили, что он скончался от полученных травм. Однако очевидцы сообщают, что животное находилось в удовлетворительном состоянии до того, как его забрали с места происшествия.
— Мы вызвали своего ветеринара знакомого. Он осмотрел животное, поставил ему обезболивающий укол, чтобы животное не мучилось. После этого он сказал, что травмы сопоставимы с жизнью, даже если лось ушел бы так, он бы выжил в дикой природе. Мы не давали лосю уйти и вставать. Приехали охотоведы или, не знаю, как их назвать, и забрали лося. Дальше, куда делся лось, непонятно. Они сказали, что повезут его в лечебницу в зоопарк. С утра в зоопарке сказали, что про историю они знают, но лось не поступал, — рассказал очевидец Иван, который ехал за иномаркой, сбившей животное.
Частный ветеринарный врач Сергей Доничев, который добрался до места происшествия до приезда сотрудников ГИБДД и охотоведов, объяснил, что у лося был один перелом и несколько ран, однако никаких критичных повреждений при осмотре он не заметил.
— Я подъехал, осмотрел животное. Было в удовлетворительном состоянии. Единственное, оно, конечно, в шоке было. Чувствительность хорошая, болевых реакций особо не выдавало. При осмотре были рассеченные ранки по коже незначительные, по-моему, в пяти местах и одна более продолжительная — в районе 8–9 сантиметров. Кровотечения практически уже не было. То, что сломан рог, не считается — они их всё равно теряют. Животное пыталось встать и уйти. Прохожие, которые собрались рядом, и проезжающие водители пытались удержать его. При осмотре не было ни перелома ребер, задние конечности полностью целые были, позвоночник целый. Единственная проблема — левая плечевая кость была сломана. Для лося это небольшая проблема. Либо надо было его погрузить и вывести в лес, либо в закрытый вольер, чтобы он жил и не видел людей, — рассказал специалист.
Он также добавил, что с закрытым переломом лось мог спокойно жить в дикой природе.
В конце мая в Академгородке люди увидели раненого лося, который бегал по улице. Позже в Минприроды сообщили, что животное скончалось.