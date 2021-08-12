В Академгородке «Ниссан» сбил насмерть лося — водителю сейчас грозит штраф до 80 тысяч рублей

В Новосибирске водитель сбил насмерть лося
Поздно вечером 11 августа недалеко от лыжной базы имени Тульского в Академгородке сбили лося. Животное, по словам очевидцев, сначала пыталось встать на ноги. На место вызвали ветеринара, но спасти лося не удалось — он скончался из-за многочисленных переломов.
— Водитель «Ниссана» сбил взрослого лося, самца примерно 3-х лет. На место выехали сотрудники ветеринарной службы и инспектор министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. ДТП было зафиксировано сотрудниками ГИБДД. Ветеринар осмотрел лося, травмы были несовместимы с жизнью. Лось скончался, — сообщили в пресс-службе Минприроды.
Сейчас водителю грозит крупный штраф за сбитого животного:
— Нужно понимать, в каком месте произошло столкновение с лосем. В таких авариях очень важны обстоятельства. Может быть так, что лось стоит на дороге, ест что-то или задумался. А там за несколько метров стоит знак «Осторожно, может быть внезапный выход животного на дорогу». Это значит, что водитель должен «красться» на этом участке пути. Если он не выполнит требование знака, то считается, что он наехал на лося. Административного наказания за это не предусмотрено. Но с него государство взыщет компенсацию за стоимость поколеченного или убитого животного, — пояснила юрист Инесса Рябинина.
Средняя стоимость лося — 80 тысяч рублей.
В мае местные жители заметили раненного лося, бегающего по территории Академгородка. К вечеру того же дня лось от полученных травм скончался.
Также этим летом в разных районах Новосибирской области фиксируют медведей. В последний раз молодого медведя заметили недалеко от села в Искитимском районе.