Владельца взорвавшейся АГЗС оставили в СИЗО еще на три месяца

В Новосибирске владельца АГЗС оставили в СИЗО еще на три месяца
Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу владельцу АГЗС, на которой
— Продлен срок содержания под стражей в отношении Романа Гармидера на 3 месяца, — сообщается на сайте суда.
Владелец АГЗС будет находиться в СИЗО до
Романа Гармидера задержали 15 июня. Во время судебного заседания, которое состоялось
Также Центральный районный суд изменил меру пресечения инженеру АГЗС — второму подозреваемому в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Очевидцы рассказывают, что сначала прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, семеро оказались в реанимации.
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