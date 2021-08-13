Владельца взорвавшейся АГЗС оставили в СИЗО еще на три месяца

Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу владельцу АГЗС, на которой 14 июня произошел взрыв.

— Продлен срок содержания под стражей в отношении Романа Гармидера на 3 месяца, — сообщается на сайте суда.

Владелец АГЗС будет находиться в СИЗО до 14 ноября . Постановление пока не вступило в законную силу.

