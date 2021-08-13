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Владельца взорвавшейся АГЗС оставили в СИЗО еще на три месяца

Он, как и прежде, не согласен со своей виной в случившемся

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В результате пожара пострадали минимум <nobr>33 человека</nobr>, <nobr>10 —</nobr> в тяжелом состоянии

В результате пожара пострадали минимум 33 человека, 10 — в тяжелом состоянии

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В Новосибирске владельца АГЗС оставили в СИЗО еще на три месяца

Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу владельцу АГЗС, на которой 14 июня произошел взрыв.

— Продлен срок содержания под стражей в отношении Романа Гармидера на 3 месяца, — сообщается на сайте суда.

Владелец АГЗС будет находиться в СИЗО до 14 ноября. Постановление пока не вступило в законную силу.

Романа Гармидера задержали 15 июня. Во время судебного заседания, которое состоялось 16 июня, мужчина вину свою не признал. Как объяснил тогда его адвокат, причин взрыва могло быть несколько, «начиная от неисправности газовоза, халатных действий водителя, так и неисправностей предприятия Романа, но это еще надо установить».

Также Центральный районный суд изменил меру пресечения инженеру АГЗС — второму подозреваемому в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Очевидцы рассказывают, что сначала прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, семеро оказались в реанимации.

СЮЖЕТ

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