Инженеру взорвавшейся АГЗС продлили домашний арест еще на три месяца

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста 37-летнему инженеру АГЗС, на которой вечером 14 июня случился взрыв.

— Продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Геннадия Киселя 3 месяца, с сохранением ранее установленных судом запретов, — сообщается на сайте.



Геннадий Кисель будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.



— Продлили по формальным основаниями в связи с тем, что указано в ходатайстве о необходимости проведения дополнительных экспертиз, проведение дополнительных процессуальных действий. Расследуется уголовное дело, — объяснил адвокат подозреваемого Александр Козин.