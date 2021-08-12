Инженеру взорвавшейся АГЗС продлили домашний арест еще на три месяца

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста
— Продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Геннадия Киселя 3 месяца, с сохранением ранее установленных судом запретов, — сообщается на сайте.
Геннадий Кисель будет находиться под домашним арестом до
— Продлили по формальным основаниями в связи с тем, что указано в ходатайстве о необходимости проведения дополнительных экспертиз, проведение дополнительных процессуальных действий. Расследуется уголовное дело, — объяснил адвокат подозреваемого Александр Козин.
Геннадий Кисель был задержан 15 июня. Мужчина не признал свою вину. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Очевидцы рассказывают, что сначала прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, семеро оказались в реанимации.
Мы показывали кадры с высоты, как выглядела взорвавшаяся заправка.
Остальные подробности про взрыв на ГБШ смотрите в нашем специальном сюжете.