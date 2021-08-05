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«Сняли 100 тысяч, адвокат воевал 2,5 года»: 10 коротких историй о разводах и мошенничестве (а вы попадали в такие?)

Будьте осторожны — деньги в таких случаях возвращают очень редко

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Мошенничество по телефону заставляет людей всё время быть начеку

Мошенничество по телефону заставляет людей всё время быть начеку

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Новосибирцы рассказали, как их обманывали мошенники

Сейчас нередко можно попасться на уловки мошенников и даже не заметить этого. Так, недавно мы писали о мошенничестве с автомобилями, финансовых махинациях и обманах с недвижимостью. В нашем профиле в «Инстаграме» читатели поделились другими схемами, с которыми они столкнулись. Почитайте их короткие (но от этого не менее поучительные) истории.

Минус косметическое оборудование

— Заказала аппарат косметологический и внесла предоплату в 30 тысяч рублей. Аппарат якобы находится в Москве, поэтому надо еще докинуть 20 тысяч и оплатить доставку, чтобы аппарат был у меня. Написала заявление о возврате денежных средств, жду ответа.

Позиционирует себя организация как учебный центр и магазин для мастеров бьюти-сферы. Познакомились с их представителем на выставке в Экспоцентре. Они как раз демонстрировали уходовую процедуру. Я оставила свой номер, так как была заинтересована в своем дальнейшем обучении. Аппарат мне ранее был знаком, поэтому, честно говоря, даже вопросов не возникло.

Да, я сама виновата, не читала отзывы о данном учебном центре. Судя по отзывам в Сети, они до 2015 года продавали косметологическое оборудование и материалы для косметических процедур абсолютно нормально. Затем стали поставлять аппараты б/у, которые просто ломались и гарантийному ремонту не подлежат, либо затягивали поставку оборудования, требуя оплатить доставку из Москвы и оставшуюся сумму. Ни сопровождающих документов, даже фотографий аппарата нет, а деньги требуют, нарушая все сроки поставки. Моя переписка с менеджером в вотсапе, как выяснилось, была по стандартной схеме развода, — рассказывает нам свой случай читательница НГС Ирина.

Такую переписку вела наша читательница с мошенническим центром

Такую переписку вела наша читательница с мошенническим центром

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Фишинговый обман

— Я покупала посудомойку со скидкой. В результате через свой банк оплатила на сайте-дублере магазина электротехники «Эльдорадо» свою покупку. Обнаружила, что сайт подставной, через 5 минут. Банк так и не заблокировал платеж. Сотрудники магазина не увидели, что это не их сайт. Деньги ушли, а мой банк сказал, что деньги зачислены в другой банк, сделать ничего они не могут. Я потеряла 16 тысяч, — делится своим случаем читательница Ольга.

Сам магазин не признал ошибку. Читательница попалась на уловку сайта-«зеркала»

Сам магазин не признал ошибку. Читательница попалась на уловку сайта-«зеркала»

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Ценная отвертка вместо шуруповерта

— Три года тому назад по рекламе заказал шуруповерт. Перезвонили, уточнили. Через неделю на «Почте России» оплатил посылку (без оплаты не вскрывают, видимо, сговор). Дома открыл — ура, электрическая отвертка и два резиновых шарика с песком для веса. До сих пор переписываемся. Говорят: верните предмет, вышлем другой. Но хватит, а то отправлю и лишусь ценной отвертки! — пишет читатель НГС.

Отвертку читатель очень любит

Отвертку читатель очень любит

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Какие еще бывают мошенничества?

— Я участвовала в розыгрыше, и оказалось, что «выиграла». Но чтобы получить свой приз, мне всего-то нужно было оплатить почтовую пересылку в 350 рублей, я отправила. Следом пишет, что еще 150 рублей за пакет этот почтовый, я еще отправила. И после этого девушка занесла меня в черный список, — написала наша читательница под ником helenahell124.

— Лично у меня один раз открылось на весь экран якобы письмо от государственных структур. Там было написано об отряде оперативников, которые выехали по мою душу с не самыми лучшими намерениями. И лишь 5 тысяч рублей на карту могли бы их остановить. Я, конечно, испугался. Но никто так и не приехал. Да и 5 тысяч рублей у меня на тот момент не было, — поделился своей историей СММ-редактор НГС.

— Мне тоже приходило подобное сообщение лет 8 назад, но сумма была скромнее, по-моему, 2700 или что-то вроде этого, — отметила комментатор НГС под ником chertkovamarina. — Ну и классика: взломали страницу во «ВКонтакте», разослали всем просьбу одолжить денег. Причем некоторым прислали фото якобы моей банковской карты с моими фамилией и именем, чтобы на эту карту перевели. Сразу обратилась в службу поддержки, сделала фото этой карты, пошла в тот банк. Там проверили, подтвердили, что я их клиентом не являюсь, карты у меня там нет, кредитов тоже.

— Фитнес за 1 рубль предлагали. Таргетированная реклама. Для оплаты нужно заполнить в какой-то анкете все данные карты. Не «Робокасса» или что-то подобное, а просто строчки для данных. Не повелась, — пишет комментатор под ником zadvinskaya.

— Мне по телефону звонили. Представились отделом судебных взысканий по задолженностям, попросили идентифицировать мои данные, назвав дату рождения. Я ответила, что плохо, конечно, что должна кому-то и дело до суда дошло, но левым чувакам по телефону свои личные данные называть не собираюсь. В ответ, поняв, что я не лох, со мной как-то дерзко поговорили, и мы простились. Я на следующий день позвонила судебным приставам, сказала, что мне звонили с такой формулировкой, а они сказали, что это 100% мошенники. Потому что если заведено делопроизводство на меня, то все данные у приставов есть. Даже похвалили, что не повелась, — поделилась своим случаем читательница под ником evgenijguseva.

— В интернете ни разу не попадался. Но был случай, когда по поддельным документам восстановили sim-карту и сняли со Сбера 100 тысяч рублей. Потом два с половиной года в суде воевал адвокат, и деньги вернули, и сверху еще накинули. Если в двух словах: и в банке были слиты данные, и в офисе мобильного оператора были куплены мошенниками данные абонентов. И самое забавное — от этого никакой защиты нет, — утверждает комментатор под ником temafen.

— Присылали письма, якобы я однофамилица некого миллионера, типа давайте пополам унаследуем. Часто во «ВКонтакте» просят денег в долг со взломанных страниц друзей. Были звонки якобы из Сбербанка с вопросами, где ответ должен был быть «да», — клала трубку, перезванивала в Сбер сама. Писали и детям, от друзей моих детей, типа кинуть 100 рублей на карту, хорошо, что дети мне доверяют и спрашивают. Словом, сейчас везде нужно быть внимательнее, — подвела итог читательница под ником olga_luka_.

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мошенники в Новосибирске
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