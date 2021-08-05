«Сняли 100 тысяч, адвокат воевал 2,5 года»: 10 коротких историй о разводах и мошенничестве (а вы попадали в такие?)

Сейчас нередко можно попасться на уловки мошенников и даже не заметить этого. Так, недавно мы писали о мошенничестве с автомобилями, финансовых махинациях и обманах с недвижимостью. В нашем профиле в «Инстаграме» читатели поделились другими схемами, с которыми они столкнулись. Почитайте их короткие (но от этого не менее поучительные) истории.

Минус косметическое оборудование

— Заказала аппарат косметологический и внесла предоплату в 30 тысяч рублей. Аппарат якобы находится в Москве, поэтому надо еще докинуть 20 тысяч и оплатить доставку, чтобы аппарат был у меня. Написала заявление о возврате денежных средств, жду ответа.