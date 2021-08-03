На площади Ленина появились люди, которые выпрашивают деньги на лечение мальчика. Существует ли ребенок?

У посетителей баров в центре Новосибирска начали выпрашивать деньги в коробочки-копилки
В Новосибирске появились сборщики денег в коробочки. Молодые люди ходят по вечерам в центре города, утверждают, что они от благотворительного фонда и просят посетителей баров жертвовать деньги на восстановление больного ребенка из Хакасии. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался выяснить у сборщиков подробности о деятельности фонда, но молодые люди отказывались говорить и даже не рассказали, где находится их офис. Следы благотворительной организации обнаружились в Красноярске, и ее деятельность, утверждают эксперты, нарушает закон.
Сборщики денег на улицах Новосибирска
В центре Новосибирска появились молодые люди, которые ходят с пластиковыми коробочками и просят у людей деньги на реабилитацию больного ребенка. Молодые люди утверждают, что они гражданские активисты благотворительного фонда «Сердце жизни», а деньги собирают на реабилитацию ребенка с ДЦП.
Такие волонтеры от различных благотворительных фондов появляются в городе уже не первый год: НГС не раз публиковал подробные расследования о сборщиках денег и о тех, на кого они работают. В декабре 2016 года волонтеры от БФ «Закон успеха» собирали деньги для несуществующего приюта «Незабудка» Черепановского района. Сам фонд был организован при протестантской церкви «Сибирский Христианский центр». Корреспондент НГС разыскал якобы директора приюта «Незабудка». Мужчина на самом деле оказался заведующим Черепановского детсада. В разговоре с журналистом лже-директор взволнованно назвал всё «нелепой ситуацией».
В сентябре 2017 года те же самые люди отправляли на улицы Новосибирска волонтеров уже от БФ «Ореол»: деньги собирались для детей с ДЦП, малоимущих семей и матерей-одиночек. Корреспондент НГС разыскал и проник в странное жилье-офис сотрудников этого фонда.
Наконец, летом 2019 года волонтеры стали ходить по городу уже от БФ «Сильные дети», называть себя гражданскими активистами, а деньги собирать для конкретного ребенка из хакасского поселка Копьёво Артема Омельченко. В ходе расследования выяснилось, что такой ребенок с диагнозом ДЦП действительно существует и проживает в хакасском поселке.
Организаторы фонда «Сильные дети» оказались предпринимателями из Чувашии, которые имели отношение к госзакупкам на отлов и утилизацию бездомных животных в Новочебоксарске и созданию проправительственного движения «Россия молодая». Корреспондент НГС разыскал и их секретный офис в административном здании на проспекте Димитрова. Тогда стало известно, что набирали промоутеров на работу с обещанием платить по 200 рублей в час.
За деньгами к ночным барам и клубам
Нынешние гражданские активисты, в отличие от всех предыдущих, ходят в том числе и поздними вечерами по улице Ленина, выпрашивая пожертвования у нетрезвых посетителей многочисленных баров. Деньги собирают на пятилетнего Артёма Омельченко из Хакасии — того самого мальчика с ДЦП, которому в 2019 году собирали деньги волонтеры БФ «Сильные дети».
Корреспондент НГС встретил людей с коробочками-копилками в районе 23:00 возле баров в здании по улице Ленина, 8. Гражданская активистка София показала и дала сфотографировать все документы: от фонда, от мамы Артема, от больниц, где устанавливался диагноз мальчика. Сама фотографироваться не захотела. На вопросы корреспондента НГС о контактах руководства фонда и месте расположения их офиса не ответила, а сразу набрала кого-то на телефоне.
— Сейчас подойдет старший гражданский активист, и его вы можете фотографировать. Его Никита зовут. Его и будете задалбливать вопросами. Просто я… Конец рабочего дня, извините меня, пожалуйста, конечно. Он сейчас возле ресторана «Немо», там есть Guevara <…> Я стою через дорогу, рядом с «Буфетом
Буквально через пару минут возле корреспондента НГС появился тот, кого вызывала по телефону София. Старший гражданский активист Никита, когда узнал, что перед ним журналист, сразу потерял интерес к общению, спешно начал кого-то набирать на телефоне и уходить обратно в ночь. На расспросы корреспондента НГС лишь бросил на ходу: «Приходите к нам в офис». Однако, где находится офис, старший гражданский активист Никита журналисту уточнить не захотел.
Что известно про фонд «Сердце жизни»
Про БФ «Сердце жизни» выяснить удалось не очень много. По информации системы «Контур.Фокус», открылся он в Красноярске 14 апреля 2021 года. Президентом является Александр Александрович Котельников. ИНН этого человека получен в Хакасии, и каких-либо еще юридических лиц на нем больше не числится. Учредителем фонда является Михаил Сергеевич Скоробогатов. ИНН Скоробогатова выдан в Красноярском крае. На нем никаких других юридических лиц, кроме фонда, по данным «Контур.Фокуса», также не числится.
Зарегистрирован БФ «Сердце жизни» в Красноярске по адресу: Ярыгинская набережная, дом 15, квартира
Каких-либо публикаций в СМИ про «Сердце жизни» тоже еще не было. Возможно, потому что ему всего чуть больше трех месяцев.
Одинокая мать пятилетнего Артема Мария Омельченко рассказала корреспонденту НГС, что от предыдущего фонда «Сильные дети» она некоторое время получала деньги на реабилитацию сына. В год ребенку надо проводить два-три курса различных процедур, на каждый из которых требуется до 200 тысяч рублей. Существуют и бесплатные курсы реабилитации по программе ОМС, но они, заметила мама Артема, сильно отличаются от платных.
— Когда мы ездили на платный курс, у нас было: час физкультуры, час массажа. Много других процедур. В день было 7–8 занятий часов на пять-шесть в общей сложности. И так несколько дней. А при бесплатном курсе по ОМС в день процедур всего на час, — пояснила разницу Мария Омельченко.
В 2020 году в БФ «Сильные дети» женщине сказали, что фонд прекращает деятельность, и Мария начала искать другую благотворительную организацию. В большие российские фонды попасть сложно, заметила женщина. Заявок к ним приходит очень много, наборы проходят очень быстро, и набирают не всех, кому требуется такая помощь, а определенное количество. Несколько раз Мария пыталась попасть в «Русфонд» и «Помоги.org», но безуспешно.
БФ «Сердце жизни» женщина нашла в интернете весной 2021 года — вероятно, после того как он появился — и сразу же попала к ним в программу. В фонде стали собирать пятилетнему Артему 175 тысяч на реабилитацию в одной из клиник Санкт-Петербурга, но в процессе выяснилось, что мальчику нужнее тренажер-вертикализатор, который стоит 300 тысяч рублей. Сейчас собрано чуть более 100 тысяч рублей, и непонятно, станет ли фонд набирать все 300 тысяч или ограничится суммой, запланированной изначально.
Корреспондент НГС не нашел в интернете сайт фонда «Сердце жизни». По единственному публичному 11-значному федеральному номеру благотворительной организации ответили, что сайт временно закрыт.
— Сайт не работает. Там ведутся технические работы. Мы в скором времени закрываем сбор средств на Омельченко Артема и открываем сбор на нового малыша. То есть там обновляется документация. По офису — где мы обитаем, где находимся — могу вам только сказать одно: работаем мы как самоорганизованная группа гражданских активистов и осуществляем сбор средств в любых городах страны, — объяснили по телефону горячей линии «Сердце жизни».
Для связи с руководством корреспонденту НГС предложили отправить письмо в фонд по электронной почте и пообещали, что ответ будет. Журналист написал на имейл фонда сразу же, но к моменту публикации статьи ответ так и не пришел.
Нарушение закона или одиночные пикетирования?
Российские благотворительные организации в комментариях на тему мошенничества в этой сфере постоянно подчеркивают: уличный сбор денег никем не учитывается, при такой форме возможны злоупотребления, поэтому добросовестные фонды этим не занимаются.
К тому же по закону фонд имеет право оставлять на собственные расходы не более 20% от собранных денег. Остальное необходимо тратить на нуждающихся. Сколько оставляют себе собиратели денег в коробочки-копилки, никто не знает.
Мать больного Артема заметила, что ей без разницы, сколько денег заработает на ней такой фонд. Главное, что деньги перечисляются довольно регулярно.
— У меня проблема: нужны деньги на лечение ребенку. А они (фонды. — Прим. ред.) мне помогают. И довольно-таки быстро собирают. А у нас другой возможности и другого такого фонда нет. Мы вот однажды уезжали в Калининград [на лечение] и обратились в один красноярский фонд, так там полтора года нам собирали 75 тысяч рублей. И то не насобирали до конца. Насобирали 60 тысяч с копейками, и мы на них потом в Томск на реабилитацию поехали. Я, конечно, им благодарна и за это, но «Сердце жизни» собирает быстрее. И мы чаще можем ездить на реабилитацию. <…> Мы и к местной администрации обращались, к главе нашего района. Нам обещали помочь хотя бы небольшими суммами в размере 80–100 тысяч рублей. Но в итоге мы ждем уже два года, когда нам выделят. Ответ один: «Денег в бюджете нет, но мы постараемся помочь», — заметила мама Артема.
В российской благотворительной организации «Русфонд» корреспонденту НГС ранее рассказывали, что поправки к закону о благотворительной деятельности, которые должны урегулировать вопрос с неконтролируемым денежным сбором, в Госдуме лежат не один год. Депутаты постоянно откладывали их рассмотрение. Но в 2020 году часть поправок была принята.
— В прошлом году приняли, в октябре вступило в силу. Этих людей (сборщиков денег. — Прим. ред.) полиция должна брать и налагать на них административные штрафы. Они не могут так ходить, это просто противозаконно. У нас в Красноярске все активные и вызывают полицию, когда видят такое. И подобных случаев всё меньше и меньше, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь красноярского благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева.
Абанцева добавила, что ящики для сбора денег могут законно стоять в организациях, например в магазинах, торговых центрах и аптеках, при наличии специального договора. Прозрачные копилки должны быть опечатаны, а вскрытие производится при участии представителей двух сторон и с оформлением соответствующего акта. По поводу переносных копилок в законе тоже есть разъяснение.
Четвертый пункт статьи 16.1 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» гласит: «Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности».
Видимо, некоторая нечеткость этого пункта послужила тому, что в российском парламенте в настоящее время снова рассматривают поправки к данному закону. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.
На горячей линии БФ «Сердце жизни» свои уличные сборы объяснили по-простому:
— По законодательству Российской Федерации, до 5 октября нынешнего года заниматься публичным сбором средств мы имеем полное право. А там в силу вступает законопроект, который запрещает осуществлять сбор средств, если нет благотворительной программы. На данный момент мы эту программу подготавливаем, — пояснили в «Сердце жизни».
В БФ прокомментировали и статью 16.1 о благотворительности: по мнению человека, который отвечал по телефону горячей линии «Сердце жизни», их сбор денег на улицах города надо расценивать именно как проведение мероприятия. Так и сказал: «Другими словами, это — одиночное пикетирование».
По данным системы «Контур.Фокус», Управление министерства юстиции России по Красноярскому краю запланировало проверку БФ «Сердце жизни» по обращениям граждан, сообщивших о нарушении законодательства при сборе пожертвований с использованием переносных ящиков. Внеплановая документарная проверка фонда назначена на 9 августа 2021 года.
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