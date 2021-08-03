На площади Ленина появились люди, которые выпрашивают деньги на лечение мальчика. Существует ли ребенок?

Нарушение закона или одиночные пикетирования?

Российские благотворительные организации в комментариях на тему мошенничества в этой сфере постоянно подчеркивают: уличный сбор денег никем не учитывается, при такой форме возможны злоупотребления, поэтому добросовестные фонды этим не занимаются.



К тому же по закону фонд имеет право оставлять на собственные расходы не более 20% от собранных денег. Остальное необходимо тратить на нуждающихся. Сколько оставляют себе собиратели денег в коробочки-копилки, никто не знает.



Мать больного Артема заметила, что ей без разницы, сколько денег заработает на ней такой фонд. Главное, что деньги перечисляются довольно регулярно.



— У меня проблема: нужны деньги на лечение ребенку. А они (фонды. — Прим. ред.) мне помогают. И довольно-таки быстро собирают. А у нас другой возможности и другого такого фонда нет. Мы вот однажды уезжали в Калининград [на лечение] и обратились в один красноярский фонд, так там полтора года нам собирали 75 тысяч рублей. И то не насобирали до конца. Насобирали 60 тысяч с копейками, и мы на них потом в Томск на реабилитацию поехали. Я, конечно, им благодарна и за это, но «Сердце жизни» собирает быстрее. И мы чаще можем ездить на реабилитацию. <…> Мы и к местной администрации обращались, к главе нашего района. Нам обещали помочь хотя бы небольшими суммами в размере 80–100 тысяч рублей. Но в итоге мы ждем уже два года, когда нам выделят. Ответ один: «Денег в бюджете нет, но мы постараемся помочь», — заметила мама Артема.



В российской благотворительной организации «Русфонд» корреспонденту НГС ранее рассказывали, что поправки к закону о благотворительной деятельности, которые должны урегулировать вопрос с неконтролируемым денежным сбором, в Госдуме лежат не один год. Депутаты постоянно откладывали их рассмотрение. Но в 2020 году часть поправок была принята.



— В прошлом году приняли, в октябре вступило в силу. Этих людей (сборщиков денег. — Прим. ред.) полиция должна брать и налагать на них административные штрафы. Они не могут так ходить, это просто противозаконно. У нас в Красноярске все активные и вызывают полицию, когда видят такое. И подобных случаев всё меньше и меньше, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь красноярского благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева.



Абанцева добавила, что ящики для сбора денег могут законно стоять в организациях, например в магазинах, торговых центрах и аптеках, при наличии специального договора. Прозрачные копилки должны быть опечатаны, а вскрытие производится при участии представителей двух сторон и с оформлением соответствующего акта. По поводу переносных копилок в законе тоже есть разъяснение.



Четвертый пункт статьи 16.1 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» гласит: «Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности».



Видимо, некоторая нечеткость этого пункта послужила тому, что в российском парламенте в настоящее время снова рассматривают поправки к данному закону. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.



На горячей линии БФ «Сердце жизни» свои уличные сборы объяснили по-простому:



— По законодательству Российской Федерации, до 5 октября нынешнего года заниматься публичным сбором средств мы имеем полное право. А там в силу вступает законопроект, который запрещает осуществлять сбор средств, если нет благотворительной программы. На данный момент мы эту программу подготавливаем, — пояснили в «Сердце жизни».



В БФ прокомментировали и статью 16.1 о благотворительности: по мнению человека, который отвечал по телефону горячей линии «Сердце жизни», их сбор денег на улицах города надо расценивать именно как проведение мероприятия. Так и сказал: «Другими словами, это — одиночное пикетирование».



По данным системы «Контур.Фокус», Управление министерства юстиции России по Красноярскому краю запланировало проверку БФ «Сердце жизни» по обращениям граждан, сообщивших о нарушении законодательства при сборе пожертвований с использованием переносных ящиков. Внеплановая документарная проверка фонда назначена на 9 августа 2021 года.



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