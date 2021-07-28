Не квартира, а жилое помещение «всего» за 5 миллионов. Как продавцы и покупатели недвижимости в Сочи дурят друг друга

Риелтор с 20-летним стажем в Сибири Анна Федотова тоже ехала в Сочи за счастливой жизнью, наслушавшись рассказов местных коллег о том, что искать покупателей не нужно, они идут сами, да еще и деньги несут нормальные. Риелторы могут накинуть сверху хозяйской цены пару миллионов на объект — знают, что всё равно продадут. Спрос намного превысил предложение.

— Я ехала окрыленная, думала сейчас заработаю себе на безбедную жизнь. Но очень быстро я поняла, что все мои навыки и знания в Сочи вообще не пригодятся, и продавать именно в Сочи я не умею, — рассказала Анна.

Для того, чтобы «врубиться» в специфику местного рынка недвижимости, она устроилась в агентство недвижимости. Проработала полгода в одном, полгода — в другом, но так и не смогла влиться в ряды сочинских риелторов. Прежде всего потому, что она привыкла работать честно, чтобы потом ей не было стыдно. Анна говорит, что обращение в известное агентство не дает гарантии того, что заветные квадратные метры будут законные. При этом найти недвижимость в Сочи без риелторов практически невозможно. Хотя на известных сайтах, где продается недвижимость, полно объявлений, цены на квартиры там указываются не выше общероссийских, только почти все объявления, как говорят риелторы, — «фонари», а проще — фейки.

