10 хитрых и курьезных способов, как обманывают продавцы машин (попадаются даже бывалые)

Новосибирские эксперты составили топ-10 обманов при продаже автомобиля
Если вы часто покупали/продавали машину, то наверняка сталкивались с хитростью продавцов/покупателей, а иногда и с откровенным обманом. С одной стороны, вторичный авторынок становится всё более прозрачным, появляются новые инструменты проверки авто. С другой стороны, нарваться на проблемы, большие и малые, всё еще вполне реально. Специалисты дилерских центров и аналитики сервисов «Авито.Авто» и «Автотека» составили топ-10 способов обмана при продаже авто — простых, мудреных и даже курьезных.
Скрутка пробега
Кто не знает этот невинный способ повысить рыночную цену автомобиля — как говорится, скручивали и скручивать будем. И даже сервисы проверки авто не могут дать полной гарантии, что пробег у автомобиля честный, хотя шансы на прозрачную историю машины повышают.
— Корректировка пробега — часто встречающееся явление. Сейчас это сложнее оставить незамеченным, потому как есть много разных программ, которые позволяют оценить данный параметр. Парк автомобилей молодеет, и даже с помощью дилерских центров этот параметр можно проверить, — говорит Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».
Автомобиль с обременением
— Особую опасность для покупателя представляет покупка автомобиля с обременением. Мошенники могут скрыть факт ограничения регистрационных действий или нахождения автомобиля в залоге. Продажа машины, находящейся в залоге, — один из распространенных способов обмана на вторичном авторынке. Если покупатель приобрел такое авто, а прежний владелец не собирается закрывать по нему долги, то покупателю придется столкнуться с судебным разбирательством, — объясняют эксперты сервиса «Авито.Авто».
Специалисты советуют насторожиться, если у машины дубликат ПТС, выданный по причине утери оригинала. Особенно если дата выдачи совсем свежая — недобросовестные продавцы могут инсценировать потерю ПТС, чтобы скрыть, что автомобиль находится в залоге.
Сильно битые, крашеные авто
— Продажа битого автомобиля под видом небитого, то есть ранее отремонтированного, с существенными недостатками, которые были замаскированы. На моей памяти была ситуация, когда автомобиль был весь крашен вкруг, но это не самое страшное. Помимо покраски кузовных элементов, был покрашен также VIN-номер, который находился на «стакане» (место крепления пружины и амортизатора) под капотом. Это вызывает сразу же вопросы со стороны экспертизы, со стороны органов ГИБДД, которые отказываются сверять номерные знаки на таком автомобиле. В этом случае необходимо проверить причину, почему он был покрашен заново. Или это был врезанный «стакан»? — рассказывает Денис Перегудов.
— Для большинства автомобилей заводская толщина лакокрасочного покрытия находится в диапазоне 80–170 микрон, однако толщина до 200 микрон допустима, если машину вторично покрасили. Если толщина ЛКП более 300 микрон, это означает, что на автомобиле были серьезные повреждения, требующие шпаклевки деталей. Узнайте о состоянии индикатора подушек безопасности. Если он не зажигается или не гаснет, скорее всего, они уже срабатывали. Обратите внимание также на состояние кузовных зазоров между деталями. Любые неровности могут указывать на кузовной ремонт, — советуют в «Авито.Авто».
Требование предоплаты
— Стоит насторожиться, если вы договариваетесь о просмотре, а вас просят внести предоплату, чтобы продавец забронировал понравившееся авто за вами. Скорее всего, после перевода суммы на указанную карту мошенник исчезнет. Не вносите предоплату, не увидев автомобиль. Любую денежную транзакцию закрепляйте расписками или договором. Перед тем как оформлять договор, ознакомьтесь со всей документацией, необходимой для совершения договора купли-продажи, — объясняют специалисты сервиса по продаже авто.
Завышение года выпуска машины
— Год выпуска, когда в ПТС он указан один, но при этом имеет близкий месяц к концу года. Продавец при этом транслирует год выпуска автомобиля, который является следующим за реальным годом выпуска. Тем самым омолаживая автомобиль и добавляя дополнительные проценты стоимости к рынку, — комментирует Денис Перегудин.
Ну действительно, если автомобиль выпущен в декабре 2010-го, чего бы в объявлении не написать, что он 2011 года, поскольку «реально начал ездить с середины 2011-го».
Отсутствие особых отметок в ПТС после покраски и/или тюнинга
— Если предыдущий владелец перекрашивал или тюнинговал автомобиль, то он обязан был проставить особые отметки в ПТС. Мошенники могут воспользоваться вашей невнимательностью, и тогда после сделки купли-продажи вы не сможете поставить автомобиль на учет в ГИБДД, так как вам придется получать протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений или убирать доработки за свой счет. Внимательно изучите графу «особые отметки» в ПТС в случае, если автомобиль был перекрашен или тюнингован, — объясняют эксперты сервиса проверки машин «Автотека».
Отсутствие или подделка СТС
— Недобросовестные продавцы могут не предъявить или предоставить поддельное СТС (свидетельство о регистрации), содержащее основную информацию об автомобиле. СТС должно быть зарегистрировано в ГИБДД, его наличие позволяет работникам ДПС проверить личность владельца и убедиться в факте выплаты штрафов. Проверьте голограмму в документе, она всегда расположена в правом верхнем углу. Если присмотреться, то на краях можно увидеть звездочки — они должны быть одинаковыми по размеру и пятиконечными. Обратите внимание на печать МРЭО. На СТС старого образца она должна быть синего цвета и сопровождаться подписью сотрудника ГИБДД. В СТС нового образца печать не ставится, вместо нее указывается семизначный код подразделения ГИБДД, которое выдало СТС, и дата выдачи документа. В ПТС обязательно указывается номер СТС, и он должен совпадать с тем, что предъявляет владелец, — рекомендуют в «Авито.Авто».
Завышение уровня комплектации
Случается и такое, но это уже из разряда курьезов — рассчитано на совсем невнимательных или доверчивых покупателей.
— Были такие ситуации, когда автомобиль с передним приводом выдавали за полноприводной. По таким популярным моделям, как Toyota RAV4, Honda CRV, Mitsubishi Outlander, на которых изначально не бросается в глаза данный факт. Комплектации переднеприводные сами по себе у них с завода существуют. Заглядываешь под днище и замечаешь, что у автомобиля-то муфты нет, соответственно, сразу же возникает вопрос другой рыночной стоимости, — вспоминает Денис Перегудов.
Обман со стороны покупателя
— Немногие об этом знают, но мошенники могут пытаться обмануть не только покупателей, но и продавцов. Если вам звонит покупатель, который хочет взять машину без личной встречи и перевести вам деньги онлайн (он может утверждать, что давно искал именно такую модель с такими характеристиками), — это повод насторожиться. Так могут действовать мошенники, которые присылают фишинговую страницу и списывают с банковской карты деньги. Крайне редко покупатель готов приобрести машину без очного осмотра. Лучшее время для расчета по сделке — после заполнения договора купли-продажи, передавайте ключи покупателю только после получения денег, обязательно засвидетельствуйте сделку подписями. Помимо договора купли-продажи, рекомендуется также заполнить акт приема-передачи машины, — объясняют в «Авито.Авто».
Продажа от третьего лица
— Знакомая тема перекупов — когда автомобиль продается посторонним лицом, который никак не фигурирует в документах. Продает от собственника сразу на новое лицо, при этом себя никуда не указывая. Начинает рассказывать всякие байки по поводу того, что он там брат, супруг или еще кто-нибудь реальному владельцу, — заключает Денис Перегудов из «Луны Авто».
Тут у вас тоже высокие риски: собственника вы в глаза не видели, как машина попала к перекупщику и что за подпись стоит в ПТС — непонятно. Правду про историю машины и эксплуатацию перекупщик вам точно не расскажет.
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