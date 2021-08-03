10 хитрых и курьезных способов, как обманывают продавцы машин (попадаются даже бывалые)

— Корректировка пробега — часто встречающееся явление. Сейчас это сложнее оставить незамеченным, потому как есть много разных программ, которые позволяют оценить данный параметр. Парк автомобилей молодеет, и даже с помощью дилерских центров этот параметр можно проверить, — говорит Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».



Автомобиль с обременением

— Особую опасность для покупателя представляет покупка автомобиля с обременением. Мошенники могут скрыть факт ограничения регистрационных действий или нахождения автомобиля в залоге. Продажа машины, находящейся в залоге, — один из распространенных способов обмана на вторичном авторынке. Если покупатель приобрел такое авто, а прежний владелец не собирается закрывать по нему долги, то покупателю придется столкнуться с судебным разбирательством, — объясняют эксперты сервиса «Авито.Авто».

