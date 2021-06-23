Из окна первой горбольницы в Новосибирске выпал пациент-сердечник

Утром 22 июня в Новосибирске под окнами здания одного из корпусов на территории городской клинической больницы № 1 был обнаружен труп мужчины.
Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего — им оказался 42-летний пациент медучреждения.
— Мужчина перенес острый инфаркт миокарда и находился на лечении в больнице с 19 июня. Выпал с 7-го этажа из окна здания 7-го корпуса, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
По словам источника, сейчас следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области информацию подтвердили.
— Такой случай был. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы, — сообщили в региональном ведомстве.
На момент публикации связаться с пресс-службой СУ СК РФ не удалось — представитель по связям со СМИ не ответила ни на звонки, ни на сообщения редакции.
В ноябре 2020 года из окна ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1» Центр СПИД выпала девушка и сломала ногу. Выяснилось, что она была заключенной одной из ИК.