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Из окна первой горбольницы в Новосибирске выпал пациент-сердечник

Мужчина скончался после падения с 7-го этажа

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Погибший оказался пациентом новосибирской горбольницы № 1

Погибший оказался пациентом новосибирской горбольницы № 1

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Утром 22 июня в Новосибирске под окнами здания одного из корпусов на территории городской клинической больницы № 1 был обнаружен труп мужчины.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего — им оказался 42-летний пациент медучреждения.

— Мужчина перенес острый инфаркт миокарда и находился на лечении в больнице с 19 июня. Выпал с 7-го этажа из окна здания 7-го корпуса, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, сейчас следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области информацию подтвердили.

— Такой случай был. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы, — сообщили в региональном ведомстве.

На момент публикации связаться с пресс-службой СУ СК РФ не удалось — представитель по связям со СМИ не ответила ни на звонки, ни на сообщения редакции.

В ноябре 2020 года из окна ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1» Центр СПИД выпала девушка и сломала ногу. Выяснилось, что она была заключенной одной из ИК.

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