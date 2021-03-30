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В Дзержинском районе «Тойота» врезалась в «Лексус» — есть пострадавшие

На месте работали скорая и полиция

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В «Лексусе» сработали подушки безопасности

В «Лексусе» сработали подушки безопасности

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«Тойота» врезалась в «Лексус» в Новосибирске

Поздно вечером в понедельник, 29 марта, в Дзержинском районе столкнулись две иномарки. В ДТП есть пострадавшие.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», поворачивая с улицы Красина на Кошурникова, «Тойота» не пропустила проезжавший «Лексус». В результате произошло столкновение, в котором получили травмы водитель «Тойоты» и его пассажирка. По словам очевидца во втором автомобиле пострадавших нет.

Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:57.

— ДТП с пострадавшими. Столкновение «Тойоты» и «Лексуса», — говорилось в сообщении.

На месте работали медики и полиция.

Ранее на трассе под Новосибирском в лобовом столкновении с грузовиком погибла женщина.

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