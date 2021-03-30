В Дзержинском районе «Тойота» врезалась в «Лексус» — есть пострадавшие

«Тойота» врезалась в «Лексус» в Новосибирске
Поздно вечером в понедельник, 29 марта, в Дзержинском районе столкнулись две иномарки. В ДТП есть пострадавшие.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», поворачивая с улицы Красина на Кошурникова, «Тойота» не пропустила проезжавший «Лексус». В результате произошло столкновение, в котором получили травмы водитель «Тойоты» и его пассажирка. По словам очевидца во втором автомобиле пострадавших нет.
Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:57.
— ДТП с пострадавшими. Столкновение «Тойоты» и «Лексуса», — говорилось в сообщении.
На месте работали медики и полиция.
Ранее на трассе под Новосибирском в лобовом столкновении с грузовиком погибла женщина.