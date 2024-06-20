«Фактически мы бомжи»: последние частные дома возле «Ройял Парка» годами топят дожди и грунтовые воды — расселять их не спешат

Единичные домики на фоне новостроек выглядят сюрреалистично Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Жители нескольких домов частного сектора на берегу речки 1-й Ельцовки в Заельцовском районе, скорее, существуют или выживают, чем живут — жизнь тут словно остановилась несколько десятилетий назад. Вдоль реки появились стихийные свалки мусора, а на подворьях образовалось болото. Жильцы частника винят во всём застройщика, который, по их словам, рядом возвел высокую насыпь, разрушил выложенную булыжником дорогу и не выкупает оставшиеся дома. Недавно жильцы близлежащих высоток вышли и организовали субботник: как смогли, расчистили берега реки. Помогло ли это улучшить жизнь последним жителям частного сектора — в материале НГС.



«Уточек жалко»

Жители современных жилых домов, расположенных по улице Дуси Ковалчук, 252 и 252/1, заметили на речке 1-я Ельцовка дикую утку с выводком утят. И тут же ужаснулись состоянием берегов реки. Инициативная группа устроила уборку территории, активные женщины и дети собрали и вывезли оттуда больше 40 огромных мешков с хламом. Но, признались они, работы еще предстоит много, а рук не хватает.

Русло речки замусорено Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Часть реки, которая проходит между Красным проспектом и улицей Нарымской, уже давно напоминает застоявшуюся зловонную лужу. Мы заметили там уточку, стало ее очень жалко. Собрались вместе и всё убрали. Одна девочка не смогла поучаствовать, но наняла машину, чтобы всё вывезти. Мы пойму очищали палками, другими приспособлениями, но много где не смогли дотянуться. Не хватает мужской помощи, — рассказала НГС одна из добровольцев, которая участвовала в очистке территории, Мария Шульгина. — Нашли там кучу обуви, мячи и даже достали из воды каршеринговый желтый самокат.

Утка с утятами поселилась посреди мусора Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Активисты отметили, что не просто убирают мусор — люди хотят, чтобы это место вновь стало одним из зеленых уголков Заельцовского района, как вокруг части русла реки с другой стороны Красного проспекта. По проекту, объясняют они, на этом месте в будущем запланирован парк, но когда это будет, люди точно сказать не могут.



Уютный уголок

Жители почти всех домов из частного сектора, который когда-то занимал всю пойму речки, давно покинули свои дома, попав под расселение и получив квадратные метры в новостройках. Обитаемыми остались три дома, собственники которых не договорились с застройщиком о расселении и не знают, как им жить дальше. И уточки, самовольно поселившиеся вокруг мусора, волнуют их меньше всего.

Когда-то улица Правый берег Ельцовки была красивая и заселенная, а сейчас тут одни руины Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Улица Правый берег Ельцовки когда-то была длинная — об этом свидетельствуют уцелевшие и брошенные среди пустыря дома с номерами 479, 481, 497. Из трех домов жилой только один. На соседних улицах Дачная и Калинина еще три дома разбросаны, словно бисер, среди болота и грохота от бесконечной стройки. Вокруг шумит строительная техника — буквально на днях там снесли еще несколько частных домов. На стройке работают преимущественно семьи мигрантов: при деле мужчины, женщины и даже дети.



На бывшие дворы и огороды семимильными шагами наступают новостройки. Модные и ухоженные высотки на фоне маленьких сгорбленных частных домиков в низине среди травы, кустов и мусора выглядят гротескно и даже нереалистично.

Активная стройка началась, по словам старожилов, примерно 10–15 лет назад Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Активно осваивать местные территории, по словам жильцов частника, начали лет 10–15 назад. Старожилы пережили многое: и круглосуточный грохот от строек, и отъезд соседей, с которыми бок о бок прошла вся жизнь.

А когда-то овраг у реки был полон зелени, через русло был переброшен уютный пешеходный мостик, цвели яблони и груши, дома на улицах были заселены и жизнь била ключом. Здесь даже ловили рыбу: не зря, поговаривают местные, реке дали название Ельцовка — в ней водилась рыба Елец.

Сейчас вокруг — мусор и болото Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Сейчас дома опустели, а остатки улиц выглядят депрессивно. Неизменно только одно — продолжает течь 1-я Ельцовка. Сейчас этот когда-то уютный уголок природы превратился в несанкционированную свалку и приют для маргиналов: кругом мусорные сели, горы пластика и бытовых отходов, поваленные деревья.



В подвешенном состоянии

Единственный жилой дом в самом низу улицы, на берегу речки населяет семья Натальи Сергеевны. Она живет тут с мужем и сыном. Дом построили сами с помощью родственников в далеком 1976 году.



— Тут жила сестра. Мы приехали и начали строить дом рядом, потом всё это приватизировали. Жили тут хорошо, счастливо, с соседями дружили — тут было весело, людей много. А теперь что? Дом весь покосило, освещения давно нет уличного, колонка с питьевой водой сломалась. Мы тут никому не нужны, — вздыхает женщина.



Семья Натальи Сергеевны не видит смысла что-то ремонтировать Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Сибирячка в разговоре заметно нервничает: просит не называть в публикации точный адрес и фамилию, поменьше рассказывать «личного». В первую очередь женщина беспокоится из-за тех, кто приходит к реке в поисках закладок, распивать спиртное или выбрасывать мусор. Несколько раз, говорит Наталья, ей грозились «оторвать голову», и она перестала ввязываться в конфликты.

Но больше всего неудобств Наталье Сергеевне доставляет местный застройщик — компания «СД Регион», которая возводит на Овражной, 2а ЖК «Тайм Сквер».



По данным «Контур.Фокуса», ООО «СД Регион» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске в августе 2007 года. Учредитель и конечный владелец — Игорь Панфилов, директор — Татьяна Куропий. В 2023 году застройщик заработал 300 тысяч рублей, чистая прибыль составила 69 тысяч рублей.

Игорь Панфилов также управляет компанией «Квадратный мэтр» — застройщиком ЖК Prime House на площади Кондратюка и сквера Альгамбра. Из-за содержания сквера компания подавала иск к мэрии Новосибирска и в целом критиковала качество ухода за зелеными зонами в городе.

Территорию между улицами Дуси Ковальчук и Галущака компания начала осваивать в 2007 году. Застройщик расселил частный сектор и возвел на их месте жилые дома ЖК «Орленок» и ЖК «Заельцовский».



Рядом с домом Натальи Сергеевны — брошенный дом, где нередко собираются маргинальные личности Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Строители, по словам пенсионерки, разрушили старую, вымощенную еще булыжником дорогу, испортили им подъезд к дому и возвели насыпь для новой дороги.



— Нам тут не до уточек. Тут планируют построить дорогу с Галащука на Дуси Ковальчук. Насколько я знаю, на нее еще нет проектно-сметной документации и даже еще не определились с компанией, которая будет ее разрабатывать. При этом построили насыпь, — рассказала Наталья Сергеевна. — С тех пор как она стала существовать, у нас резко повысился уровень грунтовых вод. Мы оказались в самой нижней точке. У нас не стало дороги нормальной подъездной — плиты, которые они уложили, от воды перекосило. С насыпи всё к нам вымывается. Вода течет мимо лотков, которые они понастроили, всё течет на улицу и к нам под дом. Во время дождя вообще заливает всё.

В заболачивании местные винят возведенную для дороги насыпь Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Из-за того, что не стало нормальной дороги, к частным домам не могут подъехать ни скорая, ни пожарные, ни машина с углем, добавляет Наталья Сергеевна. В том числе поэтому, по словам пенсионерки, один из старых домов на Новый год сгорел.

Почти во всех дворах уцелевшего частного сектора теперь стоит вода, залиты и подполья. На участке Наталья Сергеевна уже ничего не сажает — смысла нет, вздыхает она. Одни из соседей бросили дом, когда у них во дворе начали расти камыши. Другие соседи вместе с маленьким ребенком уехали на дачу, а что будет дальше, пока не представляют.

Во дворах и огородах жителей стоит вода Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В разговоре с журналистами НГС женщина объясняет, что ее дом и еще несколько домов остаются в подвешенном состоянии: застройщик несколько раз приходил к владельцам договариваться о выкупе, но во второй раз предложил более низкую цену. Пенсионеры всё равно согласились, но сделка каждый раз срывалась по инициативе застройщика.



— Мы уже согласны были — нам жить уже тут невозможно. Нам создали невыносимые условия, и в итоге нас не расселяют. С мужем с удовольствием бы вселились в частный дом, но я понимаю, что здоровье уже не позволит, нужна квартира. А сейчас сидим и ждем у моря погоды. Мы уже снялись с регистрации — фактически мы бомжи без прописки. Но и тут делать ничего не хотим уже — всё разваливается на этом болоте, — вздыхает женщина.



«В моем огороде дорога будет»

На днях тут начали рушить еще несколько частных домов Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











По словам Натальи Сергеевны, каждый застройщик из округи вносил в территорию свои правки. Кто-то провел трубы для газового отопления. Другие — перерыли территорию. Нередко техника вплотную подъезжает к заборам и даже заезжает на подворья старожилов.



— Как-то утром слышу какой-то шум, смотрю, а в огороде экскаватор работает. Я поздоровалась. Мне сказали, что в моем огороде дорога будет: мол, начальник сказал рыть, будем дорогу прокладывать. Я удивилась: «По-моему участку?» «Что, вам жалко две сотки?» — спрашивает. Вызвали полицию, составили протокол — рыть перестали. Зарыли яму, забор восстановили. Вот так вот у нас всю жизнь, — сетует пенсионерка. В разговоре чувствуется, что она что-то не договаривает.

Оставшиеся жильцы надеются, что их выкупит застройщик, а не муниципалитет Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Ее соседка из дома выше по улице, Марина, живет тут всю сознательную жизнь вместе с большой семьей. У молодой местной жительницы болота во дворе нет — дом стоит на Дачной, не в низине. Но существующим порядком вещей она тоже недовольна.



— У соседа во дворе и подполе болото, у нас строители к забору лезут — мы их только успеваем отгонять. Мы идем под дорогу и попадаем под постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. Дом Натальи — под строительство школы, это другие совсем деньги — 1,8 миллиона за сотку. А застройщик людей снес — там владельцу самого последнего дома заплатили по 6,6 миллиона за сотку. У нас 5 соток, у Натальи Сергеевны — 10. И куда мы поедем, если у меня 3 семьи живет на территории? — возмущается недовольная происходящим Марина.



Обе женщины обреченно вздыхают: они бы хотели, чтобы их земли выкупил застройщик. Но не уверены, что смогут долго продержаться в ожидании предложения.

Что говорит застройщик

В ООО «СД Регион» НГС сообщили, что на участке, где сейчас находятся частные дома по улицам Калинина и Дачной, компания не выполняла никаких работ по поднятию уровня дороги — «СД Регион» обустраивали дорогу ниже.



— На этом участке дороги примерно в 2017 году работал застройщик многоквартирного дома по улице Дачной, 5, ООО «СЖСИ». Там организовывали проезд на подземную парковку дома. Работы по организации стройплощадки ЖК «Тайм Сквер» выполняли по проектной документации, которая прошла все необходимые экспертизы и согласования с соблюдением требований Градостроительного кодекса РФ, — отметили в компании.

В компании отметили, что следят за состоянием дороги Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Вокруг земельного участка по улице Дачная, 1 «СД Регион» обустроил проезд из бетонных плит, а со стороны откоса стройплощадки разместил бетонный лоток для отвода воды. Его, заверили в компании, содержат в надлежащем состоянии, регулярно инспектируют и очищают, и лоток выполняет свою функцию в пределах, предусмотренных проектом и расчетными нормативами.

— Заболачивание участка связано с тем, что муниципалитет Новосибирска не уложился в запланированные сроки проектирования и выполнения работ по прокладке сетей ливневой канализации, которые должны были проводить одновременно с работами по реконструкции дороги по улице Дачной и ее соединению с улицей Галущака, а также с выпадением аномально большого количества осадков, с которыми не справляется существующая городская ливневая канализация, — считают в компании.

Проезд в этом месте обустроили из бетонных плит Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Также в «СД Регион» отметили, что не планируют вести никакой застройки на указанном участке. По информации компании, часть земель там зарезервирована мэрией для строительства новой муниципальной школы.



Длинная история

На затопления домов жители частного сектора в русле 1-й Ельцовки жаловались задолго до появления на территории «СД Региона». Еще на этапе строительства дома «Уют 3D» на Дачной, 5 в 2017 году в этом обвиняли застройщика.

По данным «Контур.Фокуса», компания «СЖСИ», которая выступала застройщиком многоэтажки, работала в Новосибирске с декабря 2012 до июля 2021 года. Учредителями являлись Евгений Соколов (66,7%) и Вадим Красков (33,3%).



Евгений Соколов сейчас — генеральный директор «ТРИКОЛОР-Домодедово». Компания зарегистрирована в Москве и занимается арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом. Соколов также был участником еще 11 различных компаний, которые занимались в основном строительством, а также управлением и эксплуатацией нежилого фонда. На сегодня все они ликвидированы.



Вадим Красков руководит и совладеет несколькими компаниями, которые занимаются строительством, гостиничным бизнесом и управлением. В частности, владеет примерно 66,7% акций компании «Речной фасад».



Застройщик нового дома на Овражной построил лоток для отвода воды, но в этом районе вообще нет ливневок и уходить воде некуда Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Корреспонденту НГС удалось связаться с Вадимом Красковым, и он вспомнил жалобы жителей частного сектора на берегу 1-й Ельцовки и обвинения в адрес застройщика.



— Там ситуация очень сложная, нельзя говорить, что виноваты одни застройщики. Дело в том, что там проблема с ливневками: на Дуси Ковальчук они еще есть, на Дачной фактически отсутствуют. И вот те ливни, которые сейчас происходят, очевидно, просто стекают рекой вниз, и никакая ливневка их не перехватывает, — объяснил он. — Люди живут в самой низине, это же самое низкое место, там болото уже десятилетиями существует. Там обводненные грунты, река Ельцовка, и болотина периодически возникает в зависимости от сезонов — год на год не приходится.



Корреспондент НГС направила запрос по поводу указанных участков и домов и их дальнейшей судьбе в мэрию. Ответ на запрос мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, что жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации. Они винят дожди и соседнюю стройку — снова «Тайм Сквер».

