Мэрия Новосибирска выкупит четыре дома у площади Калинина ради новой дороги

Мэрия Новосибирска выпустила постановление о выкупе четырех частных домов на улицах Калинина и Дачная, на территории которых должны построить дорогу — документ опубликован на муниципальном портале и действует три года.
Изъять решили участки с домами по улице
Согласно постановлению мэрии, участки забирают для строительства дороги по улице Дачной: в феврале прошлого года городские власти утвердили проект межевания территории в этой части города, который предусматривает эту дорогу. Дорога по проекту протянется от улицы Дуси Ковальчук примерно до пересечения с улицей Овражной.
Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, дорогу будут строить для подъезда к планируемой школе на 800 мест. Точных сроков строительства дороги и школы в мэрии не сообщили, но последняя включена в муниципальную программу 2017–2030 годов.
Несколько лет назад НГС писал о жителях одного из домов на улице Калинина: когда-то здесь был большой частный сектор, но сейчас его вытесняет новая застройка.