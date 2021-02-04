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Мэрия Новосибирска выкупит четыре дома у площади Калинина ради новой дороги

Дорога будет вести к школе, которую планируют построить до 2030 года

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Небольшой частный сектор на улице Калинина в скором времени сократится еще на 4 участка

Небольшой частный сектор на улице Калинина в скором времени сократится еще на 4 участка

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Мэрия Новосибирска выпустила постановление о выкупе четырех частных домов на улицах Калинина и Дачная, на территории которых должны построить дорогу — документ опубликован на муниципальном портале и действует три года.

Изъять решили участки с домами по улице Калинина, 212, 214 и 220а, а также на Дачной, 1, причем дома на Калинина, 214, судя по 2GIS, уже нет на карте. Общая площадь участков — 2370 кв. м.

Так территория выглядит на карте сейчас

Так территория выглядит на карте сейчас

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Согласно постановлению мэрии, участки забирают для строительства дороги по улице Дачной: в феврале прошлого года городские власти утвердили проект межевания территории в этой части города, который предусматривает эту дорогу. Дорога по проекту протянется от улицы Дуси Ковальчук примерно до пересечения с улицей Овражной.

По схеме видно, что примерно половина существующей дороги по улице Дачной контуров не изменит, а на месте частных домов будет большая площадка — здесь планируют организовать подъезд к новому зданию школы&nbsp;

По схеме видно, что примерно половина существующей дороги по улице Дачной контуров не изменит, а на месте частных домов будет большая площадка — здесь планируют организовать подъезд к новому зданию школы 

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Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, дорогу будут строить для подъезда к планируемой школе на 800 мест. Точных сроков строительства дороги и школы в мэрии не сообщили, но последняя включена в муниципальную программу 2017–2030 годов.

Несколько лет назад НГС писал о жителях одного из домов на улице Калинина: когда-то здесь был большой частный сектор, но сейчас его вытесняет новая застройка.

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новые дорогиплощадь Калининачастный сектор
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