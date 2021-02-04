Мэрия Новосибирска выкупит четыре дома у площади Калинина ради новой дороги

Мэрия Новосибирска выпустила постановление о выкупе четырех частных домов на улицах Калинина и Дачная, на территории которых должны построить дорогу — документ опубликован на муниципальном портале и действует три года.



Изъять решили участки с домами по улице Калинина, 212 , 214 и 220а, а также на Дачной, 1 , причем дома на Калинина, 214 , судя по 2GIS, уже нет на карте. Общая площадь участков — 2370 кв. м .