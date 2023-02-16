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Проблема

Полиция возбудила дело из-за подписей, которые помогли управляющей компании захватить дом на Добролюбова

Спорное собрание прошло в марте 2022 года

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Часть многоэтажного дома по адресу улица Добролюбова, 162/1 не достроена до сих пор

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В Новосибирске полиция Октябрьского района возбудила уголовное дело из-за подписей собрания жильцов, которые помогли сменить управляющую компания в известном долгострое на Добролюбова, 162/1.

О возбуждении дела корреспонденту НГС рассказал Алексей Тарасов — председатель правления ТСН «Добролюб». «Добролюб» управляет домом с декабря 2022 года.

— Уголовное дело возбуждено относительно подделки подписей под протоколом общего собрания собственников, который привел к власти УК «НСК-Дом». Собрание проходило еще в марте 2022 года. Инициатором собрания был сын застройщика (Сергея Степанова. — Прим. ред.) — Роман Степанов. <…> Возбуждения дела мы добивались с мая прошлого года. Потом еще в прокуратуру жаловались на полицию. В этот период мы выиграли суд по оспариванию собрания с поддельными подписями. В суде было доказано, что подписи фальшивые, — объяснил Алексей Тарасов.

Инициатор собрания и сын застройщика Роман Степанов на звонки корреспондента НГС не ответил. Директор УК «НСК-Дом» на сообщение с просьбой дать комментарий, оставленное на автоответчик, тоже не отреагировал.

В полиции корреспонденту НГС подтвердили возбуждение уголовного дела по статье 237 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Подробную историю скандального застройщика Сергея Степанова и захвата дома по Добролюбова 162/1 НГС рассказал в июне 2022 года. Тогда выяснились, что бизнес Степановых связан с микрозаймами и британским офшором. Начало истории этого дома описано здесь.

А в октябре 2021 года НГС рассказал про еще один конфликт между жильцами и застройщиком — ЖК «Художник» (бывший «Тулинский квартал») и всё тем же бизнесменом Степановым. Жители «Художника» были недовольны как своим застройщиком, так и своей управляющей компанией — «НСК-Дом». А летом 2015 года НГС рассказал, что у тогда еще «Тулинского квартала» возникли серьезные проблемы: выяснилось, что дома строятся без разрешения на земле, где могут быть только дачи.

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