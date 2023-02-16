Полиция возбудила дело из-за подписей, которые помогли управляющей компании захватить дом на Добролюбова

О возбуждении дела корреспонденту НГС рассказал Алексей Тарасов — председатель правления ТСН «Добролюб». «Добролюб» управляет домом с декабря 2022 года.



— Уголовное дело возбуждено относительно подделки подписей под протоколом общего собрания собственников, который привел к власти УК «НСК-Дом». Собрание проходило еще в марте 2022 года. Инициатором собрания был сын застройщика (Сергея Степанова. — Прим. ред.) — Роман Степанов. <…> Возбуждения дела мы добивались с мая прошлого года. Потом еще в прокуратуру жаловались на полицию. В этот период мы выиграли суд по оспариванию собрания с поддельными подписями. В суде было доказано, что подписи фальшивые, — объяснил Алексей Тарасов.

