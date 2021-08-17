17 августа вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 73.39
eur 86.51
Тема дняРодителей заставляют брать форму по диким ценам

Все новости

Все новости

61 дом в районе Беловежской отключили от горячей воды. Когда ее вернут?

На участке меняют теплотрассу

313
9Обсудить

Поделиться

Работы планируют закончить до начала отопительного сезона

Работы планируют закончить до начала отопительного сезона

Поделиться

В Новосибирске 61 дом отключили от горячей воды

Сегодня, 17 августа, в Новосибирске отключили горячую воду в 61 доме в Кировском районе. Это связано с тем, что «Сибирская генерирующая компания» меняет участок теплотрассы на пересечении улиц Беловежской и Сибиряков-Гвардейцев.

— Сегодня приступаем к третьему, финальному этапу работ по перекладке трубы. Необходимо подключить жителей к горячему водоснабжению по новой схеме. Горячая вода отключена сегодня у жителей 61 жилого дома. Ресурсоснабжение возобновим сразу после окончания работ — в 17:00 19 августа, — сообщила пресс-служба СГК.

Работы по перекладке трубы планируют завершить 10 сентября, до начала отопительного сезона в Новосибирске.

В феврале этого года из-за дефекта на этой теплотрассе дорогу затопило кипятком. В зону отключения в 20-градусный мороз попали 12 многоквартирных домов. В апреле стало известно, что магистральная труба на Беловежской попала в список тех, которые отремонтируют летом 2021 года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Кировский районремонт трубЖКХ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...