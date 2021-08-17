61 дом в районе Беловежской отключили от горячей воды. Когда ее вернут?

В Новосибирске 61 дом отключили от горячей воды
Сегодня, 17 августа, в Новосибирске отключили горячую воду в 61 доме в Кировском районе. Это связано с тем, что «Сибирская генерирующая компания» меняет участок теплотрассы на пересечении улиц Беловежской и Сибиряков-Гвардейцев.
— Сегодня приступаем к третьему, финальному этапу работ по перекладке трубы. Необходимо подключить жителей к горячему водоснабжению по новой схеме. Горячая вода отключена сегодня у жителей 61 жилого дома. Ресурсоснабжение возобновим сразу после окончания работ — в 17:00 19 августа, — сообщила пресс-служба СГК.
Работы по перекладке трубы планируют завершить 10 сентября, до начала отопительного сезона в Новосибирске.
В феврале этого года из-за дефекта на этой теплотрассе дорогу затопило кипятком. В зону отключения в 20-градусный мороз попали 12 многоквартирных домов. В апреле стало известно, что магистральная труба на Беловежской попала в список тех, которые отремонтируют летом 2021 года.