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В Новосибирске починят многострадальные теплотрассы, из-за которых люди сидели без отопления и кипятка

Также отремонтируют теплотрассу на Октябрьском мосту

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Работы проведут на участке Беловежской, где много дефектов теплоснабжения

Работы проведут на участке Беловежской, где много дефектов теплоснабжения

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В Новосибирске отремонтируют 8 тепломагистралей летом 2021 года

В Новосибирске планируют отремонтировать восемь участков теплосетей, которые затронут 10 улиц и дамбу Октябрьского моста.

Ремонт проведут на улицах Залесского, 3, Кавалерийской, 7, Дуси Ковальчук, Лескова, Коммунистической, 24, Советской, 2, Курганской, 20 и Бетонной, 39. На улицах Беловежской и Сибиряков-Гвардейцев отремонтируют теплотрассу диаметром 800 мм на участках длиной 280, 190 и 210 метров.

— Наша многострадальная улица Беловежская — это самый основной участок. Он стоит первым номером. Это трасса, которая идет в сторону теплоснабжения Северо-Чемского жилмассива. Два года назад был большой дефект. Как раз сейчас этот головной участок по Беловежской находится в приоритете, — рассказал начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев.

Всего будет отремонтировано 1900 метров теплосетей.

В марте на улице Беловежской прорвало магистральную трубу. В результате горячая вода вылилась на поверхность.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что отопительный сезон в Новосибирске закончится, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 градусов пять дней.

Накануне синоптики рассказали, что скоро в городе потеплеет до +11 градусов. А циклон, который принес снег, пройдет очень быстро.

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ремонт трубЖКХ
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