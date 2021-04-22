В Новосибирске починят многострадальные теплотрассы, из-за которых люди сидели без отопления и кипятка

В Новосибирске отремонтируют
В Новосибирске планируют отремонтировать восемь участков теплосетей, которые затронут
Ремонт проведут на улицах
— Наша многострадальная улица Беловежская — это самый основной участок. Он стоит первым номером. Это трасса, которая идет в сторону теплоснабжения Северо-Чемского жилмассива. Два года назад был большой дефект. Как раз сейчас этот головной участок по Беловежской находится в приоритете, — рассказал начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев.
Всего будет отремонтировано 1900 метров теплосетей.
В марте на улице Беловежской прорвало магистральную трубу. В результате горячая вода вылилась на поверхность.
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