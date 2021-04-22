В Новосибирске починят многострадальные теплотрассы, из-за которых люди сидели без отопления и кипятка

В Новосибирске планируют отремонтировать восемь участков теплосетей, которые затронут 10 улиц и дамбу Октябрьского моста.



Ремонт проведут на улицах Залесского, 3 , Кавалерийской, 7 , Дуси Ковальчук, Лескова, Коммунистической, 24 , Советской, 2 , Курганской, 20 и Бетонной, 39 . На улицах Беловежской и Сибиряков-Гвардейцев отремонтируют теплотрассу диаметром 800 мм на участках длиной 280, 190 и 210 метров.

— Наша многострадальная улица Беловежская — это самый основной участок. Он стоит первым номером. Это трасса, которая идет в сторону теплоснабжения Северо-Чемского жилмассива. Два года назад был большой дефект. Как раз сейчас этот головной участок по Беловежской находится в приоритете, — рассказал начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев.