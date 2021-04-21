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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет до +11 градусов (совсем скоро)

Публикуем прогноз погоды на ближайшие три дня

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К пятнице, обещают синоптики, воздух начнет постепенно прогреваться

К пятнице, обещают синоптики, воздух начнет постепенно прогреваться

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В Новосибирске потеплеет до +11 градусов

Холодная погода задержится в Новосибирске еще на несколько дней. К концу рабочей недели воздух прогреется до +11 градусов.

— Сейчас к нам с севера смещается циклон, пошел небольшой снежок. Циклон неактивный и пройдет очень быстро. Сегодня вечером расположится над районами Алтайского края. В тыл будет заходить антициклон, будет очень быстро расти давление, начнутся прояснения, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

22 апреля в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -3... -5 градусов. Днем +3... +5 градусов. Ветер восточный 5–10 м/сек.

23 апреля пройдет без осадков. В ночные часы -3... -5 градусов. Днем +7... +9 градусов. Ветер восточный 3–8 м/сек.

24 апреля в Новосибирске также не прогнозируют осадки. Ночью -2... -4 градуса. Днем +9... +11 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/сек.

— Затем с запада начнет поступать более теплая воздушная масса, дневные температуры будут еще выше, — добавила синоптик.

На этой неделе похолодание вернулось в Новосибирск после нескольких дней по-настоящему весенней погоды (в прошлую пятницу воздух прогрелся до +18 градусов). Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц города в этот день.

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прогноз погодывеснаапрель-2021
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