Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет до +11 градусов (совсем скоро)

Холодная погода задержится в Новосибирске еще на несколько дней. К концу рабочей недели воздух прогреется до +11 градусов .



— Сейчас к нам с севера смещается циклон, пошел небольшой снежок. Циклон неактивный и пройдет очень быстро. Сегодня вечером расположится над районами Алтайского края. В тыл будет заходить антициклон, будет очень быстро расти давление, начнутся прояснения, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.