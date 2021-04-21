Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет до +11 градусов (совсем скоро)

В Новосибирске потеплеет до
Холодная погода задержится в Новосибирске еще на несколько дней. К концу рабочей недели воздух прогреется до
— Сейчас к нам с севера смещается циклон, пошел небольшой снежок. Циклон неактивный и пройдет очень быстро. Сегодня вечером расположится над районами Алтайского края. В тыл будет заходить антициклон, будет очень быстро расти давление, начнутся прояснения, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
22 апреля в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью
23 апреля пройдет без осадков. В ночные часы
24 апреля в Новосибирске также не прогнозируют осадки. Ночью
— Затем с запада начнет поступать более теплая воздушная масса, дневные температуры будут еще выше, — добавила синоптик.
На этой неделе похолодание вернулось в Новосибирск после нескольких дней по-настоящему весенней погоды (в прошлую пятницу воздух прогрелся до