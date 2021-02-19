Улицу в Кировском районе затопило кипятком

Коммунальная авария на Беловежской в Кировском районе Новосибирска произошла днем в эту пятницу,
— Ремонт откладывать нельзя, бригады уже приступили к отключению дефектного участка и готовятся начать ремонтные работы, — сообщили в пресс-службе СГК.
Сколько домов и на какой период останутся без отопления, пока неизвестно. На карте отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска данных об этом нет.
— Сожалеем, что горожане испытывают неудобства, наши специалисты постараются завершить ремонт в максимально короткий срок, — добавили в СГК.