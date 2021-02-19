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Улицу в Кировском районе затопило кипятком

На Беловежской прорвало магистральную теплотрассу

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От места разрыва идет сильный пар

От места разрыва идет сильный пар

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Коммунальная авария на Беловежской в Кировском районе Новосибирска произошла днем в эту пятницу, 19 февраля. Из-за дефекта магистральной теплотрассы дорогу залило горячей водой.

— Ремонт откладывать нельзя, бригады уже приступили к отключению дефектного участка и готовятся начать ремонтные работы, — сообщили в пресс-службе СГК.

Сколько домов и на какой период останутся без отопления, пока неизвестно. На карте отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска данных об этом нет.

— Сожалеем, что горожане испытывают неудобства, наши специалисты постараются завершить ремонт в максимально короткий срок, — добавили в СГК.

1 января на улице Лазурной дорогу затопило холодной водой. Она сильно парила, что затрудняло работу ремонтной бригады.

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Кировский райондефектпрорыв
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