В Новосибирске затопило улицу Лазурную — жителям отключили холодную воду, а дорогу перекрыли

В Новосибирске в новогоднюю ночь затопило улицу Лазурную
В Новосибирске у дома улице Лазурной, 4/2 прорвало трубу. Вода начала заливать дорогу сегодня, 1 января, ночью. Сейчас рабочие пытаются устранить аварию.
— Сегодня ночью прорвало трубу холодной воды. Дорогу перекрыли экипажи полиции. Техники много понагнали. Уже часа три убирают эту жижу, — прислал фото и видео в редакцию читатель НГС.
— Произошел прорыв. Уже произведено отключение. Сейчас специалисты работают на месте, — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской Горводоканала.
В конце декабря в Новосибирске затопило улицу Шевченко — пожарные случайно свернули гидрант.