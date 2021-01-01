1 января пятница
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 1/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняКак Новосибирск встретил Новый год: 21 фото

Все новости

Все новости

В Новосибирске затопило улицу Лазурную — жителям отключили холодную воду, а дорогу перекрыли

Рабочие пытаются устранить прорыв

3 062
13Обсудить

Поделиться

В мороз вода сильно парит, что затрудняет работу

В мороз вода сильно парит, что затрудняет работу

Поделиться

В Новосибирске в новогоднюю ночь затопило улицу Лазурную

В Новосибирске у дома улице Лазурной, 4/2 прорвало трубу. Вода начала заливать дорогу сегодня, 1 января, ночью. Сейчас рабочие пытаются устранить аварию.

— Сегодня ночью прорвало трубу холодной воды. Дорогу перекрыли экипажи полиции. Техники много понагнали. Уже часа три убирают эту жижу, — прислал фото и видео в редакцию читатель НГС.

— Произошел прорыв. Уже произведено отключение. Сейчас специалисты работают на месте, — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской Горводоканала.

В конце декабря в Новосибирске затопило улицу Шевченко — пожарные случайно свернули гидрант.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

потоппрорыв трубы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...