Две сибирячки оплатили долговую просрочку за героиню публикации НГС. Они объяснили, почему это сделали

Героине публикации НГС оплатили долг по ипотеке, который у нее образовался после просрочки платежей — нужную сумму ей перечислили два человека.



История Олеси Ковач была опубликована на НГС 21 июня . У женщины накопился долг по ипотеке, так как во время пандемии часто болел ребенок, поэтому пришлось перейти на сокращенный рабочий день. Олеся Ковач одна воспитывает двоих дочерей. Она рассказала, что пытается гасить ипотеку, но не всегда получается вносить полную сумму ежемесячного платежа. Кроме того, недавно она попала в больницу. Из-за просрочки ее могут выселить из квартиры.