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Две сибирячки оплатили долговую просрочку за героиню публикации НГС. Они объяснили, почему это сделали

Олеся Ковач была должна банку около 50 тысяч рублей

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Олеся Ковач не смогла вовремя гасить ипотеку, поэтому могла остаться без жилья

Олеся Ковач не смогла вовремя гасить ипотеку, поэтому могла остаться без жилья

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Два человека оплатили просрочку по ипотеке жительнице Новосибирска

Героине публикации НГС оплатили долг по ипотеке, который у нее образовался после просрочки платежей — нужную сумму ей перечислили два человека.

История Олеси Ковач была опубликована на НГС 21 июня. У женщины накопился долг по ипотеке, так как во время пандемии часто болел ребенок, поэтому пришлось перейти на сокращенный рабочий день. Олеся Ковач одна воспитывает двоих дочерей. Она рассказала, что пытается гасить ипотеку, но не всегда получается вносить полную сумму ежемесячного платежа. Кроме того, недавно она попала в больницу. Из-за просрочки ее могут выселить из квартиры.

После выхода статьи две женщины обратились в редакцию с просьбой передать их контакты героине публикации. В тот же день они полностью погасили образовавшуюся задолженность по ипотеке (на момент публикации, по словам героини, ее долг перед банком был 50 тысяч рублей). Полученной от благотворителей суммы хватит не только на то, чтобы полностью погасить долг, но и оплатить большую часть очередного ипотечного платежа.

Обе женщины не планировали себя афишировать, но ответили на вопрос, почему решили помочь героине публикации.

— Просто у меня есть средства. Я занимаюсь коммерцией, иногда помогаю людям. Особенно мне жалко одиноких женщин, потому что сама одинокая. Когда у меня были трудности, мне никто не помогал, — объяснила одна из них. По ее словам, как правило, люди не знают ее контактов. В этот раз — исключение, так как связь была через редакцию.

Еще одна женщина, которая помогла героине, сказала, что занимается благотворительностью, в частности, плотно сотрудничает с фондом «Солнечный город».

— Жизнь — она такая, полосатая. Сегодня у меня есть возможность помочь человеку, завтра, может быть, мне нужна будет помощь, мне помогут, я надеюсь, — пояснила она.

Недавно 70-летнему Анатолию Мешкову из Магадана, который возвращается к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском в районе поселка Садовый, купили новый автомобиль. Это сделал блогер Игорь Мёдов, который ведет социальный канал на YouTube и занимается различными проектами и помощью людям, попавшим в сложную ситуацию.

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долг по ипотекеипотечный кредитблаготворительность
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