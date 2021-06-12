Дядя Толя и его мечта: 70-летний мужчина бросил дом, взял семерых собак и уже год едет через всю страну — репортаж с трассы

В 1980-м, в год Московской олимпиады, — поэтому-то он и запомнил дату — Анатолий поехал зарабатывать большие деньги на Север. Устроился работать водителем автобуса в Нижневартовске, но отношения с коллективом не сложились.



— Я привык работать в Донецке, чтобы у меня все было от и до, и не было никаких нареканий по финансовой части. Для меня это был своего рода престиж. А в Нижневартовске с этим всё просто было: водители брали и вытаскивали из касс, стоявших в советское время в общественном транспорте, пятачки. Даже не знаю, как это у них получалось. А я план выполнял, поэтому в коллективе не ужился. Вот и ушел. А директора транспортного предприятия, кстати, потом посадили, — рассказывает Анатолий.