Дядя Толя и его мечта: 70-летний мужчина бросил дом, взял семерых собак и уже год едет через всю страну — репортаж с трассы

70-летний мужчина ехал из Магадана в Донецк и застрял под Новосибирском
Старенький ГАЗ-52 заглох в получасе езды от Новосибирска. На нём
На Север за большими деньгами
Несколько дней назад на трассе в районе старого поста ГАИ новосибирцы обнаружили старенький
С цифрами у дяди Толи не очень: точные даты он не пытается вспомнить, а если и вспоминает, то может перепутать. Поэтому достоверно можно утверждать только то, что отражено в документах. Родился Анатолий Мешков
В 1980-м, в год Московской олимпиады, — поэтому-то он и запомнил дату — Анатолий поехал зарабатывать большие деньги на Север. Устроился работать водителем автобуса в Нижневартовске, но отношения с коллективом не сложились.
— Я привык работать в Донецке, чтобы у меня все было от и до, и не было никаких нареканий по финансовой части. Для меня это был своего рода престиж. А в Нижневартовске с этим всё просто было: водители брали и вытаскивали из касс, стоявших в советское время в общественном транспорте, пятачки. Даже не знаю, как это у них получалось. А я план выполнял, поэтому в коллективе не ужился. Вот и ушел. А директора транспортного предприятия, кстати, потом посадили, — рассказывает Анатолий.
После Нижневартовска мужчина отправился в якутский поселок
В итоге через какое-то время он ушел в «Магаданрыбпром» — устроился рыбообработчиком на плавбазы «Феликс Кон» и «Комсомолец Магадана». Там удалось проработать до середины
После этого Анатолий Мешков трудился в геологической партии на Камчатке, в золотодобывающей артели Магадана, где начальство не платило зарплату, в российско-канадском предприятии по добыче золота, где зарплату платили вовремя и больше других, затем снова водителем…
За всё время переездов по Северу и Дальнему Востоку Анатолий никак не мог поменять свой еще советский паспорт на российский: для этого требовалось или ехать на родину, которая к тому времени стала заграницей, или в какой-то крупный российский город. В маленьких населенных пунктах чиновники тянули время, отказывая мужчине под разными предлогами. В итоге паспорт поменяли. Однажды местный участковый в очередной раз пришел с проверкой, в очередной раз не получил от Мешкова документ и в очередной раз отправил нарушителя паспортного режима на разбирательство в местную администрацию.
— И вот до меня очередь дошла, спрашивают, что у меня, а им: «Всё то же
Дворник на китайском рынке в Магадане
Последние годы Анатолий Мешков работал на местном домостроительном комбинате, но там, по его словам, почти не платили денег. Руководство, вспоминает мужчина, любило повторять, что зарплата закончилась вместе с Советским Союзом, и осталась только работа. После он пробовал устроиться дворником в разные места и в итоге задержался на магаданском китайском вещевом рынке.
— Работал дворником на китайском рынке, но с зарплатой тоже плохо было. Наш начальник, когда подсчитывал, сколько мы с напарником отработали, записывал вместо семи дней — всего пять. Словно мы в субботу и воскресенье отдыхали. А там, если хоть кто-то из нас один день не поработал, то мусора было бы! Люди же в Магадане не ходят в универмаги, только на рынок. Начальник, бригадир, был молодым, но вредным. А самый главный начальник — в Москве, в депутатах. Зарплата на рынке была копеечная, только для поддержания штанов. Сейчас даже и не вспомню, какая сумма выходила. Вот пенсию я получаю
Зато за время работы на рынке мужчина насобирал много игрушек, которые торговцы регулярно вывозили на свалку перед поступлением очередных партий: таким образом склады освобождались от залежалого китайского товара. Уже тогда мужчина задумался, что в Донецке много детей, которые за свою небольшую жизнь могли вообще не видеть никаких игрушек.
— Там на рынке какая система? Вот, например, какая-нибудь игрушка поначалу продается, а потом спросом перестаёт пользоваться. А когда приходят новые контейнеры, то на складе начинают освобождать место. Но старый товар они не могут продать и вывозят его на мусорку — ни себе, ни людям. И вот я такой товар, особенно игрушки, брал и складывал в машину. Чтобы потом детям раздать. Вот смотрите, целый ящик елочных игрушек. У меня рука не поднимется их выбросить. Ими же можно елку оформить в школе или садике, — показывает он на коробку с новыми упакованными новогодними шарами.
Разочарование властью и порванный паспорт
В какой-то момент Анатолий надумал уехать из Магадана в Донецк. Долгое время он пытался решить этот вопрос через чиновников и специальную программу по переселению пенсионеров с северных земель в другие регионы.
— Я подумал, а почему бы не воспользоваться этой программой? Пришёл в магаданскую администрацию, и они даже какое-то время со мной занимались… Справки собирал им, выписку делал и всё остальное. Закончилось всё тем, что мне сказали: «Вот уже конец года, а ты портишь нам всю картину, показатели». Говорят, мол, напиши отказное, а в новом году приходи снова. Я и согласился: какая разница, всё равно же зима. После Нового года прихожу, а мне сообщают: «У нас уже другая программа: мы теперь не вывозим, а наоборот — завозим в Магадан», — с возмущением вспоминает мужчина.
Такое отношение магаданской власти настолько рассердило Анатолия, что он
После неудачного общения с местной властью Анатолий Мешков отправился общаться с властью столичной: поехал в общественную приемную Владимира Путина. Но у Путина, вздыхает дядя Толя, его только выслушали и отправили обратно в Магадан.
— Офис там большой, телевизор огромный… Принял меня обученный человек, заявление не взял и сказал, что всё решать надо на местном уровне. Ну, я ворчу себе, выхожу из приемной, а там охранники: «Иди, иди отсюда». А навстречу по ступенькам пытаются подняться мужчина и женщина. Она с палочкой идет, а он ее под руку держит. И
После неудачной поездки в Москву дядя Толя вернулся в Магадан и решил выбираться оттуда самостоятельно.
Путешествие длиною в год
Уехать из Магадана Анатолий Мешков окончательно решил, когда трагически погиб его приятель Вячеслав. Он тоже был родом с донецких земель и за некоторое время до смерти, словно что-то предчувствуя, просил Анатолия похоронить его на родине.
— Я еще сказал ему: «Да ты что? Ты же молодой еще! Мы с тобой вместе поедем домой». Но не угадал… Забрать мне Славку, конечно, администрация не разрешила. Сказали, что я ему не родственник, — задумчиво рассказывает дядя Толя.
Приятеля Анатолий был вынужден похоронить в Магадане, потратив на обустройство могилы все пенсионные накопления за два месяца. Мысль покинуть город не оставляла Анатолия. К тому же его давно дожидался купленный за
— Что меня подтолкнуло уехать в Донецк? Какое-то чувство. Что-то зовет меня туда, где я родился. Я еще сам для себя не осознал всего этого, но чувствую, что надо туда приехать.А меня же еще мать Славкина просила его тут беречь, письмо мне прислала и Библию... Она сильно верующая была… А потом и его мать умерла. И сестра Славкина тоже умерла: легла спать, а утром не проснулась. А тут еще такое странное случилось: я спал и во сне увидел их троих. И они мне говорят: «Если ты хочешь, чтобы у тебя было всё хорошо, возьми нашу фамилию — Науменко»... Я долго думал, а потом решился. Мне стало интересно: а что тогда произойдёт в моей жизни? Но у нас в Магадане со сменой фамилии отказали. Вот приеду в Донецк, там попробую, — делится своими планами мужчина.
В поездке, которая длится почти год, ничего особого, по словам самого Анатолия, не происходило. Один раз в районе Байкала случилась мелкая поломка, которую удалось быстро исправить, да пару раз дальнобойщики чуть не столкнули автомобиль в кювет. Старенький ГАЗ иногда шёл по трассе медленно, что раздражало водителей фур: они обгоняли Анатолия и, подрезая, били по ГАЗу задней частью своих прицепов. В какой-то момент дядя Толя закрепил на будке грузовика огромный флаг СССР, купленный еще в
Из родных и близких — семь верных псов
В Донецке у Анатолия — брат и две сестры. По крайней мере, уточняет мужчина, до войны они были живы. Что с ними
Пока же вместо друзей и близких у дяди Толи — семь верных псов: пятерых он вывез из Магадана, они жили с ним давно, а двое щенков прибились возле Читы. Там Анатолий четыре зимних месяца в одном из сельских магазинов работал истопником. Это был единственный длительный перерыв в его возвращении на родину.
— Мне начальник магазина сказал: «Приезжай к нам на следующий сезон». А пока у них там следующий сезон будет, я уже до места доберусь... Самый главный пес у
Вынужденная остановка под Новосибирском
В начале июня
Одним из первых путешественника заметил местный общественник Алексей Носов, который рассказал о необычном путнике на своей странице в Facebook. Потом на помощь к дяде Толе пришли жители поселка Садовый.
— Моя супруга случайно увидела в соцсетях, что мужчина едет из Магадана на Украину и стоит у нас на трассе. Мы вечером приехали с работы и подъехали к автомобилю дедушки. Пообщались с ним, с дальнобойщиками, которые ночевали на трассе. Они рассказали, что дедушка не пьет, не курит, пенсия у него
Местные быстро принесли дяде Толе и собакам продукты. Приехала ветеринар из Пашино, поставила животным необходимые прививки и сделала паспорта. Двух молодых собак забрали в ветеринарную клинику: щенков травмировали проезжающие машины.
— Нам хотелось бы еще узнать, вдруг кто в курсе: пропустят ли собак через украинскую границу без чипов? Или их надо обязательно ставить? — обращается ко всем через НГС Виктор Карпович.
— Люди у нас… Даже не могу объяснить. Они как родные. Наша страна богата людьми: вот какие бы условия в стране ни были, а люди друг к другу относятся хорошо, даже отлично. Все постоянно помогают. Как будто мы одна семья, — улыбается
Пока непонятно, сколько денег потребуется вообще, но на восстановление автомобиля может уйти около 200 тысяч рублей и две недели. Деньги нужны и на лечение пострадавших собак. До последнего момента посельчане собирали пожертвования по знакомым, но узнали, что в сети уже появились какие-то люди, кто объявил денежный сбор. Сейчас, говорят жители поселка Садовый, ими создан только один настоящий профиль в Instagram, через который осуществляется связь с желающими оказать любую помощь
— Я как приеду в Донецк, то передам и игрушки, и машину местной администрации. Пусть они сами решат, куда всё это распределить. Мне-то автомобиль уже не нужен будет… Но там, может быть, и я на нем буду ездить? Сейчас что-то вот подумал: может, меня работать на него и возьмут? А почему бы нет? — счастливо улыбается дядя Толя.
В середине января НГС рассказал о впечатлениях новосибирца, который отправился в путешествие в Занзибар.