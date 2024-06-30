От высокого холестерина спасут яблоки? Врач объяснила, можно ли заменять статины на продукты и пищевые добавки

Часто пациентам с повышенным уровнем холестерина рекомендуют употреблять чеснок, зеленый чай, бергамот Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Для того чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Чаще всего для этой цели назначают статины — препараты, препятствующие прогрессированию атеросклероза.

На сегодняшний день статины — одна из наиболее изученных групп лекарств, способных снижать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность1,2. Но бытует мнение, что эти препараты очень вредны и могут, например, негативно влиять на память.

Это заставляет пациентов искать альтернативные методы лечения. Некоторые пытаются заменить лекарства на «природные статины», которые содержатся в продуктах питания. Но могут ли они стать адекватной альтернативой препаратам? В этом наши коллеги из MSK1.RU разбирались вместе с кандидатом медицинских наук, медицинским менеджером по кардиологии АО «Сервье» Татьяной Гороховой.

Яблоки и груши

По словам эксперта, многие продукты действительно содержат полезные вещества, которые могут понизить концентрацию холестерина в крови. Одно из таких веществ — пектин . Его волокнами богаты яблоки, груши, абрикосы, персики, цитрусовые, тыква, а также многие другие фрукты и овощи.

— При попадании в организм человека пектиновые волокна не перевариваются в желудке и не подвергаются изменениям в тонком кишечнике. Вязкая масса медленно проходит через кишечник. Это замедляет всасывание «плохих» липидов (жиров), оказывая потенциально благоприятный эффект на липидный спектр крови, — объяснила Татьяна Горохова.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Проведенные исследования показали, что потребление пектина в дозе 12–15 граммов в сутки способствует значимому снижению уровня «плохих» липидов3. Однако стоит понимать, что среднее содержание пектина, например в яблоках, составляет 1 грамм на 100 граммов фруктов, отметила врач.



— Естественно, съедать по 1,5 килограмма яблок ежедневно для достижения хоть сколько-нибудь значимого клинического эффекта в отношении снижения уровня холестерина практически невозможно. Кроме того, употребление пектина в высоких дозах сопровождается повышением риска нарушения всасывания витаминов и микроэлементов, — подчеркнула она.

Вешенки

В рационе пациентов также часто оказываются грибы-вешенки. Они содержат природный ловастатин , который тормозит синтез холестерина в печени. Однако врачи не знают, какова его точная концентрация в грибах.

Источник: Максим Воробьев / E1.RU











— Таким образом, невозможно с уверенностью сказать, сколько необходимо съесть данного продукта для получения клинического эффекта. Кроме того, как и любые другие грибы, вешенки противопоказаны при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а здоровым людям рекомендовано употреблять грибы не чаще 2 раз в неделю, — подчеркнула Татьяна Горохова.



Красный рис

Этот продукт действительно содержит вещества, подавляющие синтез холестерина — монаколины . Но их уровень в разных пробах риса недостаточно стабилен для того, чтобы говорить об однозначном положительном эффекте.

— По заключению экспертов, показанием к назначению препарата на основе красного дрожжевого риса является умеренное повышение уровня холестерина, а также наличие у пациента низкого либо умеренного сердечно-сосудистого риска и отсутствие показаний к статинотерапии, — рассказала врач.

Таким образом, для людей с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, красный рис — не более, чем вкусный и полезный гарнир, но никак не замена лекарственного препарата, отметила Горохова.



Витамин B3

По словам врача, витамин В3, или ниацин , является одним из наиболее эффективных средств для повышения уровня «хорошего» холестерина.

— Он может увеличивать уровень «хорошего» холестерина почти на 20%. Ниацин также снижает уровень «плохого холестерина» на 18%, а триглицерид — на 36%4. Эффект зависит от дозы, обычно требуется от 1 до 4 граммов в день, — рассказала Татьяна Горохова.

В то же время ниацин может вызывать побочные эффекты, такие как повышение уровня сахара и мочевой кислоты в крови и «приливы» — ощущение сильного жара, которое тяжело переносятся пациентами и выступает основным препятствием для применения этого препарата.

Омега-3 и рыбий жир

Только производные омега-3 в высоких суточных концентрациях до 4 грамм показали убедительно влияние на снижение риска сердечно-сосудистых событий. Все остальные добавки, имеющие в своем составе омега-3 жирные кислоты или рыбий жир, не показали убедительных данных5.



— В целом, добавки, содержащие омега-3, хорошо переносятся. Наиболее распространенные побочные эффекты — диарея и изжога. Многие пациенты жалуются на рыбный привкус во рту, особенно если принимают высокие дозы БАД, — рассказала медик.

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Стоит помнить, что одновременно с положительными эффектами омега-3 жирные кислоты могут вызывать и снижение свертываемости крови. Поэтому пациентам, принимающим антикоагулянты или антиагреганты, нужно использовать эти добавки с осторожностью.

Лекарства не заменить

Часто пациентам с повышенным уровнем холестерина также рекомендуют употреблять чеснок, зеленый чай или бергамот. Однако, по словам Татьяны Гороховой, исследования не подтверждают их эффективность в плане снижения уровня «плохих» липидов.

Например, в одном из недавних исследований сравнивалось влияние на уровень холестерина препарата из группы статинов с плацебо (пустышкой), а также пищевыми добавками — рыбьим жиром, корицей, чесноком, куркумой, растительными стеролами и красным рисом6.

— Через 28 дней наблюдения оказалось, что снижение уровня «плохого» холестерина у участников, принимавших статин, значимо отличалась от тех, кто принимал плацебо. При этом ни одна из перечисленных добавок не обеспечила значимого снижения уровня «плохого» холестерина по сравнению с плацебо, — рассказала эксперт.



Таким образом, ни один продукт питания или биологически активная добавка не может полностью заменить лекарственную терапию. Людям с высоким уровнем холестерина действительно нужно сбалансированно питаться и больше двигаться, но если врач назначил статины, то лучше не искать им альтернативу.

— Статины очень хорошо изучены как в клинических исследованиях, так и в реальной практике. Доказано, что польза от проведения статинотерапии в предупреждении атеросклеротических заболеваний превышает возможные риски, — заключила врач.

Литература Узнать 1. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease and prevention. European Heart Journal (2021) 42, 3227-3337.

2. J E Mariampillai, Real-world data show the effect of statins in primary prevention, European Journal of Preventive Cardiology, Volume 30, Issue 17, November 2023, Pages 1881–1882.

3. Brouns F, Theuwissen E, Adam A, Bell M, Berger A, Mensink RP. Cholesterol-lowering properties of different pectin types in mildly hyper-cholesterolemic men and women. European Journal of Clinical Nutrition. 2012; 66(5): 591–599. doi: 10.1038/ejcn.2011.208.

4. Chapman et al. Niacin and fibrates in atherogenic dyslipidemia: pharmacotherapy to reduce cardiovascular risk. Pharmacol Ther. 2010;126(3):314-345.

5. Ежов и соавт. Клинические рекомендации 2023. Российский кардиологический журнал 2023;28(5):5471. doi:10.15829/1560-4071-2023-5471.

6. LJ Laffin et al. Comparative Effects of Low-Dose Rosuvastatin, Placebo, and Dietary Supplements on Lipids and Inflammatory Biomarkers J Am Coll Cardiol 2023 Jan 3;81(1):1-12.