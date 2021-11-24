Беременным женщинам в НСО не дают медотводы от вакцинации от ковида — главный акушер объяснил, почему

Беременным женщинам в НСО не дают медотводы от вакцинации от ковида
В Новосибирской области беременным женщинам не выдают медотводы от вакцинации от коронавируса.
— Беременность 35 недель. Вчера на приеме у гинеколога мне объявили, что с 9 ноября 2021 года все беременные сроком 22 недели и больше обязаны вакцинироваться. Всем дают заполнить отказ от вакцинации в письменной форме, 2 экземпляра. Врач категорически против прививок беременным, но отказала в выдаче медотвода. С ее слов, сейчас они для беременных уже не действительны, — написала в редакцию НГС читательница.
Также пришло еще несколько подобных жалоб от женщин, чей срок превышал 22 недели.
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» (Версия 4, 05.07.2021), беременных можно вакцинировать.
«Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода. На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы», говорится в документе.
Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков объяснил, что сейчас по инструкции «Спутник V», который разрешили вводить беременным, можно ставить только с 22 недель. Также он не запрещен во время грудного вскармливания.
— Поствакцинальные осложнения могут быть от любой вакцины. Были проведены исследования на беременных. После получения данных вакцинация беременных стала разрешена. Сейчас она разрешена после 22 недель. Я считаю, что это не совсем обосновано, потому что можно и нужно разрешать значительно раньше — с 16 недель. Все закладки органо-генеза и функций происходят до 13 недель. После 16 недель не происходит закладка никаких органов, они уже заложены и дальше происходит только увеличение клеточной массы, — объяснил во время прямого эфира в Instagram на своей странице Рэм Волков.
Он добавил, что вакцинация остается добровольной. Если женщина попадает под постановление Роспотребнадзора о сферах, работники которых обязаны вакцинироваться, то при отказе ее отстранят от работы. При этом вакцинация до 22 недель беременности запрещена. Женщина получит временный медотвод до этого срока, но он не будет гарантировать ей допуск на работу. Подробнее, что делать, если работодатель заставляет вакцинироваться, вы можете прочитать здесь.
— Беременность и лактация — не являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса, поэтому и не могут стать медотводом, — объяснил корреспонденту НГС Рэм Волков. — Медотводом является аллергические реакции на компоненты вакцины и острые инфекционные заболевания на момент воспалительного процесса.
Также во время прямого эфира врач высказался и о коллегах, которые пропагандируют отказ от вакцинации:
— Вакцинация нужна. Многие врачи являются пассивными или активными противниками вакцинации. Я думаю, что они не правы, и своим попустительством приводят к расслоению общества. В Америке принято постановление общественной ассоциацией врачей. За рубежом очень развиты профсоюзы. И вышло решение такого профсоюза, что если будет пойман врач, который будет пропагандировать антивакцинальные настроения — то он будет отстранен и ему запретят работать.
В Новосибирской области на этой неделе начали отстранять непривитых сотрудников из перечня, который определил главный санитарный врач региона. Постановление об обязательной вакцинации было опубликовано еще 10 октября и крайним сроком для первой прививки было указано 21 ноября. Об отстранениях сообщили кондукторы на трамвайных маршрутах, а также сотрудники метро.
Многие противники вакцинации начали спекулировать цифрами из британской статистики по госпитализациям и смертям. На первый взгляд они действительно выглядят неоднозначно: привитые попадают на больничную койку чаще, чем невакцинированные. Мы узнали, что они значат.