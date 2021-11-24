Беременным женщинам в НСО не дают медотводы от вакцинации от ковида — главный акушер объяснил, почему

Также пришло еще несколько подобных жалоб от женщин, чей срок превышал 22 недели.

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» (Версия 4, 05.07.2021), беременных можно вакцинировать.

«Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода. На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы», говорится в документе.

Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков объяснил, что сейчас по инструкции «Спутник V», который разрешили вводить беременным, можно ставить только с 22 недель. Также он не запрещен во время грудного вскармливания.

— Поствакцинальные осложнения могут быть от любой вакцины. Были проведены исследования на беременных. После получения данных вакцинация беременных стала разрешена. Сейчас она разрешена после 22 недель. Я считаю, что это не совсем обосновано, потому что можно и нужно разрешать значительно раньше — с 16 недель. Все закладки органо-генеза и функций происходят до 13 недель. После 16 недель не происходит закладка никаких органов, они уже заложены и дальше происходит только увеличение клеточной массы, — объяснил во время прямого эфира в Instagram на своей странице Рэм Волков.