Почему привитые от коронавируса заражаются им чаще, чем непривитые. Антиваксеры могут не радоваться

Многие противники вакцинации начали спекулировать цифрами из британской статистики по госпитализациям и смертям. На первый взгляд они действительно выглядят неоднозначно: привитые попадают на больничную койку чаще, чем невакцинированные. «Доктор Питер» говорит об этом со специалистами.
Великобритания по уровню вакцинации находится на 27-м месте. Прививку получили 73,01 процента взрослого населения. То есть привит каждый седьмой из десяти. Если бы речь шла об «альфа»-штамме, то, вероятно, эпидемия могла в стране на этом завершиться. Однако «дельта»-штамм требует большего «коллективного иммунитета».
Данные английской статистики огласили в России — на радость противникам иммунизации. В некоторых возрастных группах количество госпитализаций среди привитых даже выше, чем среди невакцинированных. При том, что авторы статистики оговариваются: к привитым относят только тех, кто уже получил два компонента препарата и прошло уже минимум две недели с даты последней инъекции.
На утро 22 ноября вторую дозу вакцины получили уже 80,3 процента жителей Великобритании от 12 лет и старше. И вот какую статистику на этом фоне фиксируют в стране: в возрастной группе от 40 до 49 лет на каждые 100 тысяч вакцинированного населения зарегистрированы 2111 случаев заражения, среди непривитых заражены «всего» 933 на 100 тысяч населения. В группе 50–59 лет — 1440 заболевших вакцинированных против 666 заразившихся непривитых. Если оперировать голыми цифрами, можно заявить, что вакцина не только не защищает от заражения, но и провоцирует его. Разница составляет 2–2,5 раза. Хотя, по данным российских медучреждений, число вакцинированных среди заболевших колеблется от 5 до 18%.
Допустим, никто не обещал, что привитые не будут заражаться. Но тогда как обстоят дела с госпитализациями? Ведь вакцина от COVID-19 позволяет справиться с тяжелым течением болезни, это не раз озвучивали ученые и врачи. Тут среди вакцинированных картина действительно лучше. «Тяжелые» пациенты есть, но их в три раза меньше, чем среди непривитых. Осложнения чаще всего получают люди в возрасте от 60 лет и старше.
Что касается смертей, то и привитые умирают, это факт. Однако и здесь статистика показывает ощутимую разницу в пользу тех, кто прошел иммунизацию. Риски летального исхода для них снижаются в 2–3 раза. Получается, прививка всё же бережет. Но почему тогда такая разница в заболеваемости?
— Прежде всего, вакцинация выполняет свою основную функцию — защищает от госпитализации и смерти во всех возрастных группах, — говорит микробиолог Алена Макарова. — Например, в возрастной группе 50–59 лет госпитализация вакцинированным потребовалась в 4,6 раза реже, чем невакцинированным.
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Алена Макарова — молекулярный биолог, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией механизмов репликации повреждений ДНК Института молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский центр».
Это говорит о том, что вакцины работают. Да, они не могут полностью защитить вас от заражения, но вы с гораздо меньшей вероятностью попадете в реанимацию, и риск летального исхода снизится до минимума. Частота случаев заражения у вакцинированных и невакцинированных в том числе отличается в зависимости от возраста.
— В группе до 18 лет вакцинированные заражаются в 4,6 раза реже, чем невакцинированные, а в группе 50–59 лет вакцинированные заражались в 2,1 раза чаще, чем невакцинированные. Иными словами, вакцинированные люди среднего возраста заражались чаще, но болели намного легче, — делает выводы из статистики Алена Макарова. — Причин более частого заражения у людей среднего возраста сразу несколько: во-первых, эффективность вакцинации падает со временем. Молодое поколение вакцинировали недавно, а после вакцинации людей старшего возраста прошло уже несколько месяцев. После распространения штамма «дельта» актуальной стала своевременная ревакцинация, поскольку для защиты от заражения нужен напряженный иммунитет и наличие антител в крови.
Недавно мы видели это на примере Израиля.
После распространения штамма «дельта» наблюдался рост заражений среди непривитых и привитых более 5–6 месяцев назад. Однако после вакцинации третьей бустерной дозой заболеваемость в стране резко упала.
Во-вторых, вакцинированы были в первую очередь люди из групп риска: врачи и люди с хроническими заболеваниями. Их риски заражения выше среднестатистических, а сопутствующие заболевания утяжеляют течение ковида. По этой причине мы можем видеть в статистике случаи госпитализации и летальных исходов.
В-третьих, люди после вакцинации нередко теряют бдительность и нарушают меры безопасности (не всегда носят маски, посещают людные места). Данные говорят о том, что важно вовремя ревакцинироваться и продолжать соблюдать меры защиты.
В-четвертых, вакцинированные больше озабочены своим здоровьем и чаще проходят тестирование при недомогании.
— Если вы будете смотреть на голые цифры, вы абсолютно логично увидите, что вакцинированных в больницах порою больше, чем невакцинированных, так как их в принципе больше, — объяснила ученый-иммунолог из института Пастера (Франция) Дарья Карташева-Эберц. — Если у вас 98 процентов вакцинированных в группе 80+, логично, что в госпитале вакцинированных 80+ окажется больше, чем невакцинированных. Чтобы оценить цифры, нужно посмотреть пропорцию заболевших вакцинированных среди всех вакцинированных в этом возрасте и заболевших невакцинированных среди всех невакцинированных, также в определенной возрастной группе. И цифры вас удивят, среди невакцинированных может заболеть 98 процентов, а среди вакцинированных — всего 5 процентов (цифры не отражают реальную статистику, а взяты для примера. — Прим. ред.).
Дарья Карташева-Эберц назвала три фактора, которые во многом определяют, заболеете вы новой коронавирусной инфекцией или нет. Вероятность заразиться зависит:
- От вашего организма и вашей иммунной системы, а также от ее реактивности (генетика, хронические болезни).
- От того, сколько вирусных частиц попало в ваш организм.
- Сколько выработано защиты вашей иммунной системой, если вы уже болели или вакцинированы.
— А если в обществе много невакцинированных и мало вакцинированных, что происходит? Вирус размножается без остановки в клетках человека, в организме непривитого и неболевшего ему делать это намного проще, — объясняет иммунолог. — Когда таких людей много, концентрация вируса в популяции становится огромной.
Здоровые люди вместо 100 вирусных частиц (как в вакцине. — Прим. ред.) сразу получают, например, миллион. Иммунитета вакцинированного или болевшего может хватить на обезвреживание 100 вирусных частиц, но недостаточно, чтобы справиться с миллионом.
С первым вариантом вируса защита от госпитализаций была под 98 процентов, но далее вирус мутировал, защита ослабела. И еще один момент — чем медленнее идет вакцинация, тем больше мы даем шансов вирусу мутировать снова и выдвинуть на поверхность наиболее агрессивные варианты.
Вернемся к Великобритании. Подробная статистика, которую педантичные британцы собирают ежедневно, полностью подтверждает слова экспертов «Доктора Питера». Например, за последние 7 дней положительных тестов стало больше на 9,4 процента, при этом число госпитализаций снизилось на 4,7 процента. До массовой вакцинации цифры госпитализаций на пике первой волны доходили до 3567 пациентов в день, на пике второй — 4128, в третий и четвертый подъем они не превышают тысячу человек, это максимальный показатель.
У иммунологов Великобритании есть предположение, что цифры госпитализаций и необходимости интенсивного лечения были бы еще ниже, если бы пациенты вовремя получали бустерные дозы.
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— Через 2 недели после бустерной дозы защита от инфекции у взрослых 50 лет и старше составляла 93,1 процента после AstraZeneca и 94 процента для Pfizer-BioNTech, — уточняется в исследовании.
С 15 ноября в Великобритании бустерные дозы вакцины распространили на людей старше 40 лет.
— Мы знаем, что в более старших возрастных группах защита от первых двух доз вакцины начинает ослабевать и миллионы людей нуждаются в дополнительной защите, — объяснила руководитель отдела иммунизации Министерства здравоохранения Великобритании Мэри Рамзи.
Россия в топ-100 самых вакцинированных стран — в самом хвосте, отставая даже от не самых благополучных: Парагвая, Кабо-Верде и Суринама.
Россия сейчас в топе вакцинированных стран находится на 95-м месте. За последние несколько недель нам удалось отыграть вверх 2 позиции. Полностью привитыми считаются 36,48 процента населения. Ежедневно в России заболевают в среднем 36–37 тысяч человек. Смертность с 9 ноября не опускается ниже отметки в 1200 летальных исходов в день. Хотя аналитики говорят, что по всем показателям заболеваемость пошла на снижение. Значит, скоро эту же тенденцию мы увидим и в статистике смертности. Обычно она «запаздывает» на 2–3 недели.