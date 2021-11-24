Почему привитые от коронавируса заражаются им чаще, чем непривитые. Антиваксеры могут не радоваться

Недавно мы видели это на примере Израиля.



После распространения штамма «дельта» наблюдался рост заражений среди непривитых и привитых более 5–6 месяцев назад. Однако после вакцинации третьей бустерной дозой заболеваемость в стране резко упала.



Во-вторых, вакцинированы были в первую очередь люди из групп риска: врачи и люди с хроническими заболеваниями. Их риски заражения выше среднестатистических, а сопутствующие заболевания утяжеляют течение ковида. По этой причине мы можем видеть в статистике случаи госпитализации и летальных исходов.



В-третьих, люди после вакцинации нередко теряют бдительность и нарушают меры безопасности (не всегда носят маски, посещают людные места). Данные говорят о том, что важно вовремя ревакцинироваться и продолжать соблюдать меры защиты.



В-четвертых, вакцинированные больше озабочены своим здоровьем и чаще проходят тестирование при недомогании.



— Если вы будете смотреть на голые цифры, вы абсолютно логично увидите, что вакцинированных в больницах порою больше, чем невакцинированных, так как их в принципе больше, — объяснила ученый-иммунолог из института Пастера (Франция) Дарья Карташева-Эберц. — Если у вас 98 процентов вакцинированных в группе 80+, логично, что в госпитале вакцинированных 80+ окажется больше, чем невакцинированных. Чтобы оценить цифры, нужно посмотреть пропорцию заболевших вакцинированных среди всех вакцинированных в этом возрасте и заболевших невакцинированных среди всех невакцинированных, также в определенной возрастной группе. И цифры вас удивят, среди невакцинированных может заболеть 98 процентов, а среди вакцинированных — всего 5 процентов (цифры не отражают реальную статистику, а взяты для примера. — Прим. ред.).

