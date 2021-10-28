Побили очередной антирекорд: за сутки коронавирусом заразились 342 новосибирца

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились
В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 342 новых случая коронавируса. Скончались 15 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 28 октября, в регионе зарегистрирован
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3356 пациентов, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 40 пациентов.
Новосибирск бьет рекорды уже второй день подряд. Вчера оперштаб сообщил о новом антирекорде — за сутки вирус выявили у 319 пациентов.
Из-за распространения коронавируса в Новосибирской области ввели новые ограничения. Их анонсировал заместитель губернатора Юрий Петухов. Расшифровку выступления можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.
На прошлой неделе стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть заразился коронавирусом. Позже он опубликовал в своем инстаграме пост о том, как переносит болезнь в больнице.