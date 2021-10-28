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Побили очередной антирекорд: за сутки коронавирусом заразились 342 новосибирца

За сутки от коронавируса скончались 15 пациентов

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От коронавируса в Новосибирской области за сутки скончались 15 пациентов

От коронавируса в Новосибирской области за сутки скончались 15 пациентов

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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 342 пациента

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 342 новых случая коронавируса. Скончались 15 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 28 октября, в регионе зарегистрирован 69 941 случай коронавируса, в том числе у 6659 детей. 53 478 пациентов выздоровели. Скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 81, 79 лет, двое мужчин в возрасте 80 лет и двое мужчин в возрасте 95 лет и женщины в возрасте 83, 64, 75, 82, 63, 69, 55 лет и две женщины в возрасте 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3339 человек, — рассказали в оперативном штабе по Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3356 пациентов, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 40 пациентов.

Новосибирск бьет рекорды уже второй день подряд. Вчера оперштаб сообщил о новом антирекорде — за сутки вирус выявили у 319 пациентов.

СЮЖЕТ

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Из-за распространения коронавируса в Новосибирской области ввели новые ограничения. Их анонсировал заместитель губернатора Юрий Петухов. Расшифровку выступления можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

На прошлой неделе стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть заразился коронавирусом. Позже он опубликовал в своем инстаграме пост о том, как переносит болезнь в больнице.

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