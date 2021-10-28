Побили очередной антирекорд: за сутки коронавирусом заразились 342 новосибирца

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 342 новых случая коронавируса. Скончались 15 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 28 октября, в регионе зарегистрирован 69 941 случай коронавируса, в том числе у 6659 детей. 53 478 пациентов выздоровели. Скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 81, 79 лет, двое мужчин в возрасте 80 лет и двое мужчин в возрасте 95 лет и женщины в возрасте 83, 64, 75, 82, 63, 69, 55 лет и две женщины в возрасте 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3339 человек, — рассказали в оперативном штабе по Новосибирской области.