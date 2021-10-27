319 новосибирцев за сутки заразились ковидом — это самые большие цифры за всю пандемию

В Новосибирской области ковид обнаружили у 319 человек за сутки
В Новосибирской области на утро 27 октября зафиксировали 319 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
— Всего в регионе зарегистрировано 69 599 случаев коронавируса. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 65 лет, 74 года, 80 лет и женщины в возрасте 58 лет, 60 лет, 68 лет, 69 лет, 71 год, 73 года, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 324 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях реанимации находятся 297 человек. На ИВЛ — 56 пациентов.
Из-за распространения коронавируса вчера в Новосибирской области ввели новые ограничения. Их анонсировал заместитель губернатора Юрий Петухов. Расшифровку выступления можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.