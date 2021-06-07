Мать потеряла старшую дочь из-за редкой болезни и уже 1,5 года воюет с бюрократами от медицины, чтобы спасти младшую

Юлия Ивахно в конце
Во вторник вечером, 8 июня, у Сони отчетный концерт со студией танцев, куда она ходит заниматься, — девочка сосредоточенно слушает указания руководителя и двигается в такт с другими. Мама Юлия рядом.
— Когда Наташи не стало, я, конечно, потеряла половину себя. Мы с Софией переживали ее уход по-разному, я с головой ушла в работу. А в январе
Зная о плохой наследственности, Юлия решает перестраховаться и идет с дочерью в генетический центр Красноярска на платный прием. Генетик, узнав о том, что старшая сестра девочки умерла от аутоиммунного заболевания, был шокирован тем, что семья пришла на платный прием, — из-за диагноза сестры девочке было положено плановое обследование.
— Генетик заставил поликлинику прислать направление, в итоге нас приняли бесплатно и написали, что нам рекомендовано обследование в центре Димы Рогачева в Москве. Это был конец февраля
Время идет, девочка чувствует себя стабильно плохо, часто пропускает школу — из-за постоянной слабости приходится оставаться дома, учеба страдает. Регулярно ходит сдавать кровь, чтобы контролировать показатели, а ответ из Москвы не приходит. Заведующая разводит руками и показывает маме пустой электронный почтовый ящик, доказывая, что никакого письма так и нет. Драгоценное время утекает.
В июне 2020-го у Софии на ноге появляются пятна винного цвета, которые темнеют после физических нагрузок. В поликлинике говорят, что нужен дерматолог, детского специалиста нет. Юлия звонит в красноярский краевой кожвендиспансер
— И так постоянно — ко всем специалистам, на все назначенные и положенные нам бесплатно анализы и процедуры мы попадаем через звонки в страховую, — говорит Юлия.
Когда мама получает на руки медкарту, вдруг обнаруживается, что пришел ответ из центра Рогачева, где запрашивают анализы Софии, а потом приглашают на консультацию по ОМС. Никаких звонков и уведомлений из больницы об этом не было. София и Юлия летят в Москву, где их ставят на учет. Но откуда взялись пятна на ноге — так и не понятно.
Опять же через звонки в страховую девочка попадает на прием к ревматологу, который ставит девочке редкий диагноз — повреждение соединительной ткани. Врач добавил, что до этого такой диагноз встречал только в учебниках. Приглашаются еще специалисты, и они решают, что ребенка нужно госпитализировать и хорошо обследовать, но для этого нужно заключение дерматолога.
Дерматолог ставит уже другой диагноз — гемангиома, то есть разрастание кровеносных сосудов. И в госпитализации отказывают, так как оснований для этого якобы нет. Советуют обратиться в другое московское учреждение — Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Удается это сделать далеко не сразу: опять нежелание врачей содействовать этому, опять звонки в страховую, опять анализы и обследования у узких специалистов. В Москве предварительно ставят еще один диагноз по поводу пятен на ноге и назначают очную консультацию в ноябре. А за несколько недель до этого девочке становится хуже — поднимается высокая температура, и поездка ставится под угрозу.
— Нас переписали на другую дату приема, но сказали, что нужно будет заново сдать все анализы, собирать анамнез и направлять им. И вот мы всё это снова проходим, ей снова ставят гемангиому — и наша поездка в Москву на обследование снова становится невозможной, — рассказывает Юлия.
Жизнь Юлии и Софии становится похожа на бюрократический ад — на пятна на ноге уже поставили как минимум
— Мы только и делаем, что ходим, отмечаемся, сдаем анализы, они вклеивают в нашу карточку аккуратно их результаты — а итогового диагноза так и нет. Чтобы объединить все наши анализы, нам положен консилиум врачей, в котором нам отказывают, не объясняя причин почему. И так мы и продолжаем проходить по кругу всех врачей, а состояние Софии тем временем меняется, ей часто становится сильно хуже. Время идет, и что с ней, мы так и не знаем, — сожалеет мама.
Юлия даже пыталась добиться для дочери получения группы инвалидности: все-таки девочка зависима от терапии, страдает качество жизни, а значит, ей нужно особое внимание. В управлении медико-социальной экспертизы сказали, что сделать это просто: прислать заключение доктора на почту. Но в больнице выдавать заключение отказались без объяснения причины.
— Почему? Это не вам решать! — задается вопросом Юлия.
С того момента, как Соне стало хуже, прошло уже полтора (!) года. Девочка, любящая играть в футбол и даже занимавшая призовые места на дворовых турнирах, сейчас не может гонять мяч, потому что страшно получить травму, которая может ухудшить состояние. Из-за целиакии (непереносимость глютена) пришлось отказаться от занятий в детской кулинарной студии. Из двух направлений танцев пришлось оставить только одно — на уличные танцы сил не хватает, но от эстрадно-джазовых пока решили не отказываться, все-таки ритм и растяжка хорошо сказываются на здоровье. Соня пропустила много репетиций, но смогла нагнать упущенное, поэтому выступает на отчетном концерте и признается, что совсем не волнуется.
— Это очень жизнерадостный и активный ребенок, который не сидит в интернете, у нее много друзей и подруг, своя компания. Болезнь сильно сказывается на ее эмоциональном здоровье, но она всё переносит стойко, — делится Юлия.
Проявления болезни похожи на те, что были у Наташи, — несчастная мать считает, что и старшую дочь можно было спасти, просто ее запустили. Но ставить какие-то диагнозы и сравнивать состояния девочек она не в силах, да и это не ее задача. А те, кто это должен делать, не спешат это делать. Всё, чего хочет Юлия, — это определенности. Ей неважно, отправят их на обследование в Москву или дообследуют в Красноярске. Главное, чтобы ребенок наконец зажил нормальной подростковой жизнью без мучений и бесконечных походов по врачам.
— Вы знаете, я прихожу к заведующей в нашей поликлинике, а она говорит: «Вам нужно объединить диагнозы. Выясняйте». Было такое, что мы проставили ей несколько уколов витамина B12, а у нее ночью пошла кровь, и мне говорят: «Ну такое бывает, что человеку необходим элемент, а он не усваивается. Нужно принять и смириться». Или обвиняют меня в том, что я слишком сильно всё взяла в свои руки и, если бы я постоянно не добивалась анализов и исследований, было бы проще. А может, всё не так страшно? Ну тогда пусть мне напишут справку, что мой ребенок здоров. Но никто на это не решится, потому что это не так. И если бы с ней всё было в порядке, ее бы не поставил на учет гематолог в Москве, — возмущается Юлия. — Я просто хочу, чтобы этот замкнутый круг закончился. Это даже не круговорот — это водоворот, потому что всё повторяется и повторяется.
Мама девочки признается, что кого-то винить и судить из-за того, что происходит, у нее нет сил. И обращаться в надзорные органы тоже. Но очень надеется, что огласка поможет — да хотя бы тем, что в больнице разозлятся и скажут: «Давайте мы вам всё уже сделаем и отстаньте от нас».
В местном минздраве ситуацию прокомментировали коротко:
— Девочка наблюдается специалистами Краевого центра охраны материнства и детства с февраля
Учитывая наследственность, была проведена заочная консультация со специалистами центра им.
Даже федеральные эксперты в сфере здравоохранения не берутся оперативно комментировать сложившуюся
— Здесь нужен более серьезный подход. Редкие заболевания диагностируются непросто, каждый врач ставит свой диагноз, ситуация у нас со здравоохранением непростая, мягко сказать, — заключил Натаров, сказав, что помочь могут только специалисты федерального уровня. Депутат также обещает поддержать семью.
Мы следим за ситуацией.