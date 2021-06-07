Мать потеряла старшую дочь из-за редкой болезни и уже 1,5 года воюет с бюрократами от медицины, чтобы спасти младшую

Мама девочки признается, что кого-то винить и судить из-за того, что происходит, у нее нет сил. И обращаться в надзорные органы тоже. Но очень надеется, что огласка поможет — да хотя бы тем, что в больнице разозлятся и скажут: «Давайте мы вам всё уже сделаем и отстаньте от нас».



В местном минздраве ситуацию прокомментировали коротко:



— Девочка наблюдается специалистами Краевого центра охраны материнства и детства с февраля 2020 года . Консультирована: педиатром/гастроэнтерологом, кардиологом, дерматологом, гематологом. Установлено наличие нескольких заболеваний, терапия проводится.



Учитывая наследственность, была проведена заочная консультация со специалистами центра им. Д. Рогачева — данных по симптому Фишера — Эванса в настоящее время нет. Рекомендована очная консультация в июле 2021 года . Следующий осмотр гематолога назначен на август — сентябрь 2021 года , — отрапортовали в министерстве.



Даже федеральные эксперты в сфере здравоохранения не берутся оперативно комментировать сложившуюся ситуацию — с ней нужно очень серьезно разбираться. Но, к счастью, соглашаются оказать помощь Юлии и ее дочери. Журналисты NGS24.RU рассказали о ситуации специалистам из Лиги защитников пациентов, депутату Госдумы, первому зампреду комитета по охране здоровья Сергею Натарову. Последний уверен, что на региональном уровне проблему не решить.

— Здесь нужен более серьезный подход. Редкие заболевания диагностируются непросто, каждый врач ставит свой диагноз, ситуация у нас со здравоохранением непростая, мягко сказать, — заключил Натаров, сказав, что помочь могут только специалисты федерального уровня. Депутат также обещает поддержать семью.

Мы следим за ситуацией.