Сибиряк нашёл работу «внуком» — где есть такая должность, что написано в трудовой и сколько за это платят

Геннадий Илларионов появляется в клинике только в определённые дни, когда проходят операции, на которые съезжаются пациенты. Это два-три дня в неделю. Заступает на смену в 09:00 и работает до 18:00. «Внук» встречает своих бабушек и дедушек, помогает раздеться, угощает чаем, успокаивает. Главное — Геннадий должен постоянно разговаривать с людьми, отвечать на вопросы, развлекать стихами и так далее. В каком-то смысле — та же работа аниматора, только для пенсионеров.



— Были, конечно, восторженные отзывы. Многие бабушки начинали рассказывать мне про своих внуков… Однажды приехал дедушка, который явно хотел кому-то рассказать о своей жизни. И как только замечал меня проходящим по коридору, сразу подзывал: «Иди-ка сюда, иди-ка сюда. Садись, я тебе что-то скажу». И начинался длинный обстоятельный рассказ про то, как он состоял в партии, как ездил на рыбалку, как собирал ягоды… В общем, про всю свою жизнь, про всех своих родственников: про внуков, племянников, кузенов, кузин… Где кто работает, кто куда устроился, кто ему звонил. И если мне надо было отойти по делам, то он говорил, мол, возвращайся. И стоило мне обратно появиться, как он тут же: «Ну-ка иди сюда». В общем, он занял основную массу эфира. А так как говорил он громко, то его все и слушали, — с улыбкой рассказывает о своём общении с пациентами Геннадий.