Сибиряк нашёл работу «внуком» — где есть такая должность, что написано в трудовой и сколько за это платят

В клинике Новосибирска появилась вакансия «внук для пожилых пациентов»
В Новосибирске частная глазная клиника приняла на работу «внука». На бейджике этого сотрудника так и написано: «Геннадий, внук». В обязанности молодого человека входит общение с пожилыми пациентами: он их должен встречать, поить чаем, а также наизусть читать им стихи. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с «внуком» о необычной профессии и о том, насколько трудно ему приходится с чужими стариками.
В клинике рассказывают, что такая необычная идея пришла в голову учредителю сети «Омикрон» Александру Падару. Бизнесмен часто ездит по миру, изучая опыт зарубежных медицинских организаций, и подобную услугу обнаружил в медучреждениях восточных стран — Китая и Южной Кореи.
Пожилым людям, которые приезжают на операцию (зачастую из соседних городов), как заметил маркетолог клиники Андрей Морозов, немного неуютно и страшновато без знакомых и родственников. Молодым пациентам в подобной ситуации проще: пришёл, уткнулся в смартфон, и никто тебе не нужен. И вот здесь-то, решили в клинике, особый человек и должен организовать пожилым людям комфорт. Такого специалиста назвали «внуком» и даже разместили соответствующее объявление на сайте вакансий.
— Мы сначала хотели написать, что не приветствуются татуировки, синие волосы и так далее, но Зарплата.ру нас «забрила» с таким объявлением, потому что это дискриминация по внешнему виду. Но вы же сами понимаете, что люди в таком возрасте, а это примерно 70+, достаточно консервативные, татуировки могут не всем понравиться… Всего пришло порядка десяти заявок. Были и от женщин, и даже подростки писали, — рассказывает Андрей Морозов.
В итоге руководство клиники остановилось на видеоролике Геннадия Илларионова. Видео, в котором претендент на должность «внука» читает стихи, было одним из условий рассмотрения резюме.
— Мне подруга скинула объявление и написала: «Эта работа точно для тебя». Поскольку она знает, что я люблю общаться с людьми, успокаивать, помогать им… Часто участвую волонтёром в разных мероприятиях, с детьми играю. Раньше работал в Театре теней и аниматором… И вот я смотрю вакансию, а там написано: «Внук». Думаю: «О, уже интересно!» Почитал и понял, что нужно делать всё, что я люблю: общаться с людьми, успокаивать, помогать. И надо было ещё прислать видеозапись стихотворения. Ну я и послал. Стихотворение было моим любимым — про дядю Стёпу, кусочек оттуда, — рассказывает Геннадий Илларионов о том, как попал на должность «внука».
«Внуку» Геннадию 36 лет. Сам он смеётся по этому поводу, но говорит, что возраст тут не самое главное: выглядит, по мнению друзей, молодо и держится на людях свободно. До объявленного весной режима самоизоляции Геннадий работал аниматором в различных детских центрах, на днях рождениях, а также актёром в детском театре. Поэтому, кстати, и багаж многочисленных детских стихотворений для него совсем не обременителен.
Геннадий Илларионов появляется в клинике только в определённые дни, когда проходят операции, на которые съезжаются пациенты. Это два-три дня в неделю. Заступает на смену в 09:00 и работает до 18:00. «Внук» встречает своих бабушек и дедушек, помогает раздеться, угощает чаем, успокаивает. Главное — Геннадий должен постоянно разговаривать с людьми, отвечать на вопросы, развлекать стихами и так далее. В каком-то смысле — та же работа аниматора, только для пенсионеров.
— Были, конечно, восторженные отзывы. Многие бабушки начинали рассказывать мне про своих внуков… Однажды приехал дедушка, который явно хотел кому-то рассказать о своей жизни. И как только замечал меня проходящим по коридору, сразу подзывал: «Иди-ка сюда, иди-ка сюда. Садись, я тебе что-то скажу». И начинался длинный обстоятельный рассказ про то, как он состоял в партии, как ездил на рыбалку, как собирал ягоды… В общем, про всю свою жизнь, про всех своих родственников: про внуков, племянников, кузенов, кузин… Где кто работает, кто куда устроился, кто ему звонил. И если мне надо было отойти по делам, то он говорил, мол, возвращайся. И стоило мне обратно появиться, как он тут же: «Ну-ка иди сюда». В общем, он занял основную массу эфира. А так как говорил он громко, то его все и слушали, — с улыбкой рассказывает о своём общении с пациентами Геннадий.
Видео: Наталья Лаврина
Пока сложно точно сказать, сколько Геннадий получит за работу «внуком». При устройстве, говорит новосибирец, ему обещали от 20 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества проработанного времени, смен и так далее. В трудовой книжке, естественно, будет написано не «внук», а что-то вроде специалиста по обратной связи или специалиста по работе с пациентами.
— Вот если фантазировать, особенно интересно было бы с записью «внук» в трудовой прийти потом в центр занятости и попросить подобрать аналогичную должность, — смеётся Геннадий Илларионов.
Пока нововведение всем нравится: и пациентам, и руководству «Омикрона», и самому Геннадию. В клинике даже подумывают отправить «внука» в другие города, где есть их же клиники: то ли развлекать новосибирских бабушек с дедушками там (иногда операции проходят за пределами Новосибирска), то ли опытом делиться на новых местах.
Осенью 2018 года НГС рассказал истории четырёх студентов с очень необычными специальностями, а в феврале 2020 года — историю красотки, которая управляет башенным краном.
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