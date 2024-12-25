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Город Издевательства сибирячки над детьми и гибель двух рабочих на стройке — главные события 24 декабря

Издевательства сибирячки над детьми и гибель двух рабочих на стройке — главные события 24 декабря

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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Ежедневно в Новосибирске и области происходят десятки событий, которые освещают журналисты НГС. Какие-то из них остаются незамеченными нашей аудиторией, а многие новости вызывают общественный интерес. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 24 декабря.

«Неустойка капала каждый день»: новосибирцы массово жалуются на застройщика поселка «Аляска» — он объяснил проблемы в компании

Покупатели домов в новосибирском коттеджном поселке «Аляска» ополчились на его застройщика — компанию «Дримхаус» («Дрим ХоКо»). Одни рассказывают о некачественных строительных работах, сорванных сроках и безобразном поведении строителей, другие жалеют о бессмысленном вложении средств. Некоторые инвесторы застройщика всерьез опасаются личного банкротства, так и не получив обещанной прибыли. В компании заверили, что ведут антикризисные работы и бегать от обязательств не собираются. Подробности — в материале НГС.

Проверяла девственность: сибирячка надругалась над собственными дочками и зарубила мужа топором — как ее наказали

Новосибирский областной суд вынес приговор жительнице Мошковского района, которая в октябре 2022 года зарубила своего мужа топором, а до этого издевалась над собственными дочками-школьницами. Ее приговорили к 16 годам колонии. Подробнее по ссылке.

Та самая классная мебельщица: новосибирцы отдали миллионы компании с «рекомендациями», но не получили ни мебели, ни денег

Новосибирцы потеряли миллионы рублей на дорогой мебели: их заказы оказались не выполнены совсем или выполнены с нарушениями. Схема действий предпринимателей была во всех случаях одна: менеджер компании позиционировала себя как профессионал и получала рекомендации дизайнеров. Как удалось выяснить обманутым клиентам, она прошла через процедуру банкротства, а отзывы о ее работе затерялись в названиях юрлиц. Подробности — в материале НГС.

Стало известно, кто погиб на стройке многоэтажки в ЖК «Европейский берег»

24 декабря два сотрудника подрядной организации упали со строящегося здания в ЖК «Европейский берег». Как сообщили в региональном Роструде, с 8 этажа сорвались исполнительный директор и подсобный рабочий компании ООО «СПЕКТР». Подобнее по ссылке.

«Это выглядит как какая-то лажа»: судьбу необычного здания Ленинского ЗАГСа не могут определить год — жители боятся застройки

Почти год назад в Ленинском районе Новосибирска неожиданно закрыли отдел ЗАГС. Он располагался в красивом по меркам Троллейного жилмассива здании, был полноценным Дворцом бракосочетаний — вторым в городе, после центрального. Почти год у новосибирцев не было никакой информации о его судьбе. Как выяснил депутат горсовета по этому округу Александр Бурмистров, не было её и у регионального Управления по делам ЗАГС. Что сегодня происходит в здании, как оно соединяло судьбы новосибирцев и что его может ждать — в материале НГС.

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