«Неустойка капала каждый день»: новосибирцы массово жалуются на застройщика поселка «Аляска» — он объяснил проблемы в компании

Сдачу этого дома задержали на 7 месяцев Источник: предоставила Надежда Онуприенко











Покупатели домов в новосибирском коттеджном поселке «Аляска» ополчились на его застройщика — компанию «Дримхаус» («Дрим ХоКо»). Одни рассказывают о некачественных строительных работах, сорванных сроках и безобразном поведении строителей, другие жалеют о бессмысленном вложении средств. Некоторые инвесторы застройщика всерьез опасаются личного банкротства, так и не получив обещанной прибыли. В компании заверили, что ведут антикризисные работы и бегать от обязательств не собираются. Подробности — в материале НГС.

В подвешенном состоянии

На сайте новосибирской компании «Дримхаус» указано, что это «застройщик с хорошей репутацией» — компания возводит дома в коттеджном поселке «Аляска» в Мошковском районе. Но в 2ГИС у компании рейтинг 3,7, а отзывы содержат такие высказывания как «дом они вам не построят» и «не повторяйте наших ошибок».

Согласно данным «Контур-Фокус», ООО «Дримхаус» в 2015 году учредили Роман Бобров (15%) и Евгений Егоров (85%). Уставной капитал — 66 667 рублей. На конец 2023 года выручка составляет 72 тысяч рублей (падение на 37%), чистая прибыль — 1 тысяча рублей. Баланс — 160 тысяч рублей.

Согласно картотеке арбитражных дел, компанию дважды требовали признать банкротом: в 2022 году разбирательство завершилось мировым соглашением, новый иск из-за задолженности в 3,69 миллиона рублей был принят 26 ноября 2024 года.

Сибиряк Евгений Белицкий рассказал НГС, что его дом строили два года, с 2022 по 2024. Но отдали новым владельцам после суда и с нарушениями проекта и технологии строительства — официально она не утверждена, и этим многие пользуются.

В построенном доме температура не поднимается выше 10 градусов Источник: предоставлено Евгением Белицким Результатом работ стали накапливающаяся сырость и промерзание Источник: предоставлено Евгением Белицким

По словам Евгения, в его доме некачественно выполнили работы по утеплению сопряжения каркаса дома с цокольным этажом, ветрозащите и гидроизоляции цоколя. В результате в подвале все постоянно промерзает.

— Претензии они игнорировали, в 2023 мы подали в суд. На первом заседании они заявили, что «не виноватые» и дойдут до Верховного суда, но после судебной экспертизы сказали, что вообще изначально готовы были договариваться, — рассказал сибиряк. — Суд с первого же заседания был на нашей стороне и настаивал на том, что нужно договариваться и исправлять, так как неустойка капала каждый день, но на двух последних заседаниях отношение почему-то резко изменилось.

Почти во всех возмещениях, кроме части издержек и мизерного морального вреда Евгению отказали. В июне он решил, что позволит компании исправить недочёты, но только через два месяца «Дримхаус» начал работы, отметил мужчина.

Надежда Онуприенко отдала за свой дом 5 миллионов рублей, но так в него и не заехала: построить его обещали за полгода, на момент публикации просрочка составляет уже семь месяцев. По ее словам, электрику и канализацию ей делали рекордно долгие два месяца.

В доме валялись бычки Источник: предоставлено Надеждой Онуприенко Рабочие не убирали за собой мусор Источник: предоставлено Надеждой Онуприенко

Культура проведения работ тоже вызвала шок у Надежды: рабочие бросали мусор и окурки в ее недостроенном доме на пол, забывали стройматериалы на улице под дождем, поцарапали новую дверь.

— На мои вопросы мне отвечали, что компенсируют всё, включая расходы на съём квартиры и неустойку. Но при этом тянут, тянут, тянут, — пожаловалась женщина. — Неделю назад меня пригласили на встречу, я ходила туда с юристом. Хотели решить свои финансовые проблемы, чтобы я третий транш им перечислила, и закрыть договор подряда. Обещали написать гарантийное письмо — «только подпишитесь, чтобы нам ваши оставшиеся деньги получить». И на мой вопрос: «Когда вы будете мне выплачивать все компенсации?» на меня чуть ли не с агрессией, вот с такими глазами накинулись!

Компенсацию Надежде Онуприенко пообещали на одной из предыдущих встреч осенью — тот разговор она записала и пригрозила подрядчику прокуратурой. Теперь планирует обратиться в суд

— Это подвешенное состояние же и на здоровье сказывается: начинаешь переживать, приходит бессонница, неврозы, — аргументировала уставшая от «завтраков» клиентка.

«Войдите в положение»

Крыльцо рабочие бросили вот в таком виде Источник: предоставил Сергей Стриж

Сергей Стриж​ иск на компанию уже подал. Он же — автор одного из последних негативных отзывов на «Дримхаус» в 2ГИС: он пожаловался, что дом ему не построили, а стоявший на том же участке летний домик «убили».

В разговоре с корреспондентом НГС Сергей признался, что компанию выбрал по неопытности — ее им порекомендовал риелтор. Поначалу все даже шло неплохо, а экскурсия в «Аляску» произвела хорошее впечатление. Но проблемы начались уже на этапе заключения договора с банком о предоставлении ипотечного кредита.

— У компании был свой специалист по работе с банками, который отсрочил нам принятие решения по ипотеке. Документы загрузил криво, нам дал, видимо, первую попавшуюся в интернете инструкцию, как оформить участок для строительства жилого дома. Месяц спустя мы обнаружили эту ошибку, потому что банк нам отказал, — объяснил Сергей.

В процессе строительства постоянно требовались доплаты, в том числе за доработку системы вентиляции. Вода в дом заходит со скважины, но вместо септика рабочие просто уложили два ЖБИ-кольца без дна.

— Мойтесь в воде с запашком! — резюмировал Сергей. — Естественно, я буду это переделывать, но уже за свой счёт.

Он с чувством рассказал, что иногда заезжал на участок и «охреневал»: рабочих много, но они ничего не делали и только бросали вокруг себя окурки. Вещи хозяина участка рабочие использовали без спросу, а доски для декоративного забора почему-то пошли на обрешётку козырька над крыльцом.

Потом строители стали постоянно меняться. Одного из прорабов он сменил, потому что за неделю не увидел никаких изменений на стройке — кроме показаний электросчётчиков, которые накрутили Сергею счет в 10 тысяч рублей за месяц (мужчина подчеркнул, что за все пять лет владения участком столько не платил).

— Я находил у себя на кухне пустые и не очень бутылки пива, а свою летнюю резину — без чехлов в луже. Чехлы так и не вернули, — добавил он.

За пять месяцев «работ» сибиряк получил неутешительный результат: ворота снесены, дверь в летний дом заколочена гвоздями, дома часть мебели сломана, пол продавлен брошенными отделочными материалами, в печке пустые бутылки от пива и банки из-под лекарств, весь дом в скобках от строительного степлера, дверной косяк разрушен.

Межкомнатные перегородки в завершенном виде выглядят именно так Источник: Предоставил Сергей Стриж Дерево, которое использовали для строительства внутри дома, оказалось испорчено Источник: Предоставил Сергей Стриж

Новый прораб в марте пообещал, что достроит дом пусть не в срок (к середине апреля), а к середине июля. Но работа продолжалась недолго, и скоро снова встала. Подрядчик попросил Сергея войти в положение: строить тяжело, нормальных людей нет. Тот согласился, ведь деньги уже вложены, семье нужно жилье. И пожалел.

— Они портят мне дорогущую металлочерепицу и бросают всё как есть. Потом появляется рабочий, который не может отличить гнилые доски от нормальных, пытается мне из них сделать обрешётку под потолком. Врёт мне в лицо, что в доме используется не гниющая доска, а потом сознается, что да, эта доска гниёт, когда ему показываешь её перед носом, — возмущенно рассказал Сергей.

Когда к середине июля 2024 года дом так и не был достроен, семья Стриж наняла юриста и с его помощью получила дополнительное соглашение: о завершении работ теперь к 1 ноября. Когда ситуация на стройке за месяц не изменилась, Сергей поехал разговаривать лично с директором и совладельцем компании Романом Бобровым. Он, по словам мужчины, признал вину и пообещал все исправить.

— И действительно, мы как будто стали строиться у другой конторы. Пришли электрики, которые за пару дней все сделали. Местами приходилось поправлять, но в целом ребята молодцы. Хотя доделали и не всё — не знаю, почему, — не без удивления описал Сергей работы после той встречи. — Зашли «вентиляция» — вообще крутые, молодцы. Поймали на том, что где-то что-то упустили, — они все быстро переделывали.

Тем не менее к 1 ноября достроить дом не успели. К концу срока на стройку вместо обещанных двух бригад прислали одного рабочего, который обещал выполнить план за три дня, но не закончил строительство и за три недели.

— Звонок Боброву, ответ такой: денег нет, стройтесь сами, войдите в положение. Мы с маленьким ребенком, жена в декрете, все деньги вложены в этот дом, должны войти в положение человека, обещавшего за полгода построить небольшой дом и не справившегося больше чем за год, — возмутился Сергей Стриж.

Первое заседание по их иску к компании назначено уже на следующий год. Застройщика они сменили: новый обязуется доделать все работы за месяц, но денег у семьи уже не хватает.

Ипотека за воздух

Кроме непосредственных заказчиков, компанией «Дримхаус» недовольны и инвесторы. Как рассказала их юрист Екатерина Хаджимуратова, что просрочка по более чем 12 договорам составляет на момент публикации несколько десятков миллионов рублей. По условиям договоров инвестирования, за вложение средств в ИЖС инвестор по прошествии года должен получить сумму по договору и 30% прибыли.

— С сентября 2024 года Роман Бобров не выплатил ни инвестиционный капитал, ни подлежащие выплате проценты по договору, — сообщила Екатерина Хаджимуратова. — Люди, заключившие договор инвестирования, отдали ему в качестве инвестиций в том числе ипотечные средства. То есть они заключили целевые кредитные договоры, передали Боброву деньги в надежде получить прибыль, а по факту платят ипотеку за воздух.

Некоторые из инвесторов, по словам юриста, задумываются о банкротстве. Обязательным условием ипотеки по сниженной ставке является выписка из ЕГРН о завершенном строительстве и зарегистрированном праве собственности. Если не предоставить ее вовремя, банк поднимает ставку до рыночной — около 30% годовых.

— То есть люди заключили договор ипотеки, надеялись через год получить прибыль, закрыть договор ипотеки и счастливо жить. А по факту они получили увеличенную ставку и обещания из серии «денег нет, но вы держитесь», — возмутилась Екатерина Хаджимуратова.

Роман Бобров, по словам юриста, регулярно проводит собрания с инвесторами и обещает вернуть деньги, но без конкретных дат и сумм. Последнее такое собрание прошло 23 декабря.

«Деструктивное поведение исключено»

Застройщик признает, что ошибки были Источник: предоставлено Надеждой Онуприенко











Роман Бобров среди причин, которые привели к кризисной ситуации, назвал «катастрофически высокую ипотечную ставку», почти полное отсутствие рабочих субсидированных ипотечных программ и введение эскроу-счетов.

— С июля 2024 года у представителей нашего сегмента рынка резко упали продажи как готовых объектов недвижимости, так и строительных услуг. Это привело к резкому снижению оборотных средств. Что, в свою очередь, затруднило своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и инвесторами. Так произошло и у нас, — объяснил он. — Но независимо от условий, в которых мы оказались, позиция нашей компании является твердой: мы будем закрывать все взятые на себя обязательства. Попытки уйти от выполнения обязательств, где-то спрятаться, или еще как-то проявить деструктивное поведение исключены.

Еще одна причина — кадровый голод, который испытывает сегодня вся строительная отрасль. Специалисты, посетовал Роман Бобров, «крайне нетерпимы к задержкам оплаты труда, даже незначительным». Тем не менее, тут же подчеркнул он, в компании остались верные ей строители.

— Практически сразу же, как только мы поняли, что кризис ощутимо коснулся и нас, и в самом ближайшем будущем ждать стабилизации ситуации с льготными ипотечными программами не стоит, несмотря на обещания банков, мы начали разрабатывать антикризисный план и оптимизировать расходы, — заверил руководитель компании. — Сейчас этот план реализуется, но и корректируется, совершенствуется практически на каждом совещании, которые мы проводим не менее двух раз в неделю.

Прямой ответ на вопрос о числе не получивших выплаты инвесторов Роман Бобров дать не смог, отметив, что «цели инвесторов достигаются даже в таких условиях», а сделки по продаже домов продолжают заключать. Перед частью инвесторов, заверил он, обязательства закрывают, перед кем-то — частично. В суд, по его словам, обратился только один инвестор. Остальные, уверен Роман Бобров, понимают, что судебные разбирательства не улучшат ситуацию.

Роман Бобров рассказал, что компания запустила инвентаризацию активов и пассивов, подбивает баланс и разрабатывает «юридические механизмы грамотного распределения активов между кредиторами». А также работает над привлечением «стратегического партнера-инвестора» — как раз инвентаризация поможет сформировать коммерческое предложение для него. О каком именно инвесторе идет речь, Роман Бобров не уточнил.

В числе объектов на продаже у «Дримхауса» сегодня 67 готовых домов в загородном ЖК «Аляска», три дома в других поселках и более 70 ликвидных земельных участков. Вырученные средства помогут рассчитаться с долгами. Кроме того, компания рассчитывает получить деньги за завершенные дома.

— За последние два месяца мы довели до финального этапа сдачи более 40 объектов, еще порядка 20 уже сдали. Сбор окончательных расчетов перед нами со стороны заказчиков позволяет продолжать строить объекты другим. Да, этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, но он идет. Мы продолжаем строить людям дома, — подчеркивает директор компании.

Он признал, что бизнес-процессы были несовершенными, где-то это отражалось на качестве строительства и сроках сдачи объектов, и теперь предстоит работа над ошибками. Тем не менее, всем недовольным клиентам компенсировать ущерб в желаемом объеме компания не сможет.

— На это просто нет финансовой возможности. Поэтому остается вникать в жизненные ситуации каждой семьи и пытаться поддерживать их, — резюмировал предприниматель.