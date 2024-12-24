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Криминал Проверяла девственность: сибирячка надругалась над собственными дочками и зарубила мужа топором — как ее наказали

Проверяла девственность: сибирячка надругалась над собственными дочками и зарубила мужа топором — как ее наказали

Преступления женщина совершила в 2022 году

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5 комментариев

Следующие 16 лет осужденная проведет за решеткой

Источник:

Новосибирский областной суд вынес приговор жительнице Мошковского района, которая в октябре 2022 года зарубила своего мужа топором, а до этого издевалась над собственными дочками-школьницами. Ее приговорили к 16 годам колонии.

По данным официального паблика «Суды Новосибирской области» во ВКонтакте, в день преступления и осужденная сибирячка, и ее муж были пьяны. Когда супруги поссорились, женщина взялась за топор.

— Нанесла лежащему на диване супругу 10 ударов топором по голове. Мужчина скончался в результате множественных рубленых ран головы, — указано в сообщении в паблике.

Изначально следователи посчитали, что убийство было совершено с особой жестокостью, но позже это обвинение сняли.

Уже когда сибирячку отправили в СИЗО, а ее дочерей — в приемную семью, выяснилось, что убийство — не единственное преступление, которая совершила пьющая мать в отношении членов своей семьи.

— Она проверяла, девственны ли девочки, — отметил источник НГС.

Накануне Новосибирский областной суд вынес женщине приговор: ее отправили в колонию общего режима на 16 лет, с ограничением свободы на 1 год.

Ранее НГС писал о том, как наказали жительницу Болотнинского района, которая родила здоровую малышку, положила ребенка в ведро с помоями и выставила его в холодный подпол.

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Комментарии
6
Гость
5 минут
с новым годом
Гость
4 минуты
А как потеряла честь и совесть Малкушка?
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