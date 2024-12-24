Проверяла девственность: сибирячка надругалась над собственными дочками и зарубила мужа топором — как ее наказали

Следующие 16 лет осужденная проведет за решеткой Источник: Новосибирский областной суд











Новосибирский областной суд вынес приговор жительнице Мошковского района, которая в октябре 2022 года зарубила своего мужа топором, а до этого издевалась над собственными дочками-школьницами. Ее приговорили к 16 годам колонии.

По данным официального паблика «Суды Новосибирской области» во ВКонтакте, в день преступления и осужденная сибирячка, и ее муж были пьяны. Когда супруги поссорились, женщина взялась за топор.

— Нанесла лежащему на диване супругу 10 ударов топором по голове. Мужчина скончался в результате множественных рубленых ран головы, — указано в сообщении в паблике.

Изначально следователи посчитали, что убийство было совершено с особой жестокостью, но позже это обвинение сняли.

Уже когда сибирячку отправили в СИЗО, а ее дочерей — в приемную семью, выяснилось, что убийство — не единственное преступление, которая совершила пьющая мать в отношении членов своей семьи.

— Она проверяла, девственны ли девочки, — отметил источник НГС.

Накануне Новосибирский областной суд вынес женщине приговор: ее отправили в колонию общего режима на 16 лет, с ограничением свободы на 1 год.