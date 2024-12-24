Стало известно, кто погиб на стройке многоэтажки в ЖК «Европейский берег»

Предварительно, двое рабочих упали с 8 этажа Источник: Прокуратура НСО











Исполнительный директор и подсобный рабочий компании ООО «СПЕКТР» погибли на стройке многоэтажки в ЖК «Европейский берег». Об этом сообщили в региональном Роструде.

Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, около 11:00 на Владимира Заровного, 29. Два сотрудника подрядной организации упали со строящегося здания в ЖК «Европейский берег».

— По предварительным данным при выполнении работ по монтажу сборных монолитных парапетов с крыши 8 этажа упали 2 работника организации, — пояснили в Роструде.

СК по Новосибирской области возбудил дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуроры. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент НГС попытался связаться с представителями ООО «СПЕКТР», но на звонки корреспондента никто не ответил.