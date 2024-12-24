НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-15°

ясная погода, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

штиль.

 771мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Как накопить на мечту
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Криминал Стало известно, кто погиб на стройке многоэтажки в ЖК «Европейский берег»

Стало известно, кто погиб на стройке многоэтажки в ЖК «Европейский берег»

Следователи возбудили уголовное дело

296
Написать комментарий

Предварительно, двое рабочих упали с 8 этажа

Источник:

Исполнительный директор и подсобный рабочий компании ООО «СПЕКТР» погибли на стройке многоэтажки в ЖК «Европейский берег». Об этом сообщили в региональном Роструде.

Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, около 11:00 на Владимира Заровного, 29. Два сотрудника подрядной организации упали со строящегося здания в ЖК «Европейский берег».

— По предварительным данным при выполнении работ по монтажу сборных монолитных парапетов с крыши 8 этажа упали 2 работника организации, — пояснили в Роструде.

СК по Новосибирской области возбудил дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуроры. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент НГС попытался связаться с представителями ООО «СПЕКТР», но на звонки корреспондента никто не ответил.

Как сообщают местные жители, это именно тот угол, где в прошлом году упал кран и погибла женщина. Две недели назад Октябрьский районный суд приговорил к двум годам условно виновного в падении строительного крана.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погибли рабочие Новосибирск СК Прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Анонимное мнение
Мнение
«Никто нас не зомбировал»: почему Новый год для многих — это американское кино и откуда берётся праздничное настроение
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Отлично бы подошел песец»: фотограф НГС получил «СберТройку» с седьмой попытки — его впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,45

ОЛЕГ,65

Татьяна,43

Юлия,34

Светлана,63

Денис,21

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление