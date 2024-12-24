«Это выглядит как какая-то лажа»: судьбу необычного здания Ленинского ЗАГСа не могут определить год — жители боятся застройки

Здание на Троллейной, 15/1 строили специально для отдела ЗАГС — и жители Троллейного жилмассива считают его вторым Дворцом бракосочетаний (после Центрального) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Почти год назад в Ленинском районе Новосибирска неожиданно закрыли отдел ЗАГС. Он располагался в красивом по меркам Троллейного жилмассива здании, был полноценным Дворцом бракосочетаний — вторым в городе, после центрального. Почти год у новосибирцев не было никакой информации о его судьбе. Как выяснил депутат горсовета по этому округу Александр Бурмистров, не было её и у регионального Управления по делам ЗАГС. Что сегодня происходит в здании, как оно соединяло судьбы новосибирцев и что его может ждать — в материале НГС.

Около недели назад депутат горсовета Александр Бурмистров опубликовал ответ из Управления по делам ЗАГС Новосибирской области о судьбе здания на Троллейной, 15/1 — отдел ЗАГС в нём закрыли почти год назад. Согласно документу, региональное управление совершенно не в курсе, что сегодня происходит со зданием и каковы его перспективы — ведомство посоветовало депутату обратиться в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО). Именно он владеет и строением, и землёй под ним.

Этот ответ вызвал только новые вопросы, признался Александр Бурмистров в разговоре с журналистом НГС.

— Достаточно странно, что техническая оценка состояния здания зависла на год, — заметил он. — Если бы здание было аварийным, за год уже можно было бы получить вердикт. Если здание не аварийное, Управление по делам ЗАГС должно это знать. Оно ведь явно более удобно, чем те небольшие площади, которые они сейчас занимают.

Среди типовых домов жилмассива — старых и новых — здание, конечно, привлекает внимание Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Эта неопределённость — будут здание ремонтировать или сносить — мешает депутату и активным новосибирцам спланировать свои действия: они готовы выступать за сохранение здания на Троллейной, но если оно на самом деле аварийное, в этом как будто нет смысла. Читатели НГС в ответе на опрос в соцсетях тоже выступили за сохранение ЗАГСа.

— У нас в городе ЗАГСов-то нормальных нет, не считая центра. Жаль, если Ленинский снесут, — написала читательница Тася.

— Построят свечку в 25 этажей, загородят весь вид и свет. Ходить на остановку придется в обход. Рядом сад и школы переполнены. Новые квартиры будут сдавать сами знаете кому, ведь рынок рядом, — поделилась переживаниями ещё одна читательница.

— А ремонт красивый внутри сделать не хотят? Здание само симпатичное, покрасить и привести в порядок. Хороший ЗАГС, моя регистрация проходила там в 2007-м, но и тогда уже можно было обновить ремонт, старомодно как-то лично для меня было, — поделилась Ольга.

«Три дочки здесь замуж вышли»

Здание пустует уже почти год, но потихоньку разрушаться начало ещё до закрытия в нём отдела ЗАГС Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Здание на Троллейной, 15/1 действительно выглядит обветшалым: сколы на фасаде, кое-где отсутствуют перила, дыры в некогда красной дорожке у входа, где молодожены делали первые шаги в семейную жизнь. Стены исписаны граффити — не самого лучшего содержания.

Двери закрыты, распечатанная на листе А4 табличка оповещает, что отдел переехал на новый адрес, а второе объявление предупреждает, что видеонаблюдение по-прежнему ведется. Заглянуть внутрь удалось только через грязные окна — пустота, мусор, тоска.

Некогда величественное здание, окруженное колоритными пейзажами левобережья, не выглядит аварийным, но явно нуждается в ремонте. При этом построено оно было относительно недавно, в 1996 году. По словам жительницы жилмассива Светланы, за год с момента закрытия отдела ЗАГС никаких работ в здании не проводили.

— На наших глазах его строили, мы каждый кирпичик здесь знаем, играли тут детьми, — вспоминает женщина. — С тех пор ничего не делали, только раз коммуникации раскапывали.

Внутри смело можно снимать фильм ужасов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Светлана, как и многие её соседи по жилмассиву, надеется, что здание отреставрируют, и отдел ЗАГС вернется в родное помещение.

— Очень жаль будет, если снесут. Не знаю, в чем причина аварийности, но не хотелось бы, чтобы место, где я вышла замуж, исчезло. Это будто взять и стереть воспоминания. Я детей приводила сюда, показывала им дворец, объясняла, что вот здесь, на этом самом месте мама с папой поженились, — поделилась Наталья.

Виктор тоже выступает за то, чтобы подарить зданию новую жизнь.

— Это наша история, нужно ее сохранять. Три дочки здесь замуж вышли, — рассказал мужчина.

«Это был самый красивый ЗАГС»

Марина вышла замуж в 2009 году и отметила, что отдельное здание — куда лучше общей очереди в районной администрации Источник: личный архив Марины











Новосибирцы нежно любят здание на Троллейной, 15/ 1 в первую очередь за то, что в его стенах образовывались их семьи. Женихи и невесты торжественно входили в двери под марш Мендельсона под оглушительные аплодисменты родных и близких.

Марина вышла замуж в 2009 году и главным преимуществом здания отметила то, что оно — отдельное, только для молодожёнов.

— Конечно грустно, если снесут, все-таки это наша личная память, детям уже не покажешь это здание. Внутри красиво было, — поделилась женщина.

Все гости, по словам нашей читательницы, уместились с трудом Источник: личный архив Наталии Все как положено: с белыми голубями и лепестками роз Источник: личный архив Наталии

— Это был самый красивый ЗАГС, — уверена ещё одна горожанка Наталия. — В 2011 году он был в отличном состоянии, внутри всё украшено цветами, зеркалами. Просторный вестибюль, всё чисто. Получался красивый выход молодожёнов, по разным лестницам: посередине соединялись и вместе спускались. Большой зал для регистрации.

Пандемия не напугала молодоженов и даже оставила в воспоминаниях несколько забавных моментов Источник: Анна Колесникова

Анна и ее муж поженились в июле 2020 года. Ленинский ЗАГС выбрали случайно, по простой причине: в Центральном не оказалось мест на нужную дату.

— Он хоть и выглядел немного запущенным, всё же был близок к дому и родным людям. Помню, как мы, выйдя из машины в масках, смешно переглянулись. Забавные моменты начались с порога: сотрудники — тоже в масках, старались поддерживать торжественную атмосферу, несмотря на ограничения. В этот момент даже старые стены здания, которые давно нуждались в ремонте, казались всем особенными, — рассказала Анна.

Так выглядело крыльцо в 2020 году Источник: Анна Колесникова

Ленинский ЗАГС остался в памяти молодожёнов как место, где начались их новая жизнь. Но не все хранят в памяти само здание.

— Я не испытываю ни капли сожаления о его возможном сносе. Главное — это воспоминания и любовь. Здание уже в 2020 году было в плачевном состоянии, — сказала Анна Колесникова.

Колонны, витражи и нарядная лестница

Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказал, что до появления здания на Троллейной районный ЗАГС ютился в тесных комнатках на первом этаже жилого дома на улице Станиславского, 15.

Та самая нарядная лестница Источник: Читательница НГС

Строительство здания заняло 8 лет. По данным источника НГС, новое здание спроектировали вместе с построенным за три года до него жилым домом на Троллейной, 15. Визитной карточкой двухэтажного дворца стали арки и колонны, витражные окна и нарядная встречная лестница.

— Это были земля и небо, процедура бракосочетаний здесь стала гораздо торжественнее, — добавляет краевед. — Жаль, что так и не смогли обустроить территорию перед «дворцом счастья», ставшей обычной «убитой» парковкой.

Здание хоть и не большое, но монументальное — в традициях советского брутализма Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирский архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский относит здание к архитектуре позднего советского модернизма, тяжёлого и брутального. Но без какой-либо идеи ансамбля в этом месте.

— Это социальный объект в микрорайоне, решение типового градостроительного подхода. Хотя можно сказать, что объект внёс какое-то разнообразие, — объяснил архитектор.

Игорь Поповский добавил, что здание не простояло и 30 лет, поэтому рассматривать его как объект культурного наследия нельзя по чисто формальным признакам — это возможно только после 40 лет с момента открытия. По архитектурным решениям и уникальности оно тоже вряд ли сможет соответствовать объекту культурного наследия при прохождении экспертизы. Скорее, оно ценно не для города, а для конкретного жилмассива и его жителей.

Теперь у памятных свадебных снимков отличный фотофон — и не понятно, как надолго Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Сейчас отдел ЗАГС Ленинского района вернулся, можно сказать, к истокам — снова переехал в тесные комнатки типовой пятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 15. Несмотря на то, что внутри помещения есть праздничное оформление, первое впечатление отталкивающее: сплошные обувные магазины да изготовление ключей. Играть свадьбу приходится буквально посреди дороги.

«Довели до ручки»

Ходить через площадь перед зданием удобно, и жители боятся, что потеряют эту возможность, если здание вдруг снесут и начнут строить что-то другое Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Согласно ответу на запрос НГС, здание на Троллейной, 15/1 сегодня находится в оперативном управлении регионального Управления капитального строительства — такое решение 15 декабря 2023 года приняли после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Уже в этом году, после получения необходимой документации (а получить её оказалось очень непросто, и в итоге она так и не пришла в полном объёме), в нём провели техобследование.

— Установлено следующее: несущие и ограждающие строительные конструкции объекта находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Инженерные сети и оборудование выработали срок эксплуатации. Объект не соответствует требованиям противопожарной защиты. Для приведения здания к современным требованиям, нормам и правилам необходимо произвести его дорогостоящую, к сожалению, реконструкцию, — рассказал журналисту НГС ведущий инженер отдела контроля № 1 УКС Андрей Балясников.

Между административным и жилым зданием действительно узкий проход, но для Новосибирска это не прецедент Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Главная проблема — то самое несоответствие противопожарным нормам. Здание, построенное в комплексе с соседним жилым домом, находится к нему слишком близко — их разделяет только узкий проход шириной около 2–3 метров.

Ещё одна проблема, по словам Андрея Балясникова, — действующий водовод «Горводоканала» диаметром 500 мм, который находится прямо перед зданием.

— Прямо под крыльцом у нас мина замедленного действия. Водовод в настоящее время не нанесен на земельный кадастр, ограничений официально нет, но он действующий. И «Горводоканал» с помощью этой сети обслуживает, видимо, весь жилмассив, — объяснил инженер УКС.

Даже табличка на фасаде пришла в негодность, но эксперт полагает, что виновато в этом не здание, а недостаточный за ним уход Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Этого, впрочем, недостаточно для объявления здания непригодным для использования. По мнению источника НГС в сфере эксплуатации зданий, отделу ЗАГС Ленинского района элементарно не хватило внимания.

— Как-то на упреждение надо было работать, — сказал собеседник НГС. — У них кровля бежит, влажность. Усугубило это то, что вся приточно-вытяжная вентиляция не работоспособна. Я сам там лично был: двигатели, которые осуществляют приток, или сгорели, или отсутствуют. Моё личное видение: довели до ручки, а сейчас кричат «Всё пропало!». Здание 1996 года, его нормативная эксплуатация — 50 лет. У меня бы рука не поднялась снести его.

Пока здание находится в управлении УКС, но управление рассчитывает вернуть его региональному ДИЗО — оно не занимается эксплуатацией и не располагает необходимым для этого бюджетом: почти год обслуживания бывшего ЗАГСа обошёлся в без малого 400 тысяч рублей. Что будет со зданием дальше и может ли оно повторить судьбу Дворца бракосочетаний — непонятно.

— Вопросы принятия решения о дальнейшем использовании указанного здания (снос, строительство нового здания ЗАГС на прежнем месте, реализация здания с земельным участком в соответствии с действующим законодательством, и др.), в настоящее время находятся в стадии проработки, — лаконично ответили в департаменте на запрос НГС.

Александр Бурмистров отметил, что, если, например, у региона есть планы строительства нового здания для Ленинского ЗАГСа, старое наверняка можно приспособить для другой социальной функции — допобразования, например Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По данным источника НГС, по итогам обследования был сформирован перечень рекомендаций из 17 пунктов, из которых 16 укладываются в рамки капитального ремонта, и только один — вопрос противопожарной безопасности — можно решить только перемещением самого здания.

По мнению Александра Бурмистрова, для сноса этот аргумент — недостаточный.

— У нас здания стоят по 70–100 лет, а тут здание, которому 30-ти нет, и его могут снести как аварийное — в это невозможно поверить, это выглядит как какая-то лажа, — горячо заявил он. — Здание нужно сохранить как минимум по двум причинам. Во-первых, Ленинский район — самый крупный в Новосибирске, ЗАГС востребован, здание красиво построено, удачно вписано в ландшафт. Во-вторых, нужно исключить откровенно неуместную точечную застройку, она будет вредить в первую очередь соседним домам.

Участок здания на Троллейной, 15/1 действительно выглядит привлекательно, всё-таки центр жилмассива. Кроме того, к нему, по мнению депутата, можно «прирезать» неразграниченную землю — и вот его площади уже хватает для строительства очередной «свечки».

Впрочем, в ДИЗО Новосибирской области подчеркнули, что с такими предложениями в ведомство никто не обращался.

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