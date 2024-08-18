Сокровище под фанерой: что скрывает серая пирамида на задворках ДК Горького — у неё назначали свидания и танцевал сибирский Элвис

Сквер за ДК Горького был украшением Богдашки и местом, где жители окрестных домов встречались, назначали свидания и просто наслаждались хорошей погодой. Могло бы быть так и сегодня, но 16 лет назад старый фонтан просто зашили фанерой Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По-настоящему красивых и связанных с историей мест в Новосибирске куда меньше, чем хотелось бы горожанам (журналисты НГС — не исключение). И их количество медленно, неуклонно уменьшается. Понемногу, по одному–два дома сносят Расточку, которую почти не кривя душой называют Сибирской Флоренцией, медленно ветшает великолепная Богдашка, куда новосибирцы старались перебраться и во времена СССР, и уже в 1990-е, нулевые и даже 2010-е. На общем фоне построенный в 1957-м Дворец культуры имени Горького и фонтан перед ним выглядят более чем достойно. Но это далеко не весь ансамбль: жутковатая на вид фанерная пирамида на задворках ДК скрывает еще один фонтан. Журналисты НГС прогулялись в расположенном за дворцом культуры скверике, узнали, что в нем было раньше, и спросили у мэрии Новосибирска о судьбе старого фонтана.



Не фонтан

На небольшой площади у ДК Горького народу хватает даже в середине буднего дня. На лавочки у фонтана присаживаются молодые мамы с колясками и бабушки с палками для скандинавской ходьбы. Регулярно заходят люди и в сам ДК — здесь, как и 60 лет назад, проводятся концерты и работают детские кружки и секции.

Пространство, расположенное у заднего фасада ДК, при этом фактически не используется: в ограждении крошится уже не только штукатурка, но и раствор, балюстрады осыпаются, а между деревьев прогуливаются разве что собачники. Здесь же располагается второй фонтан — куда больший, чем тот, что смотрит на улицу Богдана Хмельницкого.

Короб расписан запрещающими надписями, но по словам местных пенсионеров, подростки на них плевать хотели











Рассмотреть его даже самому большому поклоннику советской неоклассической архитектуры будет затруднительно. Фонтан не работает, законсервирован и спрятан под колпаком из фанеры и жести, со стороны напоминающем пирамиду. Местами листы прогнили, и всмотревшись в темноту, можно заметить очертания лепных элементов. Порядком траченные временем, но все равно внушительные.



— Фонтан заднего фасада закрыли коробом после 2005 года, чтобы он не обрушался, с надеждой отреставрировать и восстановить, — говорит краевед, сотрудник музея истории Новосибирска Константин Голодяев. — А ранее там была полноценная зона отдыха c буфетом, прогулочной зоной, танцплощадкой. Старожилы Богданки вспоминают короля этой площадки — человека-гирлянду, экстравагантный костюм которого был расшит маленькими лампочками, питающимися от батарейки. Этакий наш Элвис Пресли.



Найти того, кто помнил бы если не площадку, то хотя бы работающий фонтан, удается далеко не сразу. Спрашивать об этом собачников, выгуливающих модных хаски и корги, кажется, бесполезно. Старожилы с удовольствием пускаются в воспоминания, но назвать точные даты затрудняются.



— При Советском Союзе точно еще работал, — смеется пенсионер Анатолий Александрович. — Красивый фонтан был. По историческим данным даже лучше, чем тот [что со стороны переднего фасада]. Но потом видите, в какое он состояние пришел?

Фанера давно прогнила, и при желании оценить задумку строителей можно и сегодня Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Воспоминания о старом месте отдыха старожилы Богдашки собирают по кирпичику. Кто-то, как Анатолий Александрович, вспоминает расположенный в доме справа от ДК ресторан «Восток» (здание, во всяком случае, снаружи отремонтировали, но огромные площади внутри него все еще пустуют), другие у фонтана танцевали. Правда, «Элвиса» бабушки с Богдана Хмельницкого не помнят, зато в деталях описывают, с кем и как танцевали за дворцом культуры.



— Про танцплощадку точно могу сказать: она работала в 1959 году, — говорит пенсионерка Зинаида Федоровна и улыбается. — Мне тогда было 18 лет, я жила рядом, в общежитии. И с подругами ходила, и с мужем будущим. До второй танцплощадки, той, что в сосновом бору, идти было дальше, или ехать вообще надо, а эта — совсем рядом.



Фотографий работающего фонтана найти не удалось Источник: из фотоальбома «Новосибирск», 1962, предоставлено Константином Голодяевым











Фотографироваться она смущается, и очень зря: и без того молодо для своих почтенных лет выглядящая, от воспоминаний Зинаида Федоровна краснеет и становится совсем юной девочкой с завода, которая в первый раз танцевала за ДК им. Горького с женихом.



— Чего тут только не было, — машет рукой еще одна местная жительница Татьяна Васильевна. — Сначала действительно танцплощадка, потом кафе, живая музыка. Лавки, газоны красивые цветочки… Красиво было. Я там с внуком, пока маленький был, гуляла. А потом все обветшало. Сначала, наверное, отремонтировать хотели, потом все фанерой закрыли. А теперь и фанера насквозь прогнила.



Часть ансамбля реставрации так и не дождалась, и помимо разрушенного фонтана здесь есть, куда приложить усилия Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











У нее ветшающий короб поверх фонтана, кроме сладостной ностальгии, вызывает вполне конкретные опасения.



— Дети зимой там лазят, залезают наверх и как с горки катаются. А там уже дыры, и внутри детали металлические, — объясняет она. — Тут, конечно, написано, что залезать нельзя, но когда дети на такое внимание обращали.



Внук Татьяны Васильевны достаточно взрослый, чтобы бабушка не беспокоилась за него. Но сибирячка боится за других подростков Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Памятник ушедшей высокоразвитой цивилизации, так я это называю, — невесело смеется еще один пенсионер Борис Сергеевич. — Вы, девушка, спросите, хочет ли его кто-нибудь чинить. Вам не ответят. Потому что наверняка там так все прогнило, что уже никто никогда ничего не наладит. Да и не нужен он никому тут больше.



Будут ли ремонтировать фонтан

Фонтан со стороны улицы радует горожан и в ремонте, кажется, не нуждается (зато нуждается в чистке: на дне хватает грязи) Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На вопрос, зачем у ДК Горького сразу два фонтана, у парадного и заднего входов, может ответить год постройки здания. В 1957 году бытовые кондиционеры в СССР распространены, естественно, не были.



— Фонтаны почти всегда устраивались как охладительные устройства, строились около многих публичных зданий, — объяснил Константин Голодяев. — Со временем их заменили системами кондиционирования.



Правда, Константин Голодяев не уверен, что концертный зал во дворце культуры такой большой, чтобы ему потребовался отдельный кондиционер-фонтан, но похоже, строители решили в этом случае совместить красивое с полезным.



Сегодня основной фонтан (тот, что со стороны Богдана Хмельницкого) украшают надписи, запрещающие купаться Источник: предоставлено форумом «Новосибирск в фотозагадках»











По данным муниципалитета, память старожилов Богдашки подвела: фонтан законсервировали 16 лет назад, в 2008-м, когда его каркас и чаша начали фактически рассыпаться. Сегодня финансового ресурса на то, чтобы восстанавливать его, в мэрии нет. На счет следующих лет большой определенности чиновники тоже не имеют.



— В проект бюджета города Новосибирска на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов будут поданы предложения о выполнении проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры им. М. Горького», которая включает в себя и благоустройство прилегающей территории: газоны, парковая зона (деревья, кустарники, клумбы), освещение прилегающей территории и в том числе реконструкцию фонтана в парковой зоне, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос НГС.



Совсем уж запущенным скверик не выглядит. Но законсервированный фонтан портит все впечатление Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Будут ли эти предложения приняты, — вопрос отдельный, да и насколько затянется реконструкция, помня об опыте Первомайского сквера, сказать сложно. Но, по крайней мере, знакомый с детства многим новосибирцам фонтан-мишку там восстановили.

