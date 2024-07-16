Назван новый срок сдачи Первомайского сквера — сейчас подрядчик укладывает плитку у «Аркады»

Рабочие заканчивают укладку плитки со стороны «Аркады» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ремонт Первомайского сквера в центре Новосибирска планируют завершить до 1 августа. Об этом НГС сообщил представитель подрядчика Вахид Заманов.



— Все фактические работы будут завершены до 1 августа. Сдача объекта планируется до 10 августа. После этого начнется работы с документами, — пояснил Заманов.



По словам представителя подрядчика, объект готов на 90%. Сейчас рабочие заканчивают укладку плитки со стороны «Аркады».



— Заканчиваем укладку плитки со стороны парковки «Аркады» и приступаем к ремонту двух дорожек, которые идут от фонтана Мишка в сторону улицы Горького. Эти дорожки использовались под завоз стройматериалов, поэтому они у нас на последнем этапе, — рассказал Заманов.



Как отметил представитель, рабочие из 15 тысяч квадратных метров плитки переложили 8 тысяч квадратных метров.

