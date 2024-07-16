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Город Назван новый срок сдачи Первомайского сквера — сейчас подрядчик укладывает плитку у «Аркады»

Назван новый срок сдачи Первомайского сквера — сейчас подрядчик укладывает плитку у «Аркады»

До завершения работ осталось несколько недель

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21 комментарий
Рабочие заканчивают укладку плитки со стороны «Аркады»

Ремонт Первомайского сквера в центре Новосибирска планируют завершить до 1 августа. Об этом НГС сообщил представитель подрядчика Вахид Заманов.

— Все фактические работы будут завершены до 1 августа. Сдача объекта планируется до 10 августа. После этого начнется работы с документами, — пояснил Заманов.

По словам представителя подрядчика, объект готов на 90%. Сейчас рабочие заканчивают укладку плитки со стороны «Аркады».

— Заканчиваем укладку плитки со стороны парковки «Аркады» и приступаем к ремонту двух дорожек, которые идут от фонтана Мишка в сторону улицы Горького. Эти дорожки использовались под завоз стройматериалов, поэтому они у нас на последнем этапе, — рассказал Заманов.

Как отметил представитель, рабочие из 15 тысяч квадратных метров плитки переложили 8 тысяч квадратных метров.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал завершить работы в Первомайском сквере до 15 августа.

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Комментарии
22
Smykson
16 июля 2024, 17:43
Опять плиточку в узоры выкладывают? А ровно заасфальтировать - вера не позволяет?
АнтонПавловичЧехов
16 июля 2024, 18:17
ждем комментарии от Анны и Анатолия
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