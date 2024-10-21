Секреты злачного двора. История столетнего особняка на старейшей улице Новосибирска — его называют бывшим публичным домом

Дому официально 112 лет, хотя полукаменная его часть была построена еще раньше Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Портал в прошлое на улице Инской уже не работает. Современная застройка, кажется, совсем стерла привычные следы улицы, с которой начинался Новосибирск. Инская теперь — это модный квартал с апартаментами и красивым мостом, ведущим к набережной. Но рядом с железной дорогой сохранился купеческий дом — один из немногих объектов прошлого в этом месте. Усадьба Терентьевых овеяна слухами и легендами: кто-то называет классический особняк начала 20-го столетия мрачным и припоминает подвал с якобы найденными скелетами, кто-то вспоминает неприглядную историю размещения в нем публичного дома. Что из этого правда и как удалось сохранить примечательный дом на исторической улице, от которой почти ничего не осталось, рассказывает Ксения Лысенко.

Темное прошлое красивой усадьбы

Особняк на улице Инской — практически ровесник Новосибирска. Вернее, его полукаменная часть, которую построили в конце XIX века — более точной даты строительства нет. Представительный дом с кованными воротами и изящным балконом, который до наших дней не дожил (но остались резные двери на втором этаже), стоял на участке в одиночестве до 1912 года, пока купец Василий Яковлевич Терентьев не получил разрешение на еще одну постройку на этом участке.

Так появилась вторая часть особняка с узорами из формового кирпича, тоже двухэтажная. Классическая архитектура дополнила более старую постройку и сформировала облик Инской — улицы с каменными и полукаменными особняками. Как пишет краевед Константин Голодяев в своей книге «Новосибирск „на ощупь“», автором дома стал архитектор Николай Соловьев, который известен зданиями каменного вокзала станции «Обь».

Здесь когда-то был красивый балкончик Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Во многих источниках усадьбу Терентьевых называют доходным домом, в котором комнаты сдавали внаём. Краевед Наталья Минина, впрочем, в этом не так сильно уверена.

— Доходные дома выглядят, как правило, иначе. Дом Терентьевых — это, скорее всего, обычный жилой дом, но достаточно крупный. Первый этаж точно не предполагалось отдавать под магазины, потому что тогда на нем были бы витринные окна, — рассуждает она.

Род деятельности владельца особняка ей удалось установить по заметкам в дореволюционных газетах. В частности, она обнаружила объявления о продаже и случке породистых лошадей, датированные 1908–1909 годами.

— Это были по-настоящему породистые лошади, выведенные на Хреновском конезаводе. Это, оказывается, знаменитый конезавод, который занимался разведением орловских рысаков, располагался он в Воронеже, — добавляет Наталья Минина.

Дата снимка неизвестна, но судя по одежде прохожих, это советские годы Источник: форум «Новосибирск в фотозагадках»











С домом Терентьевых связана и другая история, не самая приглядная. Инская в дореволюционные годы была знаменита своими домами терпимости, и их присутствие в этой части города можно легко объяснить близостью к порту. Наталья Минина называет улицу, через которую проходил рабочий народ, удачным местом для ведения такой деятельности.

— В газетах упоминаются Терентьевы как содержатели притона, но я напоминаю, что публичные дома были разрешены в Царской России. Однако все предприятия нужно было как-то регистрировать, а сами женщины, которые работали в публичных домах, должны были обязательно стоять на учете у полицейского. Это была вполне себе легальная деятельность в те времена, — уточняет она.

В 1909–1910 годах дома терпимости стали вызывать у жителей улицы стойкое недовольство, что даже выплеснулось в прессу. Этому посвятили небольшую заметку, в которой указали, что они требуют перевода публичных домов в другую часть города.

Дом с непарадной стороны. Сейчас в здании расположен психоневрологический диспансер Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Как пишет Константин Голодяев в книге «Новосибирск ранний», имя Евдокии Терентьевой упоминается в полицейских сводках наряду с другими «достопочтимыми фамилиями» жителей Инской: Урбах и Эдельман. Но громче всех в те годы гремел салон Левиной — самый известный публичный дом на Инской.

— У неё в усадьбе было несколько домов и два ватерклозета (деревянный и каменный). Находящаяся сегодня на его месте гостиница «Набережная», наверное, могла бы удивиться количеству постояльцев мадам Левиной, — уточняет краевед. — Революция опрокинула старые порядки: салон мадам Левиной закрыли, в нём расположилось второе почтово-телеграфное отделение Ново-Николаевска. Девочки переквалифицировались. Милые барышни теперь помогали налаживать вербальную связь.

Во время страховой описи из дома Левиной вынесли настоящие богатства тех времен: муфты, горжетки, граммофон с пластинками, английские кровати, батистовые платья, шелковые юбки, американскую плиту, сундуки, крытые бийской жестью.

Подвал, в котором, согласно городской легенде, был трактир Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Были ли найдены хоть сколько-нибудь равноценные сокровища в доме Терентьевых, нигде не сообщается. Зато популярность получила другая городская легенда.

— Такой дом не мог не спровоцировать слухов. Одна из легенд гласит, что в подвале дома Терентьевых был трактир с кабинетами, где при реставрации здания нашли закованные в цепи скелеты, — пишет Константин Голодяев.

Исторических подтверждений этой мрачной легенде не удалось найти.

Улица, которую не спасли

Первое упоминание Инской датируется 1894 годом, на картах Ново-Николаевска ее стали обозначать как улицу уже в 1896 году. Ее порой сравнивают с Нахаловкой — тоже одним из первых поселений Ново-Николаевска. Но в отличие от Нахаловки, которая появилась стихийно и сумбурно, на Инской дома все-таки строились в соответствии с каким-никаким планом.

Артефакты Инской. Снимок сделан в 2019 году, когда стройка только-только заходила на улицу Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Так сложилось, что эти первые построенные дома сохранялись на ней долгие годы. Инская вообще превратилась в укромный и малопроходной уголок, скрытый с одной стороны полосой железной дороги, а с другой — шумной Большевистской.

В 2018–2019 годах архитекторы, краеведы и общественники высказывали опасения насчет Инской: золотая земля практически в центре города может быть вскоре застроена. Чтобы этого не допустить, они провели публичные слушания и предложили сделать на Инской туристический квартал, тем самым сохранив знаковую улицу в том виде, в котором она была. Это, по их мнению, могло бы стать интересным и привлекательным для туристов проектом, тем более, подобного в Новосибирске, в отличие от многих сибирских городов (например, того же Иркутска), нет.

По словам Натальи Мининой, слушания обнадежили краеведов, которые решили было, что проектом заинтересовались, и он будет в каком-то виде реализован.

У дома Терентьевых есть охранный статус, поэтому усадьба сохранилась до наших дней Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Что из этого в итоге вышло, можно увидеть, прогулявшись по остаткам Инской. Стройка все-таки пришла на улицу и продолжается до сих пор: выросли «Инские холмы», строится ЖК «Маки», два участка по соседству с «Инскими холмами» расчистили и обнесли забором — здесь тоже что-нибудь появится. В квартале Инская — Маковского, рядом с конторой инженера Будагова, которую так активно спасали и восстанавливали общественники, тоже полно пустующих участков под будущее строительство.

— Я была в этом квартале, который мы спасали, в 2021 году. Хотела туда пройти и снять на видео, чтобы хотя бы что-то осталось в памяти. На тот момент там уже часть домов просто снесли. Смотреть на это было, конечно, очень тяжело, — говорит Наталья Минина. — К сожалению, у нас в городе много чего не получается. Сейчас, например, строится мост, но где он строится? Я вот экскурсии вожу, и каждый раз как будто бы оправдываюсь, что парк «Городское начало» был с помпой открыт, там открыли в 2012 году памятник Александру III — тоже с помпой, в присутствии представителей Императорского дома Романовых и прочее-прочее. Сейчас вы подойдите к этому памятнику, посмотрите, что там вообще творится. Получается, что 10 лет назад, когда ставили памятник, вообще никто не знал, что здесь будет строиться мост. А сейчас решают, куда перенести этот многострадальный памятник. И у нас в Новосибирске со всем так, увы.