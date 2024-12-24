Та самая классная мебельщица: новосибирцы отдали миллионы компании с «рекомендациями», но не получили ни мебели, ни денег

По словам пострадавших заказчиков, работала с ними только Светлана Источник: предоставлено Натальей











Новосибирцы потеряли миллионы рублей на дорогой мебели: их заказы оказались не выполнены совсем или выполнены с нарушениями. Схема действий предпринимателей была во всех случаях одна: менеджер компании позиционировала себя как профессионал и получала рекомендации дизайнеров. Как удалось выяснить обманутым клиентам, она прошла через процедуру банкротства, а отзывы о ее работе затерялись в названиях юрлиц. Подробности — в материале НГС.

«Постоянно какие-то оправдания»

В квартире Натальи до сих пор масса недоделок Источник: предоставлено Натальей











Наталья Котенева занимается в Новосибирске дизайном мебели: вместе с коллегами разрабатывает проекты. Весной с ней связалась Светлана Плотникова и предложила сотрудничество. Она сообщила, что занимается мебелью: якобы у нее свое производство, она работает с проверенной компанией, которая хорошо известна среди специалистов в мебельной сфере качеством.

— Я подумала, что это очень классно. Она рассказала, что у нее очень большие мощности, что у нее производство даже простаивает, потому что заказов не хватает, что она любит сложные заказы. Втерлась в доверие, — вспомнила дизайнер. — Я обрадовалась: у меня есть мебельщики, с которыми я работаю уже давно, но заказов много, и мне нужно было усиление. Подумала, что это — та самая классная мебельщица, которую я искала.

Наталья сделала пробный заказ: два шкафа. Результат ей понравился — визуально все выглядело классно, работу выполнили в срок. Она решила, что можно и дальше работать вместе. Но потом начались странности.

— Это все случилось в апреле 2024 года. Заказ был по моей квартире: кухня, ТВ-зона, маленький санузел — эти помещения у меня не были сделаны. Тут же отдала ей еще один заказ на 3,6 миллиона рублей. По моей квартире Светлана не успевала, оттягивала сроки и в итоге до августа это все протянулось. Кормила меня «завтраками», я верила. Отдала ей еще один заказ на 1,7 миллиона для квартиры в Москве, оплатила ей всю сумму. На сегодня ни один из трех заказов на сумму около 6,6 миллиона рублей полностью не сделан, — вздыхает Наталья Котенева.

Сибирячка недовольна качеством услуг — неровных зазоров между дверцами быть не должно Источник: предоставлено Натальей











По словам женщины, она постоянно пишет Светлане, пугает ее полицией и юристами. Часть работ в квартирах она все же выполнила, но у дизайнера возникли претензии к их качеству.

— Например, на кухне нет ручек у дверей шкафов, щели на фасадах недопустимые и неравномерные. Царапины, отслойка краски, напыл грязи, когда красят в грязном помещении, и на поверхность попадает пыль, которая скатывается в мелкие пузырьки, — перечисляет Наталья. — ТВ-зона не доделана, куча всяких мелких недоделок. И у нее постоянно какие-то оправдания, то одно, то другое, какие-то отговорки непонятные. А еще она банкрот официально, и об этом никому из нас, заказчиков, она не сказала. У нее есть судебные дела, которые на нее заведены, и по которым она уже должником является.

Женщина добавила, что работает Светлана через юридические лица «Комплект» и «Раум Сибирь», где занимает должность менеджера. Владеет компаниями, по словам собеседницы НГС, брат Светланы.

ООО «Комплект» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске в марте 2023 года. Генеральный директор и по совместительству учредитель компании — Андрей Богданов. В основном предприятие занимается изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу. По данным на конец 2023 года компания заработала 7,5 миллиона рублей, чистая прибыль составила 235 тысяч.

Также Андрей Богданов является генеральным директором и учредителем компании «Раум Сибирь», которая занимается производством мебели для офисов и предприятий торговли и работает с августа 2020 года. По данным на 2023 год предприятие заработало 777 тысяч рублей, чистая прибыль составила 265 тысяч рублей.

Наталья написала заявление в полицию — в ведомстве подтвердили эту информацию, сообщив, что начали проверку.

«И цены хорошие, и цех чистый»

Нина Кочнева обратилась к Светлане Плотниковой через другого дизайнера, которому доверяла.

— Дизайнер мне предложила их как компанию с хорошими отзывами. Сказала, что цены хорошие, рабочие прекрасные, цех чистый и в собственности — это тоже играет важную роль, потому что если цех свой, значит, за аренду они не платят, и цены будут ниже. Я полностью положилась на её мнение, даже не проверив отзывы, — жалеет заказчица.

Встреча проходила на территории компании, эскизы утверждали на месте. По словам Нины, все шло как по маслу: заказчики ее внимательно слушали, учитывали все «хотелки». Договорились о том, что на момент заключения договора в апреле 2024 года Нина с супругом заплатят 50% от общей стоимости работы — 350 тысяч рублей.

— Они у нас принимали наличные деньги по приходному кассовому ордеру. Договор был заключен на компанию «Комплект», директором была не Светлана, а Андрей Богданов, но меня это не смутило — ведь не всегда директора присутствуют на заключении договора, — рассказала Нина. — По условиям договора контрольные замеры должны были быть после того, как мы подготовим стену. В августе они попросили полную оплату и привезли мебель в коробках. Сейчас недоумеваем от себя: как можно было без монтажа, без сборки полностью оплатить по договору 100%? Мы были заколдованы, видимо.

Когда присланные рабочие начали делать монтаж кухонных шкафов, испортили стену — оставили сколы, высверлили дыры не там, где нужно было, к тому же на видном месте, по стене пошла трещина. Супруг Нины выгнал горе-работников и потребовал восстановить испорченную поверхность.

В квартире Нины и ее супруга испортили стену Источник: предоставлено Ниной Недавно недочет все же исправили Источник: предоставлено Ниной

— Светлана начала говорить, что это не они, что они вообще стены не делают и что у них нет таких сотрудников. Потом, вроде бы, взяла это на себя и пообещала, что они все сделают. Утверждала, что ищет отделочника, потом трубки не брала. Со Светланой коммуницировал муж, а я старалась войти в ее положение, оправдывала ее — думала: мало ли, бывает, — вспоминает женщина. — Потом и мне это надоело: когда идет ремонт на кухне, приходится готовить еду на выселках, и это ужасно.

Стену так и не чинили, и Нина попросила рабочих заняться монтажом на другой стене. Они приехали, немного поработали, и снова уехали — Нина уверена, что они одновременно пытались работать на нескольких объектах.

Заподозрив неладное, женщина стала искать отзывы о компании, но нашла не о «Комплекте», а о Светлане Плотниковой — два негативных отзыва были датированы ещё 2019 годом. В них утверждалось, что она владеет бизнесом, который регистрирует на номиналов, а затем работает примерно так же, как в ситуации Нины Кочневой: позиционирует себя как профессионала на начальном этапе и устраняется, когда возникают проблемы.

В итоге, рассказала Нина, стену в их квартире отремонтировали, но мебель так и не смонтировали. Кочневы наняли юриста, составили досудебную претензию и направили ее по юрадресу компании — если ничего не изменится, они готовы идти в суд. На этом невыполненном мебельном заказе они потеряли 700 тысяч рублей.

— Мы вызывали независимого мебельщика, он сказал, что та часть кухни, что работники Светланы успели повесить, сделана и установлена неконструктивно: все нужно переделывать, много нарушений. Шкафы кривые, у посудомойки «кишки» торчат, потому что там щель. Пока ничего не трогаем — вдруг придется делать экспертизу для суда, — заключила Нина.

Недочетов пострадавшие нашли массу Источник: предоставлено Натальей











Заказчики объединились и составили досудебные претензии (копии есть в распоряжении редакции). Вместе они нашли еще четверых заказчиков Светланы Плотниковой, которые так и не получили заказанную мебель. Общая сумма ущерба — больше 10 миллионов рублей.

Но пострадавших людей может быть и больше, как и сумма ущерба. По словам собеседников НГС, Светлана продолжает собирать с людей заказы, предлагая выгодные условия. А еще женщина проводит мастер-классы для дизайнеров мебели, завоевывая их доверие — и рекомендации.

На сайте, где анонсируют мастер-классы, опубликовано фото самой Светланы Плотниковой, а также указано, что она представляет фабрику корпусной мебели Bosko. Сайт при этом довольно простой: с фотографиями готовых работ, формой быстрой связи и минимальной контактной информацией — без юридических данных и точного адреса.

«Я им предлагала варианты»

Сама Светлана Плотникова в разговоре с НГС заверила, что не планировала обманывать клиентов — просто взяла слишком много заказов и не справилась. Теперь же ситуация затягивается, объяснила она, из-за слишком крупных компенсаций, которые требуют бывшие заказчики.

— На самом деле я им предлагала варианты, но они теперь хотят дополнительных бонусов из-за того, что я сроки затянула. А затянули со сроками, потому что производство не успело, — сказала предпринимательница. — Насчет качества работы не согласна. Одна из недовольных клиенток, например, хочет себе в качестве бонуса шкаф в спальню. Если бы мы плохо сделали, хотели бы они еще мебель у нас заказывать?

При этом она подтвердила, что проходила через банкротство, и теперь работает в компании своего брата ООО «Комплект» менеджером. Но свои интересы она, как и ее заказчики, готова защищать в суде.

Дозвониться до генерального директора и учредителя компании «Комплект» Андрея Богданова корреспондент НГС на момент публикации не смогла и направила письменный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.