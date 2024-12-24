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Происшествия На стройке ЖК «Европейский берег» погибли двое рабочих — они упали с 8-го этажа

На стройке ЖК «Европейский берег» погибли двое рабочих — они упали с 8-го этажа

Жители заметили, как тело несут к катафалку

2 642
12 комментариев

Фотография появилась сегодня, 24 декабря

Источник:

В Новосибирске на стройке ЖК «Европейский берег» погибли двое рабочих. Они сорвались со строящегося здания.

О гибели рабочего сообщили в местном чате и опубликовали фотографию. По словам мужчины, который сделал фотографию, сначала приехала машина скорой помощи, а через два часа катафалк.

Как сообщили в «Бруснике», сегодня около 11 часов утра при монтаже сборных монолитных парапетов с высоты 8-го этажа упали два сотрудника подрядной организации. Их зацепила опрокинувшаяся консоль. Оба рабочих погибли.

— По предварительным данным, сотрудники подрядчика грубо нарушили технику безопасности. Мы начали внутреннее расследование и проведем внеплановый аудит всех строек в Новосибирске, — рассказали в «Бруснике».

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

Если вам что-то известно о погибших, свяжитесь с нами

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Как сообщают местные жители, это именно тот угол, где в прошлом году упал кран и погибла женщина. Две недели назад Октябрьский районный суд приговорил к двум годам условно виновного в падении строительного крана. В результате происшествия погибла женщина.

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Новосибирск Европейский берег Рабочий Гибель
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Комментарии
19
Гость
18 минут
ядовитая брусника
Татьяна 53
3 минуты
Соболезнование родным.
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