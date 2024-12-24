На стройке ЖК «Европейский берег» погибли двое рабочих — они упали с 8-го этажа

Фотография появилась сегодня, 24 декабря Источник: чат «Европейский берег»











В Новосибирске на стройке ЖК «Европейский берег» погибли двое рабочих. Они сорвались со строящегося здания.

О гибели рабочего сообщили в местном чате и опубликовали фотографию. По словам мужчины, который сделал фотографию, сначала приехала машина скорой помощи, а через два часа катафалк.

Как сообщили в «Бруснике», сегодня около 11 часов утра при монтаже сборных монолитных парапетов с высоты 8-го этажа упали два сотрудника подрядной организации. Их зацепила опрокинувшаяся консоль. Оба рабочих погибли.

— По предварительным данным, сотрудники подрядчика грубо нарушили технику безопасности. Мы начали внутреннее расследование и проведем внеплановый аудит всех строек в Новосибирске, — рассказали в «Бруснике».

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.