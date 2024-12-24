Сокращение лимитов на кредиты и подорожание проезда в общественном транспорте — главные события 23 декабря

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них вызывают особенный интерес у читателей НГС, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 23 декабря.

«Закредитовались по самое не хочу»: российские банки стали урезать лимиты по кредиткам — экономисты объяснили, что происходит

Российские банки начали сокращать кредитные лимиты своим клиентам, а в отдельных случаях — полностью обнулять их. Кроме того, кредитные организации решили сокращать грейс-периоды по картам и повышать комиссии за снятие наличных. Корреспондент НГС пообщался с экспертами и попытался разобраться, почему банки решили пойти на такой шаг.

В Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте: как изменился тариф с понедельника

В Новосибирске с понедельника, 23 декабря, подорожал проезд в общественном транспорте, следует из постановления мэрии Новосибирска. О возможном увеличении цен на проезд стало известно 5 декабря. Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро выросла до 40 рублей.

До -46 градусов: когда в Новосибирске были самые сильные морозы — показываем в одной картинке

В Новосибирске в январе прогнозируют мороз до -45 градусов. При этом в регионе температуры за последние 10 лет опускались еще ниже. НГС выяснил, в каких именно городах и когда фиксировали такие морозы. Показываем в инфографике.

Самые сильные холода зарегистрировали в 2020 и 2021 годах Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

«Мы возвращаемся во времена СССР»: эксперты предупредили о росте цен на перелеты больше 20% — мест в самолетах хватит не всем

В России в 2024 году подорожали авиабилеты на внутренние направления — рост составил около 22,5%. Если в 2023 году средняя стоимость билета составляла 13,1 тысячи рублей, то в 2024-м — на три тысячи больше, сообщил в конце декабря президент Российского союза туриндустрий Илья Уманский. НГС решил расспросить экспертов о прогнозах на 2025 год и узнал, что рост цен вряд ли остановится.

«Никто нас не зомбировал»: почему Новый год для многих — это американское кино и откуда берется праздничное настроение