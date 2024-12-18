Перепады температуры до -45 градусов: какой будет погода в Новосибирске в январе

В некоторые дни температура может опуститься до -32…-37 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в январе возможны сильные морозы. Специальные сервисы составили прогнозы на месяц. Смотрите, к чему еще стоит готовиться.

Сайт «Яндекс.Погода» пока составил прогноз до 16 января. В первую половину месяца дневные температуры могут опускаться до -25 градусов, ночные — до -26 градусов. В новогодние выходные, которые продлятся до 8 января, возможны морозы днем до -14 градусов, ночью до -20 градусов.

В некоторые дни возможны снегопады Источник: yandex.ru/pogoda











Сервис AccuWeather предупреждает о морозах в январе до -31 градуса ночью и -22 градусов днем. В праздники сайт прогнозирует температуры на уровне -21…-22 градуса в дневные часы и -23…-29 градусов ночью.

С 22 по 25 января возможны снегопады Источник: accuweather.com











По информации сайта «Метеовести», который публикует прогнозы центра «Фобос», в Новосибирске 17 января температура ночью может опуститься до -40 градусов, 18 января — до -45 градусов, 19 января — до -41 градусов, днем в эти даты ожидается -29…-37 градусов. С 1 по 16 января в дневные часы сервис прогнозирует -7…-26 градусов, в ночные -16…-36 градусов. Во второй половине месяца, с 20 по 31 января, возможны морозы до -36 градусов днем и до -40 градусов ночью. С 20 по 26 января ожидаются ежедневные снегопады.

В конце январских выходных может похолодать до -26 градусов днем Источник: meteovesti.ru









